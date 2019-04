EN DIRECT DES MARCHES : Publicis, Peugeot, Alstom, Néovacs, Facebook, Boeing, Amazon...

. La tension monterait entre les autorités de l'aviation américaine et éthiopienne au sujet d'un rapport préliminaire sur le crash du Boeing 737MAX à paraître prochainement. En parallèle, Reuters a révélé vendredi que le système anti-décrochage pointé du doigt dans la catastrophe de Lion Air serait aussi concerné dans le dossier Ethiopian Airlines. easyJet a révélé ce matin que le Brexit pesait sur l'activité et que les perspectives pour le second semestre fiscal sont "désormais plus prudentes".. Le PDG de Facebook , Mark Zuckerberg, signe une tribune en faveur d'une nouvelle régulation d'Internet dans la presse dominicale. Il exhorte notamment les gouvernements à être plus actifs sur ce point et soutient la RGPD mise en place par les autorités européennes.Les autorités saoudiennes auraient piraté le téléphone mobile de Jeff Bezos ( Amazon ), après les prises de position du Washington Post, dont il est propriétaire, dans l'affaire du meurtre du journaliste saoudien Jamal Kashoggi. C'est en tout cas le sentiment de l'enquêteur mandaté par le patron d'Amazon pour déterminer comment ses opposants se sont procurés ses données personnelles. Des conclusions à relativiser dans la mesure où elles émanent d'un spécialiste engagé par le milliardaire. DSV et Panalpina vont finalement se rapprocher. Le Danois va proposer 2,375 de ses actions pour l'apport d'1 Panalpina, ce qui valorise le Suisse 195,80 CHF par titre. Les deux conseils d'administration se sont prononcés en faveur du mariage, qui valorise Panalpina 4,6 milliards de francs. Wirecard assure que le départ de son responsable de la conformité n'a rien à voir avec l'affaire d'ajustements comptables en cours. Rakuten pourrait s'offrir 990 millions de dollars de plus-value sur l'IPO de Lyft Citigroup pourrait manquer ses objectifs 2020 en banque de détail, rapporte le 'Financial Times'. Le départ, en septembre, du CEO de Louis Dreyfus, s'explique par son choix de contacter Glencore en vue d'un rapprochement, alors que la propriétaire Margarita Louis-Dreyfus n'y était pas favorable, selon le Financial Times. Novartis rachète la filiale anti-inflammatoires d'IFM Therapeutics.