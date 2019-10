EN DIRECT DES MARCHES : Peugeot, BNP Paribas, Safran, Air France KLM, Amundi, Natixis, Casino...

Publications à gogo. Voici une description succincte des résultats parus ce matin en France :

Air France-KLM : l'objectif de réduction des coûts unitaires reste dans la fourchette -1% à 0% à change et carburant constants, avec une facture kérosène en hausse de 600 M€.

Amundi : les encours atteignaient 1 563 Mds€ au 30 septembre, en hausse de 5,1% par rapport à juin. La collecte nette sur 9 mois atteint 31 Mds€.

BNP Paribas : le bénéfice net, quoiqu'en baisse à 1,94 Md€ au T3, dépasse les attentes de la place (1,81 Md€), comme le PNB. Reste à étudier la qualité des résultats.

Safran : les revenus ont progressé de 9,8% au T3 en données comparables. Les objectifs 2019 avaient été relevés en septembre : environ 10% de croissance hors effets de change et de périmètre et une hausse de plus de 20% du bénéfice opérationnel ajusté.

Sanofi : les perspectives 2019 sont confirmées après des bénéfices du T3 supérieurs aux attentes. Par ailleurs, le laboratoire va verser 315 M$ à un Trustee pour mettre fin au contentieux sur les CVR Genzyme.

"PFC" en bonne voie. Peugeot et Fiat Chrysler ont confirmé ce matin un projet de rapprochement pour créer un groupe détenu à 50/50 par les actionnaires des deux sociétés, qui serait le 4e acteur mondial. La maison-mère serait installée aux Pays-Bas (tiens, tiens). Les équipes ont été mandatées pour produire un protocole d'accord dans les semaines à venir. Le projet prévoit que le versement d'un coupon exceptionnel aux actionnaires du Transalpin (5,5 Mds€ plus les titres Comau) et distribution des actions Faurecia à ceux du Français. Carlos Tavares prendrait les commandes opérationnelles. Le communiqué de PSA est ici et la synthèse est là.

Natixis sous surveillance. L'AMF aurait, selon Les Echos, ouvert une enquête sur la communication financière de Natixis après "l'événement" intervenu en Asie fin 2018, qui a coûté cher au groupe. "Il est apparu au quatrième trimestre que sur certains produits spécifiques traités avec des clients en Asie, le modèle de gestion utilisé a conduit à mettre en place une stratégie de couverture qui s'avère déficiente dans les conditions de marché actuelles", avait à l'époque précisé la banque. Une annonce inattendue qui avait fait décrocher le titre en bourse. L'incident, qui a eu lieu sur les dérivés actions en Corée, a coûté 259 M€ de PNB à Natixis.

Casino lance son refinancement. Le groupe concrétise une partie du plan de refinancement annoncé le 22 octobre avec le lancement d'une émission obligataire sécurisée 2024. Le distributeur rappelle que le plan global prévoit la signature de nouveaux financements pour 1,5 Md€, dont cette émission sécurisée qui sera complétée par un prêt à terme. Casino doit aussi signer de nouvelles lignes de crédit pour 2 Mds€ environ. Les financements feront l'objet de sûretés sur les actifs du groupe, comme cela avait déjà été annoncé. Ils permettront d'améliorer le profil de la dette en rachetant les échéances actuelles les plus rapprochées.

En bref en France. Tikehau achète un portefeuille immobilier mixte à Bruxelles. Valbiotis a levé 7,2 M€ pour sécuriser son financement jusqu'en juin 2021. Gaussin signe un partenariat avec Hyperloop TT. La période d'observation de la procédure de sauvegarde d'EuropaCorp est prolongée de six mois, par jugement du tribunal de commerce de Bobigny. Ubisoft, Eutelsat, Assystem, Guerbet, Maisons du Monde, Valneva, Genfit, Sensorion, Altran, Lectra, Riber, Paref, Tronics, Clasquin, Visiomed et Catana ont publié leurs comptes.

Les entreprises US assurent. Du côté des publications, le marché salue les comptes d'Apple (+2% post-séance), de Facebook (+4,5%), de Starbucks (+3%), de Lyft (+2%) et de Samsung (+1,5% en séance). Des dizaines de nouvelles annonces sont prévues ce jeudi, traditionnellement le jour de la semaine le plus prolifique en publications en période de trimestriels.

Machine arrière. Selon les informations du Financial Times, la Chine renoncerait à son projet de fusion entre Sinochem et Chemchina. Apparemment, les dirigeants des deux entreprises auraient eu du mal à s'entendre.

En bref ailleurs. Bombardier serait en train de négocier la cession d'usines à Spirit Aerosystems pour environ 1 Md$, a appris Reuters. Contrairement à Facebook, Twitter va totalement interdire les publicités politiques. Boeing a immobilisé une cinquantaine d'appareils dans le monde, selon l'AFP, après la découverte de fissures structurelles sur des B737NG, le prédécesseur du MAX.

Ça publie. Royal Dutch Shell, Sanofi, American Tower, Bristol-Myers Squibb, Altria, Celgene, Estée Lauder, Safran, BNP Paribas, Lloyds Banking Group et bien d'autres.