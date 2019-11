EN DIRECT DES MARCHES : Peugeot, Verallia, Sanofi, Saudi Aramco, McDonald's, UBS, Under Armour...

Cadeau de Noël. Peugeot et Fiat Chrysler espèrent signer un accord de fusion dès le début du mois de décembre, selon une bonne source obtenue par Reuters, alors que l'opération suscite l'attention des politiques et des régulateurs en France, en Italie et aux États-Unis. La Stampa évoquait plus tôt une signature en décembre, en tout cas "avant Noël".

Surallocation partielle. Verallia a finalement levé 963 M€ lors de son entrée en bourse, après exercice partiel de l'option de surallocation de l'opération, portant le flottant à 20,3% et la détention de la maison-mère Horizon Parent Holdings à 61,6%. L'autre actionnaire important est le fonds brésilien BWSA avec 8,6% des parts. La répartition du capital post-opération suit :

Le recentrage continue. Saint-Gobain va vendre à Hirsch Servo et BEWiSynbra son activité de polystyrène expansé en France, dans des conditions financières tenues secrètes. Cette activité compte 240 salariés répartis sur six sites de production, pour 70 M€ de revenus annuels.

En bref en France. Sanofi obtient des résultats positifs de phase III avec Toujeo dans le traitement du diabète de type 1 de l'enfant et de l'adolescent. Nexans désigné fournisseur préférentiel de câbles d'exportation d'énergie pour le projet de parc éolien offshore Seagreen. SPIE a signé un accord avec Friedrich Vorwerk pour la cession de ses activités de construction et de technologie gazière en Allemagne. La finale de la coupe du monde de rugby opposant l'Angleterre à l'Afrique du Sud sur TF1 samedi matin a permis de réaliser 56,8% de parts d'audience, soit environ 5 millions de spectateurs. Erytech peut poursuivre la phase III avec eryaspase dans le cancer du pancréas en seconde ligne. Paragon ID acquiert Thames Technology. Groupe Gorgé se dote d'une directrice générale déléguée, Hélène de Cointet. Tikehau Capital acquiert le centre commercial Walnuts situé à Orpington au Royaume-Uni. Les publications d'entreprises sont encore denses en France cette semaine.

Serpent de mer. Saudi Aramco a, enfin, lancé son IPO sans préciser le calendrier exact, mais une cotation initiale est envisageable en décembre à Ryad, où 1 à 2% du capital seraient placés, sur la base d'une capitalisation qui atteindrait 1 500 Mds$, soit plus qu'Apple ou Facebook, mais moins que les espoirs initiaux de l'Arabie Saoudite, qui avoisinaient 2 000 Mds$. Compte tenu de la taille de l'entreprise, cette fraction minimaliste du capital placé en bourse permettrait de lever 15 à 30 Mds$.

Fitbit court pour Google. Google a annoncé vendredi le rachat de Fitbit pour 2,1 Mds$. L'acquéreur espère boucler l'opération en 2020, pour renforcer ses positions dans les objets connectés spécialisés dans le fitness. Cette opération négociée avec le management de Fitbit sera réalisée à 7,35 USD l'action.

Incartade. McDonald's a congédié son CEO, Steve Easterbrook, à cause d'une relation amoureuse avec un membre du personnel de l'entreprise, ce qui est interdit par le code éthique du géant américain. Chris Kempczinski, en charge de la division Etats-Unis, le remplace. Une décision qui n'a "pas de rapport avec la performance opérationnelle ou financière" du groupe, assure-t-on chez McDo.

Méthode Coué. Les compagnies aériennes américaines ont prévu des démonstrations de sécurité avant le retour en exploitation du Boeing 737MAX, notamment en organisant des voyages avec des dirigeants à bord. La confiance des voyageurs et du personnel navigant est cruciale pour que l'appareil redevienne un best-seller. Ryanair a révisé ce matin en baisse ses objectifs de croissance à cause du gel des livraisons du MAX.

Cherche cible désespérément. Berkshire Hathaway est assis sur un trésor de guerre record, mais Warren Buffett ne trouve pas de grosses cibles intéressantes. L'entreprise disposait de 128 Mds$ de trésorerie et équivalents au 30 septembre. Plus que la capitalisation d'Airbus ou de Sanofi.

Under Investigation. Under Armour fait l'objet d'une enquête comptable aux Etats-Unis, a-t-il révélé hier soir, tout en estimant que ses méthodes comptables sont légales. Le Wall Street Journal avait révélé que l'entreprise pourrait avoir décalé l'enregistrement de certaines ventes, pour lisser ses performances trimestrielles. Une entrée en matière compliquée pour les résultats trimestriels, qui doivent être publiés ce jour.

Une amende réduite ? NZZ révèle qu'UBS Group pourrait payer moins que prévu dans le scandale de l'évasion fiscale en France, en se basant sur une décision de la Cour de cassation estimant que les tribunaux français doivent calculer les amendes sur la base des impôts effectivement soustraits et non sur la base des fortunes dissimulées. La banque suisse a fait appel d'une sanction de 3,7 MdsE infligée en 1ère instance.

IAG s'offre Air Europa. La maison-mère de British Airways et Iberia va consacrer 1 Md€ au rachat d'Air Europa, qui contribuera à faire de Madrid un hub encore plus important face aux quatre leaders européens, Londres, Paris, Francfort et Amsterdam. L'opération d'International Consolidated Airlines Group sur la compagnie espagnole à bas coûts doit encore passer plusieurs étapes, dont l'antitrust.

En bref ailleurs. Londres a suspendu la fracturation hydraulique au Royaume-Uni, par crainte des dégâts causés sur le sous-sol. Cette fois, c'est vrai : Elon Musk (Tesla) annonce qu'il quitte Twitter : on ne le reverra probablement plus jusqu'à son prochain tweet. Nestlé Waters North America a racheté l'américain Watchung Spring Water, dans des conditions non communiquées. Fosun International a racheté la marque Thomas Cook pour 13 M€. Les Etats-Unis ouvrent une enquête de sécurité sur TikTok, a appris Reuters. Bâloise acquiert un portefeuille d'assurance non-vie d'Athora Belgium pour 60 M€. Vifor Pharma scelle un partenariat commercial aux Etats-Unis avec Janssen pour la vente de l'Invokana.