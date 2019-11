EN DIRECT DES MARCHES : Rémy Cointreau, Imerys, Soitec, Solocal, Néovacs, Deutsche Telekom, Telefonica...

Rémy Cointreau au comptoir. En marge de ses résultats semestriels, le groupe a indiqué viser une stabilité de son résultat opérationnel courant annuel. Les objectifs moyen terme sont inchangés : Rémy Cointreau veut dégager 60 à 65% de ses revenus sur des spiritueux d’exception (prix de vente supérieur à 50 USD) et d'en faire bénéficier ses marges.

Imerys, fin du talc US ? Le groupe français chercherait à se séparer de ses filiales nord-américaines spécialisées dans le talc, actuellement sous protection de la loi américaine sur les faillites, a appris Bloomberg. Cette division est en difficultés à cause de la polémique sur les effets du talc aux Etats-Unis, accusé d'être cancérigènes par certains consommateurs. L'affaire (qui concerne aussi Johnson & Johnson) a donné lieu à des milliers de plaintes, ce qui a précipité la faillite de la filiale d'Imerys. Cette entité a dégagé 174 M$ de revenus en 2018. Le produit de la vente pourrait servir à indemniser les plaignants.

Objectifs confirmés. Soitec a publié hier soir ses comptes semestriels, en nette amélioration. Sur l'exercice entier, le chiffre d’affaires et la marge d'Ebitda de l'électronique devraient croitre d’environ 30%, comme prévu. Les dépenses d'investissement seront de 110 M€ sur l'exercice, un peu moins que ce qui était prévu (130 M€). Le management évoque une demande toujours soutenue pour ses produits.

"Equity Line" pour Solocal. La société met en place une ligne de financement en fonds propres de 40 M€, à cause "d'un effet de besoin en fonds de roulement plus défavorable qu'anticipé" (lequel sera temporaire mais pèsera 20 M€ au T4) et du retard accumulé par le plan de cession d'actifs. Solocal est en mesure de se financer sur l'année 2020 et confirme ses objectifs 2019. La ligne de financement en fonds propres (un paceo signé avec Kepler Cheuvreux) va à nouveau diluer les actionnaires, à hauteur de 9,9% si elle est utilisée en intégralité.

Néovacs en redressement. Néovacs est désormais en redressement judiciaire, avec une courte période d'observation de trois mois. Le tribunal de commerce de Paris a ouvert la procédure en date du 26 novembre et nommé le cabinet SELARL 2M comme administrateur judiciaire. Le laboratoire a déposé le bilan car son programme de financement ne fonctionne plus, puisque son cours de bourse a rendu les ORNANE émises inopérantes.

En bref en France. Vinci met en service la section finale de la nouvelle autoroute M11 reliant Moscou à Saint-Pétersbourg. Akka émet 175 M€ d'obligations convertibles hybrides, après avoir fait jouer la clause d'extension de 25 M€. L'EMA approuve une prolongation de la durée d'utilisation du vaccin Ixiaro de Valneva à 36 mois GTT reçoit une commande pour les cuves GNL de trois méthaniers. SES-imagotag décroche un gros contrat aux États-Unis. Clasquin met en place son premier crédit syndiqué. OSE Immunotherapeutics et HalioDx s'allient pour mener des travaux exploratoires sur des biomarqueurs immunitaires. Tessi lance une augmentation de capital réservée. Tikehau et LDC ont publié leurs comptes.

L'union impossible. Deutsche Telekom n'a pas réagi aux rumeurs du Handelsblatt selon lesquelles l'opérateur examine un mariage avec Orange, alors que le Français a écarté l'existence d'un tel projet. Il faut dire que l'ex-France Telecom affiche désormais une capitalisation de 40 Mds€ contre 72 Mds€ à son rival, ce qui la placerait en position de faiblesse pour négocier. Paris n'a certainement pas l'intention d'abandonner la souveraineté télécoms de la France. Aussi un tel mariage, bien que déjà évoqué plusieurs fois par le passé, a peu de chances d'aboutir. La rumeur a tellement enthousiasmé le marché que l'action du Français a terminé étale hier.

Telefonica se recentre. Telefonica va se concentrer sur l'Europe (Espagne, Allemagne, Royaume-Uni) et le Brésil en filialisant ses autres activités en Amérique Latine en vue d'une scission. C'est un choix stratégique fort de la part du colosse espagnol des télécoms, qui va se concentrer sur ces quatre pays qui concentrent 80% de ses revenus. Les 10 autres marchés ne sont plus le moteur de croissance qu'ils étaient. L'avenir du "spinoff" n'a pas été détaillé à ce stade.

En bref ailleurs. Le Français Guillaume Boutin va prendre les rênes de Proximus. AMS exhorte les actionnaires d'Osram à apporter à son offre à 41 EUR qui expire le 5 décembre, avec pour l'heure des taux d'apport très faibles. Apollo a relevé de 130 à 145 USD en numéraire son offre sur Tech Data, valorisée 6 Mds$. Le fonds Lone Stars serait entré en négociations exclusives en vue de racheter la division chimie de la construction de BASF, qui pourrait valoir 3 Mds€, a appris Reuters. Japan Display, déjà en difficultés, a fait savoir qu'un ancien employé a prévenu le groupe qu'il avait commis des manipulations comptables sur ordre d'un supérieur. W. R. Berkley va prendre la place de Viacom dans le S&P500.

Ça publie. Innogy, Rémy Cointreau, Elekta, Strabag, Tikehau Capital, Go-Ahead notamment.