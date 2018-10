EN DIRECT DES MARCHES : Peugeot, Casino, Alstom, Euronext, Sika...

. Le patron de Peugeot pense que la consolidation automobile n'est pas achevée et estime que son redressement éclaire suscite la convoitise. Carlos Tavares se dit ouvert à des rapprochements, plutôt à des partenariats.. Carlos Ghosn ( Renault ) pense qu'un Brexit sans accord sera évité, mais reconnaît, comme ses confrères, que c'est une crainte majeure pour l'industrie.. Jean-Charles Naouri montre les crocs dans le 'FT' ce matin, en écartant un rapprochement avec Amazon ou Carrefour et en égratignant les fonds baissiers et certains financiers. A lire.. L'agence a assigné un "A" à EssilorLuxottica , le nouveau géant de l'optique, dont les positions sont très fortes. Bémol potentiel, le risque d'intégration, toujours présent dans ce type de mariage.. La maison-mère de Free a dépensé 1,193 milliard d'euros pour des fréquences 5G en Italie. Le prix sera étalé sur quatre ans. Alstom va recevoir 2,6 milliards d'euros de General Electric après avoir soldé ses dernières positions dans l'énergie et versera un coupon qui pourrait atteindre 4 EUR. Très bon timing, à l'inverse de GE. Euronext a relevé son objectif de synergies de coûts pour la Bourse de Dublin, rachetée en mars. Les économies seront de 8 millions d'euros contre 6 évoquées précédemment.. La foncière a signé une promesse de vente avec un institutionnel pour céder plusieurs actifs de bureau, pour un total de 425 millions d'euros hors droits. La signature est prévue avant la fin d’année par Icade . Le marché automobile américain a baissé en septembre, davantage que ce qui était redouté, notamment à cause de l'impact de l'ouragan Florence et de la hausse des prix pétroliers. General Motors a particulièrement souffert.songe à céder la majeure partie de ses actifs dans le Golfe du Mexique, selon Reuters, à cause des coûts de production qui sont trop élevés. Des transactions pourraient être annoncées en 2019.. La filiale du géant chinois Tencent cherche à lever 1 milliard de dollars à New York. Le dossier a été déposé hier auprès de la SEC.. Les GAFA se rendront à la Maison Blanche en octobre pour parler des sujets d'actualité, notamment des questions qui fâchent.James Murdoch pourrait être le prochain président de. Plusieurs administrateurs le soutiendraient. Sika confirme ses ambitions à moyen terme, lors d'une journée investisseurs tenue hier aux Etats-Unis.. Les enchères 5G ont rapporté 6,55 milliards d'euros en Italie, dont 2,4 milliards chacun dépensés par Telecom Italia Mobile et Vodafone . C'est plus de deux fois ce qu'espérait le gouvernement.Pour le patron de JP Morgan , les assemblées générales d'actionnaires sont devenues une " farce ". Jamie Dimon y voit l'une des explications à la réduction du nombre de sociétés cotées.. Les actionsdébutent leur cotation à Londres ce matin.. Gérard Collomb quitte finalement le gouvernement. L'ouragan Florence plombe le marché auto US en septembre. Donald Trump a favorisé l'évasion fiscale de ses parents, selon le 'NYT'.