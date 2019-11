EN DIRECT DES MARCHES : Peugeot, Alstom, Renault, Fnac Darty, Claranova, Facebook, Novartis...

Un bon mois dans l'auto. Les immatriculations de véhicules neufs ont progressé de 8,7% en octobre en France, selon le CCFA, réduisant à 0,3% la contraction sur 10 mois. Le mois a été très bon pour Renault, dont les ventes ont progressé de 18,9%, tandis que les marques de PSA n'ont enregistré, au global, qu'une progression de 0,8%. Fiat Chrysler, Toyota et Volkswagen sont aussi à créditer de fortes progressions.

Sans rancune, vraiment ? Le président de Renault, Jean-Dominique Senard, a estimé sur NHK que l'Alliance avec Nissan et Mitsubishi peut se passer de Fiat Chrysler, qui devrait tomber dans le giron de Peugeot, alors que des discussions de fusion avec l'Italien avait échoué durant l'été. "Si je passais mon temps à me désoler, je ne pourrais pas être le patron", a-t-il indiqué au média japonais au sujet de l'échec du rapprochement avec l'Italien. En attendant, et malgré une baisse assez violente en bourse hier, c'est bien PSA qui est dans une dynamique positive sur le marché automobile actuellement.

Trains à hydrogène. Alstom va tester aux Pays-Bas, notamment avec l'appui d'Engie, Coradia iLint, le premier train de passagers à hydrogène au monde, au cours du premier trimestre 2020 sur la ligne Groningen-Leeuwarden à une vitesse maximale de 140 km/h. "L'objectif est de démontrer que la pile à hydrogène est une technologie idéale pour obtenir un trafic ferroviaire propre sur des lignes non électrifiées aux Pays-Bas où circulent actuellement des trains diesel", indique le groupe. Les essais dureront deux semaines. Des trains à hydrogène fournis par Alstom circulent déjà depuis l'année dernière en Allemagne.

Claranova simplifie sa structure. Claranova rachète les minoritaires de sa division internet (Upclick, SodaPDF et Adaware), avec un effet relutif important attendu dès l'année prochaine. Il en coûtera près de 88 M€, dont 30% en numéraire et 70% en actions nouvelles (7,4 millions d'actions émises, 15,87% du capital). Les actionnaires devront donner leur aval lors de l'assemblée générale mixte du 9 décembre prochain. La société estime que l'opération aura un effet positif de 30 % sur le bénéfice par action sur les deux prochains exercices

En bref en France. Elis boucle la vente de la filiale IHSS de Clinical Solutions au Royaume-Uni à VAMED, un prestataire de santé allemand. Fnac Darty a finalisé son partenariat stratégique avec CTS Eventim, qui prend 48% de France Billet et pourra en prendre le contrôle après quatre ans. Eurazeo Brands, la division du groupe dédiée aux marques en devenir, prend une part minoritaire du bagagiste canadien Herschel Supply pour 60 M$. Jacquet Metal Service a finalisé la vente d'Abraservice à SSAB. Groupe LDLC a signé avec Rue Du Commerce une promesse unilatérale d'acquisition de TopAchat, sous réserve de différentes conditions suspensives. Aurea a racheté 18,8% de ses propres actions pour 14,95 M€, qui seront annulées. Auplata reporte la publication de ses semestriels à cause d'opérations complexes liées à l'intégration de Brexia. Bluelinea, Vergnet, Hitechpros, Madvertise, Groupe Parot, Makheia, Groupe Flo, Oxatis, Ordissimo, Kumulus Vape ont publié leurs comptes.

Plusieurs fronts. Facebook estime qu'il pourrait verser une amende allant jusqu'à 9 Mds$ s'il perd son contentieux avec le fisc américain. C'est en tout cas le montant qui figure dans un document réglementaire publié hier. L'estimation initiale se limitait à 5 Mds$. Par ailleurs, une plainte a été déposée contre le groupe en l'accusant de discrimination contre les femmes et les personnes âgées dans le ciblage publicitaire. Et WhatsApp se retrouve dans le collimateur des régulateurs de plusieurs pays après les révélations sur le logiciel espion de NSO Group (que WhatsApp a attaqué en justice). L'organisation tentaculaire du Californien lui vaut, c'est logique, d'être attaqué sur plusieurs fronts.

Le dernier Metro. Daniel Kretinsky et Patrik Tkac vont porter leur participation dans Metro AG de17,52% à 29,99% en exerçant une option d'achat sur des titres détenus par l'allemand Haniel. Leur holding, EP Global Commerce, devrait finaliser l'opération le 6 novembre. L'offre de rachat de 5,8 Mds€ déposée par EPGC avait échoué en août, faute d'avoir convaincu d'importants actionnaires.

En échec. Novartis signale que le critère primaire d'évaluation n'a pas été atteint dans une étude cherchant à prouver la supériorité de son Cosentyx sur l'Humira d'AbbVie dans le traitement de l'arthrite psoriasique active. Des éléments secondaires encourageants ont toutefois été mis en lumière.

En bref ailleurs. Apple et Wistron pourraient investir en direct dans Japan Display, en difficultés, selon Kyodo. Qantas immobilise à son tour des Boeing 737NG victimes de microfissures structurelles. Altria a déprécié de 4,5 Mds$ sa participation dans Juul. Pinterest sombre post-séance à Wall Street après l'accroissement de ses pertes. Amgen va prendre 20,5% de Beigene pour 2,7 Mds$. Nintendo bondit à la Bourse de Tokyo après avoir publié de solides résultats.

Ça publie. Alibaba, Exxon Mobil, Chevron, Novo Nordisk, AbbVie, Colgate-Palmolive, DSV ou Wolters Kluwer.