EN DIRECT DES MARCHES : Peugeot / Fiat Chrysler, Engie, Renault, Capgemini, Altice, Boeing, Nike, Facebook...

Des fiançailles compliquées par le virus. Des rumeurs circulent sur une possible remise en cause du rapprochement entre Peugeot et Fiat Chrysler, du moins des termes financiers initiaux. L'informations d'origine a été obtenue par l'AFP, sur la foi de sources financières crédibles. Toutefois, les travaux préparatoires continuent. "Les deux groupes ont besoin de ce mariage au vu des investissements lourds qu'il faut faire dans la voiture électrique mais il faut reconnaître que, compte tenu de la situation économique, pour que la fusion se fasse il faut revoir les termes financiers de départ", a indiqué un informateur à l'AFP.

Du bon sens ? Les syndicats d'Engie proposent d'affecter le dividende au redémarrage post-crise. Les cinq organisations syndicales de l'énergéticien ont adressé un courrier au ministre de l'économie pour que le dividende 2019 soit totalement affecté à l'investissement. L'État détient 24% du capital d'Engie. Le dividende 2019 représente une sortie d'environ 2 Mds€ pour le groupe, soit 200% de son dernier résultat net. Les syndicats ne sont pas opposés à une politique de rémunération des actionnaires, mais ils proposent qu'à l'avenir, le dividende soit limité à la moitié du résultat net part du groupe.

Coup de frein en Amérique du Sud. Renault cesse la production sur ses sites d'Amérique latine et jusqu'à nouvel ordre, en fonction de l'évolution sanitaire. Le groupe emploie environ 9000 personnes dans sept usines en Argentine, au Brésil, au Chili et en Colombie. La production reprendra dès que les conditions économiques et sanitaires le permettront.

Le FSP soutient Valeo. Le Fonds stratégique de participations a pris 4% du capital de Valeo, pour soutenir l'équipementier dans cette période compliquée. Jefferies reste prudent sur l'équipementier. Avant l'annonce gouvernementale, le bureau d'études avait réduit de 28 à 12 EUR son objectif de cours en restant à sousperformance : dans un univers automobile sous pression, l'endettement et la génération de cash-flow de l'entreprise n'enthousiasment pas l'analyste.

Capgemini grandit en Asie-Pacifique. Le groupe de conseil a annoncé le rachat de WhiteSky Labs, un cabinet de conseil présent en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux Philippines et à Singapour. Cette entreprise de 150 personnes est spécialisée en solutions MuleSoft. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été communiquées par Capgemini.

Novacyt en première ligne. Plusieurs informations en provenance de Novacyt ce matin. Sa filiale Primerdesign a signé un accord de distribution mondiale pour son test COVID-19 avec Bruker. Les Philippines ont par ailleurs approuvé la commercialisation du test. En outre, Novacyt a signé un accord de fabrication sous contrat avec Yourgene Health pour produire le test COVID-19 sur son site de Manchester au Royaume-Uni.

En bref en France. Sanofi émet 1,5 Md€ d'obligations 2025 et 2030. Valeo reporte son assemblée générale au 25 juin. Eiffage désigné concessionnaire de la future autoroute A79 dans l'Allier. Rémy Cointreau participe à l'effort sanitaire via des dons financiers et d'alcool pour fabriquer du gel hydroalcoolique. Biophytis annonce la fin du recrutement dans l’étude de Phase 2b SARA-INT, évaluant l’efficacité de Sarconeos dans le traitement de la sarcopénie. Ipsen, M6 Métropole télévision, Lagardère, Nexans, Microwave Vision, Lumibird, Delfingen, Mauna Kea, Engie EPS ont annoncé l'impact attendu du Covid-19 sur leurs performances financières. Drone Volt est en capacité de produire aux Etats-Unis grâce à son partenaire Robotic Skies. Altice Europe, CBo Territoria, SMCP, Tivoly, Orapi, ADA, Agta Record, HighCo, Sqli, Groupe Crit et Navya ont publié leurs comptes.

Une légère accalmie dans les turbulences. Boeing prévoirait de reprendre la production du 737Max d'ici le mois de mai, selon les informations obtenues par Reuters. Hier, l'action du groupe américain a rebondi de près de 21% à la clôture, contribuant une performance historique du Dow Jones. Le nouveau CEO, Dave Calhoun, s'est montré confiant quant à un retour du 737Max en exploitation au milieu de l'année 2020.

Statu quo prolongé. Les constructeurs automobiles américains Ford, General Motors et Fiat Chrysler vont probablement maintenir leur gel de production une partie d'avril. Initialement, une première date avait été fixée au 30 mars, mais elle ne sera probablement pas respectée compte tenu des circonstances. Les trois groupes n'ont pas été en mesure de fixer, à ce stade, de date de reprise. Avec les industries du tourisme et du pétrole, l'automobile fait partie des pans de l'économie les plus affectés par la crise actuelle.

Du trafic, pas des recettes. Facebook à son tour rattrapé par le coronavirus, qui pèse sur les ventes publicitaires. "Nous ne monétisons pas la plupart des services pour lesquels nous assistons à une augmentation des consultations, et nous avons constaté une baisse de nos recettes publicitaires dans les pays qui prennent des mesures radicales pour lutter contre le COVID-19", tout est dit, ou presque avec cette phrase tirée du communiqué, qui résume bien le contexte actuel. L'activité des services de messagerie de l'entreprise a bondi de 50% en février. Twitter avait annoncé la veille des conclusions identiques.

Nike solide jusqu'à fin février. Nike a surpris par la robustesse de ses résultats trimestriels, notamment grâce à la vente en ligne. Le groupe américain, qui a rouvert 80% de ses magasins en Chine, a fait état d'une hausse de 5% de son chiffre d'affaires à 10,1 Mds$ sur le trimestre clos le 29 février, le 3e de son exercice 2019/2020. Sur la période, les ventes en ligne ont bondi de 36%. Toutefois, le trimestre de Nike ne comprend pas le mois de mars, le plus sévèrement touché par la crise.

Occidental au régime sec. Selon les informations du Wall Street Journal, Occidental Petroleum a réduit jusqu'à 30% les rémunérations de ses employés et de son staff pour tenter de réduire ses charges. Le groupe américain, très endetté depuis l'acquisition dispendieuse d'Anadarko en 2019, doit faire face à une chute de plus de 60% des cours pétroliers depuis le début de l'année. Le CEO Vicki Hollub a montré l'exemple en acceptant une baisse de 81% de sa rémunération.

En bref ailleurs. Uber a saisi la justice contre le département des transports de Los Angeles au sujet du partage des données. La Réserve Fédérale a fait appel à BlackRock pour racheter des obligations pour le compte des autorités. Partners Therapeutics teste la Leukine contre le coronavirus. Softbank aurait un temps songé à une sortie de la cote et a discuté de ce projet avec Elliott ou Mubadala, révèle le Financial Times, avant d'opter pour des cessions et un rachat d'actions. La dette de Delta Air Lines passe en catégorie spéculative.