EN DIRECT DES MARCHES : Peugeot, Orange, Verallia, Solocal, Valneva, easyJet, Cineworld, Hertz, AstraZeneca...

En France

PSA fait machine arrière. Peugeot a cédé à la pression du gouvernement en renonçant à faire venir en France certains de ses ouvriers polonais pour renforcer les équipes de son usine d'Hordain, dans le Nord. L'affaire a fait du bruit, après que le constructeur eut annoncé la constitution d'une équipe supplémentaire basée sur des salariés employés à l'étranger. Comme souvent, elle est plus complexe que ne le laissent penser les visions simplistes qui fleurissent partout.

Orange lorgne l'Afrique et de nouvelles opportunités. Orange reste ambitieux en Afrique et se donne quelques mois de réflexion, a déclaré son PDG, Stéphane Richard, aux Echos, en évoquant notamment les marchés sud-africain et nigérian. Dans cet entretien, le dirigeant explique aussi que l'opérateur va chercher à saisir les opportunités provoquées par la crise. Il évoque notamment la cybersécurité, la santé ou la transformation des entreprises.

Verallia réduit ses effectifs en France. Verallia prévoit de supprimer 130 emplois en France dans six usines, dont 80 à Cognac, pour s'adapter à une demande en baisse. L'industriel explique qu'il est confronté à la fois au recul de la vente de vins tranquilles en France, et à la concurrence de produits d'importation plus compétitifs sur son marché domestique. Le projet s'accompagne d'une nouvelle organisation industrielle déjà déployée dans d'autres pays européens. Le verrier assure qu'il prendra ses responsabilités en matière d'accompagnement des salariés touchés.

Vous reprendrez bien un peu de luxe ? Le secteur du luxe a une croissance annualisée de 6% depuis 25 ans. Mais quels sont les valeurs les mieux placées pour affronter les défis de demain ? Un tour d'horizon du secteur du luxe dans la rubrique vidéo de Zonebourse.

En bref.

Dans le monde

EasyJet redécolle. Pour la première fois depuis le 30 mars, EasyJet remet ses appareils en fonctionnement sur un nombre réduit de rotations. Le vol de reprise a eu lieu ce matin avec un départ à 7h00 de London Gatwick à destination de Glasgow. Quelques liaisons vers la France, la Suisse, l'Italie et le Portugal vont aussi rouvrir. La compagnie, avec British Airways et Ryanair, a par ailleurs lancé une procédure contre la décision de quarantaine (en l'occurrence de 14 jours) prise par les autorités britanniques dans le cadre du Covid.

Jeux vidéo à vendre. CNBC a appris qu'AT&T songe à céder la division jeux vidéo de Warner Bros pour 4 Mds$, avec des manifestations d'intérêts de Take-Two, Electronic Arts et Activision Blizzard. Aucune des entreprises impliquées n'a souhaité réagir, si bien que la nouvelle en reste pour l'heure au stade de la rumeur. Les analystes soulignent que cela pourrait lancer un nouveau round de consolidation dans le secteur. Warner produit des jeux comme Harry Potter ou la série Mortal Kombat.

Cineworld et Cineplex annulent leurs noces. Le Britannique Cineworld renonce à racheter le Canadien Cineplex. L'acquéreur, qui avait proposé 1,65 Md$, estime que sa cible n'a pas respecté les termes de l'accord initial. Mais sans en préciser le détail. Le Canadien a contre-attaqué en répliquant que le Britannique cherchait à se défaire de ses obligations, à cause du Covid-19. Cette affaire a toutes les chances de terminer devant les tribunaux.

Du changement dans le S&P500. Tyler Technologies, Teledyne et Bio-Rad vont entrer dans le S&P500 à partir du 22 juin. Ces sociétés remplacent Harley-Davidson, Nordstrom et Alliance Data Systems, qui sont reversées dans le S&P MidCap 400.

Hertz persiste et signe. La justice autorise Hertz à lancer une augmentation de capital malgré la procédure de faillite en cours. Cette opération est controversée, et n'aurait pas eu lieu si le titre ne s'était pas enflammé ces derniers jours. Elle crée en tout cas un précédent pour une entreprise de cette taille. Le pari est risqué : si le redressement échoue, les actions ne vaudront rien.

BP moins optimiste. Le géant pétrolier a revu en baisse ses projections sur les cours pétroliers à long terme, entraînant de facto une dépréciation comptable de ses actifs à hauteur de 13 à 17,5Mds$. BP Plc estime le prix moyen du pétrole à 55 USD sur 2021 / 2050.

En bref