EN DIRECT DES MARCHES : Renault, Air France KLM, Airbus, Publicis, Derichebourg, Siemens, AB Inbev, Apple...

Les publications à venir. Après Publicis, d'autres entreprises doivent publier cette semaine leurs chiffres du premier trimestre 2020. Citons par exemple Johnson & Johnson, JPMorgan Chase, Wells Fargo, UnitedHealth, ASML, Goldman Sachs, LVMH, L'Oréal ou Rio Tinto.

Clap de fin pour Renault Dongfeng. Renault a rejoint jeudi la liste des entreprises qui renoncent à leur dividende, et annonce ce matin le dénouement de sa coentreprise avec Dongfeng en Chine, pour lui substituer une coopération différente impliquant Nissan. Cette opération marque une nouvelle stratégie pour le groupe, centrée sur les véhicules électriques et les utilitaires. Dongfeng, la marque-phare de Wuhan, est à elle seule un symbole de la politique chinoise vis-à-vis des acteurs étrangers dans le pays, puisque l'entreprise est en affaires avec Renault, Peugeot, Honda ou Kia.

L'A321 attendra. Airbus a suspendu son projet d'ouverture d'une nouvelle ligne d'assemblage de l'A321 à Toulouse, après le coup de frein provoqué par le coronavirus. Cette nouvelle ligne était censée répondre à la demande galopante pour le plus gros des appareils de la famille A320. Dans un tout autre registre, l'A400M commandé par le Luxembourg a effectué son vol inaugural hier, avant sa livraison prévue d'ici la fin du mois de juin.

Des milliards nécessaires. Air France-KLM a demandé plusieurs milliards d'euros de liquidités à l'Etat pour faire face à ses besoins dans les mois à venir, selon Les Échos, ce qui corrobore les informations parues précédemment. Cette somme viendrait en plus du prêt de 6 Mds€ en cours de négociations entre Paris, La Haye et les banques créancières du transporteur. La compagnie est confrontée à l'inactivité de la majeure partie de sa flotte, alors qu'elle a des coûts fixes très importants.

Des économies chez Publicis. Publicis a publié des revenus en baisse au premier trimestre, en parallèle de l'annonce d'une réduction de sa proposition de dividendes. L'agence de publicité a fait état d'une contraction organique de 2,9% de son activité au cours du premier trimestre, plutôt conforme à ce qu'elle anticipait jusque-là. Pour faire face à la situation induite par le coronavirus, un plan d'économies de 500 M€ a été décidé, ainsi que la réduction de 50% du dividende proposé (qui atteindra 1,15 EUR). Le management est pour le moment dans l'incapacité de fournir des objectifs précis. Plus de détails dans le communiqué de presse.

Ils communiquent autour du Covid-19 : Derichebourg (activité), DBV Technologies (assemblée générale), Kaufman (dividende), Suez (dividende), Eutelsat (objectifs, dividende), Legrand (assemblée générale, objectifs), EOS Imaging (date de publication), Société Générale (assemblée générale), Groupe Seb (assemblée générale, date de publication), Amadeus (activité), Innate (assemblée générale), Bluelinea (activité).

En bref en France. Carrefour a fait état d'un triplement de ses ventes en ligne au Brésil, tout en annonçant que ses coûts ont aussi progressé pour faire face à la demande. Le DSMB recommande la poursuite de l'étude de phase I/II de Gensight avec GS030. McPhy renouvelle une ligne de financement en fonds propres. Cast, PSB Industries, Theranexus ont publié leurs comptes.

"Une crise temporaire". A ce stade, le PDG de Siemens, Joe Kaeser, ne prévoit pas de suppressions d'emplois malgré la morsure du coronavirus. "Personne à Siemens ne partira en raison d'une fluctuation temporaire de l'activité", a-t-il expliqué dans un entretien accordé au quotidien bavarois Passauer Neue Presse. Un message positif de la part du patron du conglomérat allemand.

AB InBev réduit son dividende. Le brasseur révise en baisse sa proposition de verser un dividende final de 1 EUR par action pour l’année 2019, pour lui substituer une proposition de 0,50 EUR. Anheuser-Busch InBev annonce aussi le report de son AGE/AGO du 29 avril 2020 au 3 juin. "AB InBev a déterminé qu'il serait prudent et dans l'intérêt de la Société de réduire le montant du dividende final relatif à l’année 2019" dans le contexte du coronavirus.

Traçage or no traçage ? Apple et Google ont signé un partenariat inédit afin de proposer un suivi numérique des personnes ayant été à proximité de personnes infectées par le coronavirus, via la technologie Bluetooth. Cette solution de traçage sera disponible mi-mai "sous la forme d'outils logiciels pour les applications de suivi numérique approuvées par les autorités de santé publique". Plusieurs initiatives de ce type sont en cours par les gouvernements. Avec l'inévitable débat sur les libertés individuelles qui se profile.

Et à la fin, c'est Amazon qui gagne. Amazon.com embauche 75 000 salariés supplémentaires aux États-Unis, et prévoit de reprendre la livraison de produits "non-essentiels". Le mois dernier, le colosse de la vente en ligne avait déjà fait appel à 100 000 employés additionnels. Les investisseurs ont désigné l'entreprise parmi les grandes gagnantes de la crise actuelle, du moins si l'on se réfère à son cours de bourse : +17% depuis le 1er janvier.

eBay trouve son CEO. eBay va chercher son directeur général, Jamie Iannone, chez Walmart. L'intéressé est actuellement aux commandes des activités de commerce en ligne du géant de la distribution physique aux États-Unis. Il revêtira son nouveau costume à partir du 27 avril.

En bref ailleurs. Ford estime avoir les reins suffisamment solides pour tenir au moins jusqu'au mois de septembre si la situation reste paralysée. Softbank prévoit 750 MdsJPY (environ 6,4 Mds€) de pertes sur l'exercice clos le 31 mars dernier, à cause du Covid-19 et de mauvais investissements. Toyota Motor devrait reprendre la production dans le nord de la France le 21 avril. Donald Trump a réitéré sa position sur Boeing, en affirmant que les États-Unis feront le nécessaire pour soutenir l'industriel. Exxon Mobil engrange 9,5 Mds$ sur le marché de la dette, pour renforcer sa position de trésorerie, Walt Disney fait de même avec une enveloppe de 5 Mds$. Royal Dutch Shell se désengage du projet Meretoyakha Neftegaz avec Gazprom dans l'Arctique russe en arguant d'un "contexte extérieur difficile".