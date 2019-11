EN DIRECT DES MARCHES : Peugeot, Renault, Vivendi, Recylex, Mersen, Thai Beverage, Facebook, AMS...

PSA se réorganise en Chine. Peugeot est proche de vendre ses parts dans la co-entreprise chinoise Capsa, qui produit DS en Chine mais qui fait face à des ventes en chute libre, confirmant des rumeurs antérieures. L'information a été confirmée par un porte-parole du constructeur, qui expliquera aux salariés la situation aujourd'hui, lors d'un comité d'entreprise extraordinaire. Le groupe est en échec sur sa stratégie actuelle en Chine, mais ne compte pas abandonner ce marché.

Nouveau départ. L'Alliance Renault Nissan Mitsubishi a approuvé le lancement de plusieurs grands projets opérationnels destinés à améliorer sa performance économique, notamment la désignation d'un secrétaire général commun. Les décisions ont été actées hier en France lors de la réunion du conseil de l'alliance.

Une paix des braves. Mediaset pourrait tenir un conseil d'administration aujourd'hui pour examiner un projet d'accord avec Vivendi sur la vente par le groupe français des deux tiers de sa participation, a appris Reuters, et mettre fin à une impasse de plus de deux ans. Concrètement, le Français vendrait 20% du capital de Mediaset à la nouvelle holding créée par l'Italien, MediaForEurope, sur la base de 3 EUR par action. La justice italienne, saisie de l'affaire, a donné jusqu'à aujourd'hui aux deux groupes pour tenter de trouver un compromis.

Cure d'austérité. La filiale suisse de BNP Paribas pourrait supprimer 250 de ses 1400 postes, selon la NZZ. Un plan d'économies qui frapperait essentiellement le siège genevois.

Encore un report. Recylex prolonge les négociations, et le suspense, sur l'avenir de sa division allemande, et c'est toujours aussi compliqué. Le management évoque une "nouvelle étape est nécessaire dans le cadre des discussions en cours avec les partenaires financiers du sous-groupe allemand", pour savoir si le financement de l'entité pourra être assuré après le 20 décembre. La cession de Weser-Metall, Norzinco et PPM est toujours en balance. Glencore a accepté de continué à financer la division allemande jusqu'au 20 décembre et les autres créanciers ont accepté de jouer le jeu jusqu'à cette date. Pendant que l'heure tourne, la situation financière se tend pour la filiale et pour la maison-mère.

En bref en France. Le PDG de Total, Patrick Pouyanné, a indiqué que le champ nigérian en eau profonde Egina a atteint son objectif de production de 200 000 barils par jour. Le président de Suez, Jean-Louis Chaussade, a confirmé qu'il quittera le conseil lors de l'assemblée générale prévue en mai 2020, après 40 ans passés au sein du groupe. Alstom décroche un contrat de 194 M€ en Italie. TF1 et Bein Sports codiffuseront les Championnats d'Europe EHF de handball. Tour Eiffel se réjouit du bilan du rapprochement avec Affine, 11 mois après l'absorption de la foncière. Mersen se renforce sur le marché de la chimie avec l'acquisition de GAB Neumann. Plastic Omnium a confirmé ses objectifs 2019, en marge de l'annonce du report de sa journée investisseur au 7 janvier en raison des mouvements sociaux attendus en France début décembre. Clariant conclut un partenariat avec Plant Advanced Technologies pour le développement de nouveaux produits à base de plantes. Claranova lance ses services d'impression mobiles en Pologne en Autriche. Orchestra, Laurent-Perrier, Miliboo, Signaux Girod et NR21 ont publié leurs comptes.

De la bière à Singapour. Thai Beverage aurait prévu de faire entrer en bourse sa division bière, qui pourrait valoir quelque 10 Mds$. L'opération, si elle se concrétise, serait la plus grosse introduction en bourse à Singapour depuis 2011. Le périmètre concerné contiendrait les bières thaïlandaises et vietnamiennes du géant local.

Pertes de trading. Morgan Stanley a licencié, ou tout du moins est en train de le faire, quatre traders qui auraient fait perdre à la banque américaine entre 100 et 140 M$ sur le Forex, a appris Bloomberg. L'établissement est en train de mener une enquête interne qui porterait sur des opérations réalisées avec des devises de marchés émergents. Deux des traders seraient basés à New York et deux autres à Londres.

FB en panne. Une panne de plusieurs heures a affecté hier Facebook et ses filiales Messenger, Instagram et WhatsApp. Le Californien a expliqué avoir rencontré un problème dans l'un de son principal système logiciel, sans en dire plus. Il s'est excusé de la gêne occasionnée à ses utilisateurs.

En bref ailleurs. Panasonic a trouvé un accord avec le taïwanais Nuvoton pour lui céder sa division semiconducteurs. AMS a toutes les peines du monde à boucler son offre sur Osram à cause des hedge funds qui contrôleraient 35 à 45% du capital, aux dernières rumeurs. L'allemand E.ON relève ses objectifs après avoir complété l'acquisition d'Innogy. GAM Holding se passera de directeur de l'investissement. Nouveau directeur financier chez Interroll.