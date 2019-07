EN DIRECT DES MARCHES : Publicis, Plastic Omnium, Thales, Transgène, AB Inbev, Microsoft, Boeing

Budweiser brewer AB InBev is exploring a sale of some international assets to cut its debt pile after calling off an Asia IPO https://t.co/51MZn1bufu — The Wall Street Journal (@WSJ) 18 juillet 2019

Le PDG de Thales , Patrice Caine, milite pour un avion de combat européen qui irait au-delà des projets en cours. "Nous avons besoin que tous ces grands pays et grandes industries fournissent un programme ambitieux si l'Europe veut jouer sur le même terrain que les Etats-Unis", a-t-il expliqué lors d'un entretien à Reuters. La France, l'Allemagne et l'Espagne sont engagées dans le programme SCAF, mais le Royaume-Uni a relancé un projet qui sera probablement rejoint par la Suède. Saint-Gobain démarre des discussions exclusives avec Franz Bonhomme pour lui céder sa filiale de distribution DMTP en France. Les tractations ont démarré sur la base d'une valeur d'entreprise de 70 M€. Cette entité dispose de 58 points de vente en France pour un chiffre d'affaires de 250 M€ et un résultat d'exploitation faible, de l'ordre de 3 M€. Pernod Ricard a bouclé le rachat du Bourbon super-premium Rabbit Hole. Société Générale a démarré des négociations en vue de l'acquisition de Socalfi, une filiale de My Money Bank en Nouvelle-Calédonie. JCDecaux remporte le contrat de mobilier urbain publicitaire de 6 villes du Grand Paris Seine Ouest pour 15 ans. Pierre et Vacances nomme Olivier Brémond directeur général délégué du holding de contrôle Siti et Yann Caillère comme directeur général du groupe. Europcar ouvre de nouvelles franchises dans 10 pays. Transgène a reçu le feu vert pour lancer un essai clinique avec TG6002 au Royaume-Uni chez des patients atteints d'un cancer colorectal. Advicenne obtient près de 20 M€ de la banque européenne d'investissement. Wavestone rachète l'américain WGroup. Cybergun continue à négocier avec ses créanciers obligataires. Ekinops finalise le rachat de la technologie OTN de Padtec. Le tribunal tranchera fin juillet sur le plan de continuation déposée par Zigi Capital sur Europlasma Novacyt a vendu son laboratoire clinique pour 0,40 M£. Gecina Theradiag ont publié leurs comptes. Microsoft , la plus grosse entreprise cotée des Etats-Unis, progresse post-séance après la publication de résultats trimestriels de très bonne qualité. Les services cloud continuent à doper l'activité, même si leurs taux de croissance ont tendance à mécaniquement se réduire au fil du temps. La division dédiée, Azure, a d'ailleurs franchi au cours du trimestre un cap très symbolique : ses revenus ont dépassé ceux de Windows. Boeing a pris une charge de 4,9 milliards de dollars dans ses comptes du second trimestre, à cause de l'immobilisation des B737MAX. Ce montant n'a pas surpris les investisseurs, qui s'attendaient à une ampleur de ce genre. L'industriel espère toujours que l'appareil pourra reprendre le service commercial au début du quatrième trimestre 2019. Les compagnies sont en général un peu plus pessimistes, et tablent plutôt sur le mois de novembre. Anheuser-Busch Inbev va vendre Carlton & United Breweries, sa filiale australienne, à Asahi Group Holdings, pour 11,3 milliards de dollars (en valeur d'entreprise). Le produit de la vente servira en quasi-totalité au désendettement. Le groupe se dit toujours convaincu de l'intérêt d'une IPO de sa division Asie-Pacifique, même amputée des actifs australiens. Plus tôt, le Wall Street Journal avait révélé que le géant belge se préparait à vendre ses divisions en Corée du Sud, en Australie et en Amérique centrale pour se désendetter, après l'échec de l'introduction en bourse de sa filiale asiatique. Edward Mundy, de Jefferies, résume assez bien le sentiment général : d'un côté, une telle transaction réduirait le risque du dossier, dégagerait des ressources pour une prochaine opération de croissance et apaiserait les agences de notation. Mais de l'autre, ces cessions risquent d'avoir lieu sur la base de multiples inférieurs aux coûts d'acquisition des actifs concernés. Software AG avertit. Oliver Zipse, le directeur de la production de BMW , va devenir président du directoire dès le 16 août à la place d'Harald Krüger. Le département américain de la Justice menace de bloquer le projet de fusion entre Sprint et T-Mobile US Deutsche Telekom ) si des annonces de cessions d'actifs n'ont pas lieu d'ici la fin de la semaine, selon des rumeurs concordantes. Vaudoise Assurances rachète Pittet Holding. Blackstone atteint 14 milliards de dollars de souscriptions pour son nouveau fonds infrastructures. Honeywell sous le coup d'une enquête pour corruption aux Etats-Unis et au Brésil. AT&T songerait à céder ses activités à Porto-Rico. PepsiCo en discussions pour racheter Pioneer Foods en Afrique du Sud. Assicurazioni Generali va racheter le portugais Seguradoras Unidas pour 600 M€.Ça publie. Aux Etats-Unis, American Express Synchrony Financial et State Street sont au programme. En Europe, Fortum Plastic Omnium ou SFS Group seront de la partie.