EN DIRECT DES MARCHES : Peugeot, Carrefour, LVMH, JCDecaux, Uber, Citigroup, Oracle, Nikola, Daimler...

En France

Priorité au bilan. Peugeot et Fiat Chrysler amendent leur accord de rapprochement, notamment avec le versement d'un dividende plus modeste et la distribution de titres Faurecia post-opération, en confirmant une mise en œuvre au premier trimestre 2021 et en accroissant leurs projections de synergies annuelles au-delà de 5 Mds€, pour un coût toutefois plus élevé. Le versement d'un gros dividende aux actionnaires du transalpin avant l'opération avait été critiqué par les analystes. Message entendu par la direction du futur groupe, qui souhaite disposer d'un bilan plus robuste pour démarrer sa coopération. Si les conditions le permettent, un dividende plus modeste pourrait être distribué une fois le mariage consommé.

Fantasme ? La spéculation est toujours forte sur la Compagnie Financière Richemont, que certains envisagent comme une cible de LVMH après que le géant français eut renoncé au rachat de Tiffany. C'est un peu un serpent de mer, mais pourquoi pas, après tout ?

Mouvement d'actions Carrefour. Crédit Agricole a lancé la cession de 25 millions d'actions Carrefour (3,1% du capital), pour le compte du Groupe Arnault, dans le cadre du dénouement d'opérations dérivées, sans réduire la détention de l'actionnaire (environ 5,5% hors options). Le placement se fera au moyen d'un placement auprès d'investisseurs institutionnels par construction accélérée d'un livre d'ordres. Le réglement-livraison devrait intervenir le 18 septembre 2020.

Une réduction d'effectifs en vue. JCDecaux souhaite le départ d'environ 5% de ses effectifs et mettre en oeuvre un dispositif d'activité partielle de longue durée, a confirmé lundi sa direction à l'AFP. Le projet porterait sur 150 à 170 salariés, sur environ 3300 employés. "Ces deux dispositifs mesurés et adaptés à notre situation permettraient sous réserve d'accords majoritaires de ne pas s'engager vers des départs contraints mais exclusivement volontaires", a commenté l'entreprise.

En bref

Gecina signe deux nouveaux baux sur l'immeuble Carré Michelet à Paris La Défense.

Diatherix (Eurofins) lance Flu Plus, un test de dépistage du SARS-CoV-2 et de cinq autres virus.

Groupe Gorgé remporte un contrat de plus de 6 M€ dans le nucléaire à l'export.

Abeo se réengage avec la FIBA jusqu'en 2024.

La Commission européenne a validé l'acquisition de Végéhub et Yumi par Bonduelle, Unibel et Sparkling Partners.

Groupe Pizzorno Environnement renforce les capacités de traitement de l’Ecopôle Azur Valorisation.

Genkyotex recrute son 1er patient de l'étude de phase II avec le setanaxib dans la fibrose pulmonaire idiopathique.

Lexibook lance un écran nomade pour ordinateur portable.

Voluntis obtient un PGE de 2 M€.

Biophytis émet 3 M€ d'ORNANE.

Mulann dépose le bilan.

Valbiotis obtient le brevet américain et européen pour TOTUM-070 dans la réduction de l'hypercholestérolémie.

Séché, Cast et FFP ont publié leurs comptes.

Dans le monde

Toc-Toc. Oracle confirme qu'il fait partie du projet de ByteDance pour pousser les autorités américaines à laisser TikTok vivre. Le gouvernement fédéral a confirmé la réception d'une proposition d'Oracle sur un partenariat avec l'application. Elle sera examinée par les services compétents avant qu'ils ne formulent une proposition à la Maison-Blanche. La date butoir de l'ultimatum lancé à ByteDance est fixée au 20 septembre. En l'absence de solution satisfaisante pour les autorités américaines, TikTok risque le bannissement des Etats-Unis.

Citi se fait taper sur les doigts. Citigroup a chuté en bourse après des révélations du Wall Street Journal sur l'annonce prochaine d'un blâme des autorités fédérales visant la banque pour son incapacité à mettre au niveau requis ses procédures de contrôle du risque. Du travail en perspective pour Jane Fraser, qui prendra les rênes de la banque en février prochain.

En justice. Uber lance une bataille judiciaire pour récupérer sa licence à Londres. Transport for London a refusé en novembre dernier d'accorder à la société de VTC une nouvelle licence, pour des raisons de sécurité. Une première audience est prévue mardi devant le tribunal d'instance de Westminster. Les 45.000 chauffeurs d'Uber à Londres sont autorisés à poursuivre leur activité le temps de la procédure judiciaire.

Tout seul. Le procès de l'ex-administrateur de Nissan, Greg Kelly, débute au Japon, sans Carlos Ghosn. Kelly plaide non-coupable. Il est accusé d'avoir aidé Carlos Ghosn à dissimuler plus de 9 milliards de yens (environ 72 M€) de ses revenus en huit ans. Il regrette évidemment l'absence du principal intéressé à l'audience, après sa fuite rocambolesque au Liban.

En bref

Daimler va payer une amende de 875 M$ aux Etats-Unis pour violation de la législation sur la pollution de l'air dans le cadre d'un accord plus global à 1,5 Md$ sur les émissions polluantes de ses véhicules diesel.

CaixaBank pourrait offrir une prime comprise entre 15% et 22% calculée par rapport à la valeur moyenne du titre Bankia au cours des trois derniers mois pour acquérir la participation détenue par l'Etat espagnol, a déclaré lundi une source proche des discussions à Reuters.

Nikola a rebondi de 11% hier après que la directrice générale de General Motors a affiché sa confiance dans le partenariat conclu entre les deux sociétés, tandis que la SEC devrait enquêter sur les soupçons de manipulation de titre par les vendeurs à découvert.

Sony est chahuté à la bourse de Tokyo, à cause de rumeurs de réduction de prévisions de ventes de PS5, à cause de problèmes d'approvisionnement en processeurs.

Siegfried retenu par BioNTech pour le conditionnement de vaccins Covid-19.

Leclanché finalise sa réorganisation.

Dufry a obtenu une nouvelle concession de 12 ans à Istanbul.

Lonza et Humanigen collaborent pour accroître les capacités de production pour un anti-Covid-19.

