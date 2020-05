EN DIRECT DES MARCHES : Peugeot, Bouygues, Sanofi, Airbus, Engie, Vallourec, Akwel, Abivax, ThyssenKrupp, Abbott...

En France

Double confirmation. Les conseils d'administration de Peugeot et de Fiat Chrysler Automobile renoncent à distribuer un dividende pour renforcer les moyens alloués à leur fusion, qui devrait intervenir d'ici la fin du premier trimestre 2021. Le constructeur français faisait partie des deux dernières entreprises indécises du CAC 40 sur leurs dividendes, laissant à AXA le soin d'être la dernière à trancher.

Bouygues met en avant sa solidité. Le groupe a subi une contraction de 9% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, pour une perte opérationnelle qui s'est creusée à -240 M€. Le premier trimestre de Bouygues est traditionnellement déficitaire, compte tenu d'opérations dans le BTP au ralenti. L'entreprise se dit bien armée pour traverser la crise actuelle, avec une liquidité importante. Elle avait déjà renoncé en avril à ses objectifs 2020.

Priorité USA. Sanofi donnera la priorité aux États-Unis, en vertu des financements accordés jusqu'ici, pour son potentiel vaccin Covid-19, mais discute avec les autorités européennes pour faciliter l'accès au traitement. Washington aura droit à des précommandes plus importantes en vertu des fonds déjà débloqués. Pendant ce temps, l'UE réfléchit encore comment financer ces projets, CQFD. Par ailleurs, la FDA accorde un examen prioritaire au sutimlimab du laboratoire, premier et seul traitement potentiel de l'hémolyse chez l'adulte atteint de la maladie des agglutinines froides.

Dans le dur. Airbus planche sur une restructuration qui pourrait entraîner d'importants licenciements, selon les informations de Reuters, même si rien n'a encore été tranché. "L'avionneur européen pourrait informer les syndicats de ses propositions vers la fin du mois", aux dernières informations. On voit malheureusement mal comment l'industriel pourrait s'en sortir sans prendre des mesures exceptionnelles.

Un plan de cession complémentaire chez Engie ? Engie envisage plusieurs cessions, qui pourraient porter sur plus de 15 000 postes, en particulier le spécialiste de la maintenance des sites industriels et des centrales nucléaires Endel, selon des sources concordantes. Ineos Défense, Culturespaces et Gepsa pourraient aussi figurer sur la liste. Le périmètre envisagé représenterait entre 1,2 et 1,8 Md€, soit entre 2 et 3% du chiffre d'affaire global de l'entreprise.

Navigation à vue. Vallourec espère toujours mener à bien une augmentation de capital de 800 M€ dès que possible. Jefferies juge les résultats du premier trimestre un peu faibles. Le bureau d'études a noté que le management est attaché à réaliser sa levée de fonds avant 2021.

Doubler de taille. Akwel (1 Md€ de chiffre d'affaires et 12 000 salariés) a déposé une offre de reprise de Novares (1,3 Md€ de chiffre d'affaires et 9430 salariés) à la barre du tribunal de commerce de Nantes. L'équipementier automobile Rhône-Alpin estime qu'une telle opération présente des avantages en matière de complémentarité et renforcerait sa position sur le marché. L'offre de reprise est conditionnée notamment au soutien des banques et des clients de Novares.

En bref. Le fonds activiste TCI monte à plus de 5% du capital de Vinci. Euronext reste à l'affut d'acquisitions. Somfy poursuit ses mesures d'adaptation au Covid-19 et réduit son dividende de 1,55 à 1,25 EUR. Tarkett a rétabli son infrastructure informatique après la cyberattaque du 29 avril, qui n'a a priori pas causé de fuites de données. La cotation des actions Recylex a été suspendue dans l'attente d'une annonce importante. 2CRSI ouvre une filiale à Singapour. UV Germi lance deux solutions de traitement de surface par UV pour détruire les virus et bactéries. Europlasma crée une filiale en Chine. Carmat décroche le sésame pour un remboursement de son cœur artificiel dans le cadre de l'étude clinique de faisabilité aux Etats-Unis. Parrot et Herige tiendront une assemblée générale à huis-clos. Abivax va tester ABX464 sur des malades de la Covid-19. Innate Pharma présente de nouvelles données d'efficacité pour monalizumab en combinaison avec cetuximab dans les cancers de la tête et du cou lors de congrès virtuel de l'ASCO20. Eurobio Scientific et les Hospices Civils de Lyon s'associent pour développer une banque d'anticorps anti-SARS CoV-2. One Equity Partners monte de 25,49 à 29,04% de Verimatrix. Paragon ID accompagne le programme LIFE du métro de Los Angeles. Genkyotex reçoit l'aval de l'ANSM pour initier un essai clinique de phase I avec le setanaxib à haute dose. Horizontal Software met un terme au financement par OCEANE avec EHGOS en versant 870 000 EUR.

Ils ont publié leurs comptes trimestriels : Maisons du Monde, Claranova, Tikehau, Uniti, Emova, Jacquet Metal Service, AST Groupe, Tivoly, Bastide, Emova, Union Financière de France…

Sur les autres marchés

Ça bouge chez ThyssenKrupp. ThyssenKrupp étudie plusieurs scénarios pour ses activités de construction navale militaire, parmi lesquels celui d'un rapprochement avec l'italien Fincantieri. Les négociations se feraient sur la base d'une coentreprise 50/50 dont les revenus combinés atteindraient 3,4 Mds€. ThyssenKrupp discuterait aussi en parallèle d'un rapprochement à trois avec ses compatriotes Lürssen et German Naval Yards Kiel pour créer un champion national.

Verdict d'ici le 26 juin. La Commission européenne rendra son avis à la fin du mois de juin sur le rachat de Refinitiv par le London stock Exchange. Cette opération a 27 Mds$ est un axe majeur de la stratégie de la bourse de Londres pour se renforcer dans les données.

Gros doutes sur un test d'Abbott. Les tests de Covid-19 d'Abbott, largement utilisés aux États-Unis, seraient très loin des performances des tests standards. Une étude de l'université de New York montre que les tests du laboratoire américain, notamment utilisés au quotidien à la Maison-Blanche, produisent entre un tiers et la moitié de faux négatifs. Un porte-parole d'Abbott a répondu que les résultats n'étaient "pas cohérents" avec ceux d'autres études.

A défaut de vendre des avions. Boeing obtient deux gros contrats pour livrer plus de 1000 missiles à Ryad. Ils représentent environ 3,1 Mds$, en intégrant la livraison de missiles à d'autres pays. L'accord va notamment permettre de redémarrer une ligne de production de SLAM ER, un missile qui n'avait plus été vendu depuis 2008.

Flirt en cours. Les discussions de rachat de GrubHub par Uber se poursuivraient sur la base d'une valorisation de 6 Mds$. Les dernières rumeurs laissent penser que l'opération pourrait être réalisée en action. Mais les deux sociétés ne sont pas encore d'accord sur les termes. Uber pèse actuellement 55,6 Mds$ en bourse, tandis que le livreur de repas capitalise 5,34 Mds$.

En bref. Tyson Foods réduit le prix de ses viandes pour compenser l'inflation des prix dans la distribution. Les résultats trimestriels de Cisco reculent, avec une baisse envisagée sur l'ensemble de l'exercice, comme ceux de Jack in the Box. Intelsat se place sous la protection de la loi des faillites américaine, dite Chapter 11. La Fed tance une fois encore la Deutsche Bank pour les faiblesses de son contrôle interne. Roche Holding obtient des résultats positifs pour Tiragolumab dans le cancer du poumon. Wirecard annonce une progression de 24% de son chiffre d'affaires au premier trimestre juste au-dessus de 700 M€, pour une progression de son Ebitda de 26% à 199,2 M€.

