EN DIRECT DES MARCHES : Peugeot, Worldline, ArcelorMittal, Europcar, Biosynex, Twitter, Tesla, Boeing...

Reçu 4 sur 5. Quatre des cinq principaux syndicats de Peugeot ont signé mardi l'accord baptisé "social solidaire" qui prépare la reprise de production, seule la CGT ne l'a pas fait en dénonçant un "hold-up sur les congés payés d'été" et l'absence de mise à contribution des actionnaires puisque PSA n'a pas renoncé à son coupon. Les détails de l'accord sont ici.

Le mariage se confirme dans l'été. Ingenico et Worldline ont progressé de "manière très positive" dans leur projet de fusion, dont la finalisation est toujours prévue au troisième trimestre 2020. Les deux entreprises ont en parallèle communiqué un report de leurs dates d'assemblée générale et une convergence de leurs dates de publication de revenus.

La BCE moins regardante sur les garanties. La BCE a assoupli ses exigences de garantie pour les banques de la zone euro qui viennent se refinancer à son guichet. La banque centrale sera notamment plus souple sur la qualité des créances qui pourront être apportées en garantie, en intégrant des prêts qui n'avaient jusque-là pas été autorisés à faire partie du dispositif, comme des obligations grecques ou des prêts aux toutes petites entreprises. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée, l'avenir le dira, mais la BCE a l'air prête à tout pour garder les vannes ouvertes.

Tout à refaire. Fitch abaisse la notation crédit d'ArcelorMittal de BBB- à BB+, ce qui revient à la faire passer de la catégorie d'investissement à la catégorie spéculative. Concrètement, cela signifie que le financement de l'aciériste sera un peu plus cher (on ne prête qu'aux riches !) et que sa dette ne pourra plus rentrer dans les portefeuilles des gérants qui n'investissent que dans les créances des entreprises les plus solides. La crise actuelle gomme les gros efforts bilanciels accomplis par la société ces dernières années.

Au chevet d'Europcar. Le sauvetage d'Europcar grâce à un prêt garanti de l'Etat se profile, confirmant les rumeurs qui circulaient la veille. La rumeur d'origine émane du Monde hier, mais l'agence Reuters a obtenu des informations concordantes. Le schéma passerait par un prêt de 223 M€ garanti à hauteur de 90% par l'État et par le soutien du 1er actionnaire du groupe, la société de portefeuille Eurazeo. Le loueur de véhicules est dans une position très délicate, avec des activités à l'arrêt à cause du gel des flux touristiques ces professionnels. Pour que l'entreprise s'en sorte sans trop de dégâts, il faut évidemment que la période actuelle ne se prolonge pas trop longtemps.

Nouvelle concession. Eiffage a signé un partenariat public-privé pour une section de 76 km d'autoroute en Allemagne. L'accord a été signé pour 30 ans et représente environ 1,5 Md€ de travaux. Le contrat a été remporté en consortium 50/50 avec Johann Bunte Bauunternehmung.

Ils communiquent sur les conséquences du coronavirus. Dassault Systèmes, Immobilière Dassault, Mersen, Worldline, Ingenico, Somfy, We.connect (assemblées générales), CGG (objectifs), Eurazeo (dividende), Axway (objectifs, dividende), CNP Assurances (objectifs), PlanetMedia (activité), Quantum Genomics (activité), Inventiva (activité), Altamir (activité), Audiovalley (calendrier).

En bref en France. Christian Boiron va quitter le conseil de Boiron. Mainstay veut quitter la cote parisienne. Biosynex a reçu des commandes fermes d’hôpitaux français et de laboratoires privés pour le test de sérologie du Covid-19 de son partenaire chinois et envisage une unité de production et d'assemblage à Strasbourg. AB Science évoque des retards de 2 à 3 mois pour les études cliniques à cause des difficultés d'accès aux sites liées au coronavirus. Microwave Vision signe un gros contrat de l'ordre de 30 M€. Fleury Michon et Bio-UV ont publié leurs comptes.

1er vol en mai pour le 737MAX ? Boeing va effectuer deux nouvelles mises à jour du logiciel du 737 MAX, immobilisé depuis mars 2019 après deux catastrophes aériennes, pour obtenir le feu vert à son retour en exploitation. Aux dernières rumeurs, le premier vol de certification nécessaire à la reprise de l'activité commerciale du monocouloir devrait avoir lieu en mai, au lieu d'avril, au regard des circonstances. Au-delà du contexte actuel très particulier, la reprise d'exploitation de l'appareil de Boeing est cruciale pour tout l'écosystème aéronautique, par exemple pour le motoriste Safran.

Le patron de Twitter donne 1 Md$. Le fondateur de Twitter, Jacques Dorsey fait don d'1 Md$ d'actions Square pour lutter contre le Covid-19, soit 28% de sa fortune. Après que la pandémie aura été jugulée, les fonds restants serviront, a indiqué Dorsey, à l'éducation et à la santé des filles et au revenu universel.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz — jack (@jack) April 7, 2020

Tesla se serre la ceinture. Tesla va suspendre les contrats de tous ses salariés non-essentiels, et mettre en place des réductions de salaire de 10% pour les simples employés, de 20% pour les dirigeants et de 30% pour les vice-présidents. Le constructeur a prévu de reprendre une activité normale le 4 mai, sauf contre-indication des autorités.

La rumeur se confirme. Lufthansa va fermer sa division low cost Germanwings et va réduire ses capacités en retirant des avions du service. Le groupe n'y va pas par quatre chemins : "Il faudra des mois pour que les restrictions de voyage au niveau mondial soient complètement levées et des années pour que la demande dans le secteur du transport aérien retrouve ses niveaux d'avant la crise". Le transport aérien est aux premières loges de la crise, avec une activité proche de zéro pour de nombreuses compagnies dont les charges fixes sont extrêmement élevées. Tous les détails ici.

En bref ailleurs. La FDA prolonge l'examen de Risdiplam de Roche Holding. En Chine, les ventes de Nissan ont chuté de 45% en mars à cause du coronavirus. La ligne de crédit d'1 Md$ obtenue par Airbnb affiche un taux de plus de 10%, selon le Wall Street Journal. Amazon.com devrait suspendre son service de colisage de produits qu'il ne vend pas, et qui entre en concurrence avec les services de FedEx ou d'United Parcel Service. UnitedHealth va accélérer le paiement des soignants et des hôpitaux, pour éviter les crises de liquidités dans le secteur. Henkel renonce à son tour à ses objectifs 2020. Givaudan, en ligne avec les attentes au premier trimestre, confirme ses objectifs.