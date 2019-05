EN DIRECT DES MARCHES : Renault, AB Science, Total, Groupe ADP, Amazon, Tesla, Uber...

. L'Italie ne voit pas pourquoi elle prendrait une part au capital de Fiat Chrysler en cas de fusion avec Renault , a indiqué le ministre de l'économie Giovanni Tria. Par ailleurs, et aux dernières rumeurs, le Transalpin ne serait pas prêt à revoir la parité du rapprochement avec le Français, alors que des informations laissaient entendre ces derniers jours que la marque au losange juge la valorisation trop généreuse en faveur de Fiat Chrysler. Il faut dire, comme le rappelle le quotidien Les Échos, que la valorisation actuelle de Renault est particulièrement faible (cf. graphique qui suit) et que l'écart entre les deux constructeurs s'est creusé à partir de la mi-2017. Pour FCA toutefois, la parité a été mûrement réfléchie et constitue la meilleure offre. En parallèle, le management de l'industriel italo-américain a, selon Nikkei, contacté les dirigeants de Nissan et Mitsubishi pour exposer le projet.Dans cette vidéo nous verrons comment marche un bilan comptable en prenant un exemple simple. Qu'est que l'actif et le passif ? L'amortissement ? Le besoin en fonds de roulement ? Vous saurez tout en 9 minutes dans notre dernière vidéo Zonebourse tiendra non pas une mais deux conférences sur ses perspectives les 4 et 5 juin. Le laboratoire, à qui l'ANSM a donné la possibilité de reprendre ses essais avec masitinib, va présenter les perspectives de son produit phare, communiquer sur une nouvelle molécule, AB8939 (avec phase I/II prévue dans les leucémies myéloïdes aigues) et dévoiler ses perspectives 2019. Le titre a bondi mercredi de 17,7% à l'annonce de la levée de l'interdiction de l'ANSM, mais a reculé de 2,9% hier. Les deux sessions auront lieu de 17h30 à 19h00.. Augustin de Romanet reconduit comme PDG de Groupe ADP Voltalia va construire et opérer une centrale solaire de 55 MW au Kenya. Innate Pharma relaie une publication dans Cell sur des anticorps multispecifiques innovants engageant les cellules NK via NKp46 Amazon.com serait intéressé par le rachat de Boost, mis en vente par T-Mobile et Sprint, a appris Reuters. Boost est l'une des marques prépayées de Sprint. Elle doit être cédée dans le cadre du projet de rapprochement entre les deux opérateurs. Amazon serait aussi intéressé par tout spectre mobile qui serait cédé, selon la même source. Le géant de la vente sur internet a des projets de diversification… et les moyens de ses ambitions. Boost pourrait coûter environ 3 milliards de dollars. Uber Technologies a accusé 1 milliard de dollars de pertes trimestrielles et une hausse de 20% de son chiffre d'affaires, pour sa première publication de société cotée, un déficit qui conduit le management à annoncer une réduction de ses offres promotionnelles. La réaction n'est pas si mauvaise, après quelques signes de nervosités initiaux : post-séance, le titre grapillait 1,8%. Tesla lance des "soldes" sur ses Model 3 made in China pour doper ses ventes dans le pays. Le groupe a révélé que les véhicules assemblés en Chine seront proposés à 328 000 CNY, soit 13% environ sous le prix des voitures actuellement importées. Les pré-réservations démarrent ce jour. L'usine chinoise de Tesla est en cours de construction mais n'a pas encore sorti de véhicule. Tesla, qui est devenu le champion de l'approximation, prévoit de produire 360 000 à 400 000 véhicules cette année… voire 500 000 si l'usine chinoise atteint rapidement des cadences de production correctes.. Selon CNBC, le conseil de CBS se préparait à des discussions de fusion avec Viacom . Les pourparlers pourraient commencer autour de la mi-juin, selon le média. Aucune des sociétés n'a souhaité commenter la rumeur. CBS et Viacom sont poussées à fusionner par la famille Redstone, présente dans chacun des tours de table. De taille plus modeste que les géants du streaming, ces deux entreprises doivent trouver des solutions pour rester dans la course.. Carl Icahn n'hésite pas à attaquer Occidental Petroleum en justice car il juge que l'acquisition d' Anadarko est une erreur stratégique. L'actionnaire activiste, qui détient environ 5 % du capital, chercherait à faire remplacer une partie du conseil d'administration. Rien ne dit qu'il y parviendra, mais ce dossier est à surveiller pour le français Total , qui doit récupérer les actifs africains d'Anadarko dans le cadre de la fusion.. Le patron de General Electric critique à nouveau le timing de rachat des actifs énergétiques d' Alstom par ses prédécesseurs. Le régulateur financier allemand (BaFin) pourrait infliger une amende à Commerzbank pour avoir tardé à informer les marchés d'un plan stratégique présenté en 2016, selon le Handelsblatt. Intesa Sanpaolo a conclu un accord syndical pour 1600 départs volontaires d'ici la mi-2021. Dell Technologies a renoué avec les bénéfices au premier trimestre, mais son chiffre d'affaires déçoit.