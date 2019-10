EN DIRECT DES MARCHES : Peugeot Fiat Chrysler, L'Oréal, Worldline, Seb, Suez, Nestlé, AT&T, Sony...

Ménage à trois. C'est le retour de la rumeur : Peugeot et Fiat Chrysler discuteraient d'un rapprochement, a révélé le Wall Street Journal, après l'échec du mariage entre l'Italo-Américain et Renault. Une opération qui créerait un groupe pesant plus de 40 Mds€, par laquelle PSA serait l'acteur dominant. Le conseil de surveillance du Français devrait se réunir aujourd'hui pour examiner le projet. Fiat Chrysler et PSA ont confirmé les discussions.

Les résultats pleuvent. L'Oréal, porté par l'Asie, a dépassé les attentes de chiffre d'affaires au 3e trimestre. Airbus abaisse ses prévisions de livraisons et de cash-flow libre et confirme son objectif d'Ebit en marge de la publication de ses résultats 2019. EssilorLuxottica confirme ses prévisions 2019, soit 3,5 à 5% de croissance des ventes et une progression proche pour les résultats. La période a été moins dynamique pour Seb, qui a dû revoir en légère baisse sa prévision de croissance 2019. Suez rehausse sa prévision de revenus.

Le krach de 1987. Lundi 19 octobre 1987, Wall Street chute de 22.6%, record absolu de baisse quotidienne toujours d'actualité ! Mais quelles ont-été les causes et conséquences de ce krach ? Pourrait-il se reproduire aujourd'hui ? Toutes les réponses dans la dernière vidéo Zonebourse.

Ça bouge au capital de Worldline. Atos vend une fraction additionnelle du capital de Worldline. La SSII va se séparer de 12% du capital pour ne plus conserver que 13%, via un placement privé annoncé ce matin à 53 EUR pièce (vs. 55,8 EUR actuellement) ce qui représente un montant voisin de 1,2 Md€. D'autres opérations concernant le capital de Worldline sont menées concomitamment par les actionnaires Atos et SIX, le premier émettant une convertible en actions Worldline de 500 M€ à 5 ans et le second plaçant une partie de sa détention dans un véhicules financier via une opération de couverture.

En bref en France. Bouygues Travaux Publics va réaliser les travaux d'extension du port de la Port-la-Nouvelle, dans l'Aude, pour 199 M€, et Colas décroche un contrat avec l'Aéroport de Los Angeles. Cellectis a administré UCARTCS1 à un premier patient pour traiter le myélome multiple en rechute ou réfractaire. Lebon vend un immeuble lyonnais pour 40 M€. Pixium Vision veut passer sur Euronext Growth. Implanet obtient l'homologation de sa prothèse de genou Madison. Arkema, TF1, M6 Metropole Television, Genomic Vision, Coil, Guillemot, Gascogne, Mersen, Crédit Agricole Brie Picardie, Cibox, Groupe LDLC, Exel, Spineway, April, X-Fab ont publié leurs comptes.

Bilan des publications. Sony atteint les attentes et rehausse ses objectifs annuels. Les résultats de Mattel et de Standard Chartered surprennent positivement, comme ceux de Crédit Suisse et de Banco Santander. Volkswagen a réduit ses objectifs de ventes mais ses résultats trimestriels sont plus élevés que prévu.

Streaming war. AT&T va lancer en mai un nouveau service de streaming, HBOmax, à 15 USD par mois, en promettant notamment une nouvelle série tirée de l'univers de Game of Thrones. L'ambition est d'atteindre 75 à 90 millions de clients dans le monde d'ici 2025. Ce faisant, le groupe vient se frotter à Netflix, Walt Disney et Apple. Le prix de l'abonnement est plus faible que ce que prévoyaient les analystes.

Réflexion en Chine. Nestlé s'interroge sur l'avenir de ses marques chinoises Hsu Fu Chi et Yinlu, qui pourraient être vendues, a appris Bloomberg, en citant une valeur dépassant 1 Md$. Les deux marques avaient été acquises en 2011 : l'une fabrique des boissons et du porridge et l'autre des confiseries.

En bref ailleurs. WhatsApp (Facebook) assigne la société israélienne NSO Group, qui a permis de hacker l'application en favorisant l'espionnage d'opposants et de journalistes par des régimes peux regardants. Stadler et Austrian Train Finance vont fournir 15 trains aux chemins de fer autrichiens pour environ 300 M€. Skymark Airlines pourrait postuler à nouveau à la bourse de Tokyo. En Australie, Woolworths Group a admis avoir sous-payé pendant des années ses salariés à cause de la non-prise en compte de la législation sur les heures supplémentaires, ce qui coûtera à l'entreprise environ 300 MAUD (environ 200 MUSD). Bayer signale que le nombre de plaignants a plus que doublé dans l'affaire du glyphosate.

Ça publie. Airbus, Total, GlaxoSmithKline, Volkswagen, Iberdrola, Deutsche Bank ou EssilorLuxottica en Europe, avant Apple et Facebook en soirée aux Etats-Unis.