EN DIRECT DES MARCHES : Renault, Air France-KLM, ArcelorMittal, Groupe ADP, Noxxon, Tesla, Henkel, Aryzta...

En France

L'usine de la discorde. Escalade verbale entre syndicats après la décision de justice obtenue par la CGT, empêchant la reprise de l'activité sur le site Renault de Sandouville. Le patron de la CFDT a qualifié la position de la CGT d'irresponsable. "La réalité c'est que l'usine va rester fermée lundi et que 700 intérimaires vont être renvoyés chez eux. C'est pas un service rendu aux travailleurs", a déclaré Laurent Berger.

Junk bond. Moody's a déclassé la dette d'ArcelorMittal à "Ba1", ce qui la fait basculer de la catégorie d'investissement à la catégorie à haut rendement. La perspective d'évolution a été ramenée de négative à stable. Cette décision est la conséquence du Covid-19, qui affecte davantage les activités cycliques, dont l'aciériste fait partie. Plus un émetteur est mal noté, plus l'emprunt lui coûte cher : on ne prête qu'aux riches.

Air France dans le dur. La partie française d'Air France-KLM a un plan pour réduire rapidement ses effectifs, selon Les Echos. Un plan de départs volontaires devrait être présenté au début de l'été. La rumeur évoque une baisse d'effectifs qui pourraient atteindre 30% dans les fonctions support et reproduction, qui emploient actuellement 6000 salariés. Par ailleurs, et à compter d'aujourd'hui, tous les passagers qui embarqueront à bord d'un appareil de la compagnie se feront prendre la température au départ.

Orly rouvert le 26 juin ? Le gouvernement n'écarte pas la possibilité de rouvrir l'aéroport d'Orly (Groupe ADP) à la fin du mois de juin. Le secrétaire d'État aux transports, Jean-Baptiste Djebbari, a laissé la porte ouverte à ce scénario, "sous condition toutefois que la situation sanitaire s'améliore et continue de s'améliorer", a-t-il annoncé au Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI, mais aussi avec une coopération sans faille avec les autres pays concernés.

En bref. Thales va ouvrir un centre de compétence numérique dans les zones franches du Qatar pour ses grands projets. Noxxon lève 5,5 M€ par placement privé à 0,51 EUR l'action, souscrit notamment par Nyenburgh Investment Partners. M6 Métropole Télévision tiendra son assemblée générale à huis clos le 16 juin prochain. Fermentalg a publié ses comptes.

Sur les autres marchés

Holcim Philippines reste dans le périmètre. La cession de 85,7% des parts de la filiale de LafargeHolcim aux Philippines à San Miguel capote, car l'antitrust des Philippines n'a pas donné son aval dans le temps imparti. Cette transaction avait été annoncée il y a un an, sur la base d'une valeur d'entreprise de 2,15 Mds$ pour 100% du capital de la filiale. Le groupe précise que l'activité sur place a repris dans trois des quatre cimenteries.

Made in USA. Trump et les entreprises américaines du secteur des semiconducteurs planchent sur des processeurs 100% made in USA, révèle le Wall Street Journal. L'objectif serait de favoriser l'installation de fonderies dans le pays. Intel se serait montré favorable et Taiwan Semiconductor, le numéro un mondial, a réservé sa réponse pour l'instant.

Garder ses distances. Google et Facebook permettent aux employés qui le souhaitent et qui peuvent télétravailler de rester chez eux jusqu'en 2021. Ce sera désormais la norme, avec des possibilités de travail présentiel fortement encadrées.

Sans distance. Elon Musk est à l'inverse très remonté contre les mesures de distanciation sociales et les règlements publics. Il menace d'installer Tesla hors de Californie, mécontent de l'interdiction de reprise de l'activité décidée par le Comté de d'Alameda. Toutefois, les autorités travaillent avec le constructeur pour trouver un moyen de reprendre la production.

Henkel dans le flou. Le groupe allemand Henkel a fait état d'un chiffre d'affaires en léger repli à 4,93 Mds€ au premier trimestre 2020, assez proche des attentes. L'entreprise, connue pour ses adhésifs (Pattex, Loctite…) et ses produits de soin et d'entretien (Diadermine, Mir, Le Chat…), avait déjà abandonné ses objectifs annuels en avril. Le management confirme ce matin qu'il est impossible de faire des prévisions réalistes pour l'année en cours à ce stade.

Argent, trop cher. United Airlines a dû renoncer à son placement obligataire, les prêteurs demandant une rémunération trop élevée. Apparemment, la demande n'a pas couvert l'offre sur la base d'un taux de 9%. Il aurait fallu monter à 11% pour que l'opération soit un succès. Les obligations étaient à échéance 2023 et 2025.

En bref. Apple va rouvrir ses Apple Store dans certains Etats peu touchés par le Covid-19. La FDA accorde une autorisation d'urgence au test antigène Covid-19 de Quidel. La compagnie aérienne colombienne Avianca, 20 000 salariés, acculée à la faillite. Le vendeur de voitures d'occasion en ligne américain Vroom va entrer en bourse. Veraison accroit ses parts dans Aryzta à plus de 7%. En Chine, les immatriculations automobiles ne se contractent que de 5,5% en avril sur un an. Aviv Regev va prendre les commandes de la recherche de Genentech (Roche).

Ça publie. Softbank, Henkel, Marriott International, Mitsubishi Electric, Bridgestone Corporation, Tencent Music, Asahi Group, Amcor…