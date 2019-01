EN DIRECT DES MARCHES : Renault, Air France KLM, Vinci, Alstom, Tesla, UBS, Apple...

Shanghai Giga will produce affordable versions of 3/Y for greater China. All Model S/X & higher cost versions of Model 3/Y will still be built in US for WW market, incl China. — Elon Musk (@elonmusk) 7 janvier 2019

Apple fabrique ses produits en Chine. J'ai dit à Tim Cook, un ami à moi, fabriquez vos produits aux Etats-Unis

", a déclaré vendredi à la presse le Président, qui a énormément d'amis.

VIT-2763

. Dans 'Le JDD', le fils de Carlos Ghosn clame l'innocence de son père. Pendant ce temps, Bercy demande à Renault de s'expliquer sur les rémunérations versées à de hauts dirigeants par une structure néerlandaise rattachée au constructeur. Plusieurs semaines après l'arrestation choc de Ghosn, le dossier reste extrêmement nébuleux.. Le ministre de français de l'économie a par ailleurs plaidé en faveur du rapprochement entre Alstom et Siemens Mobility, en estimant que la Commission européenne commettrait une grave erreur en bloquant l'opération. Une décision complexe pour l'antitrust, à la confluence des intérêts politique, industriel et des consommateurs.. La ministre française des transports a mis la pression sur les concessionnaire autoroutiers (notamment Vinci et Eiffage ) pour qu'ils jouent le jeu en matière de pouvoir d'achat, i.e. qu'ils enterrent (ou modèrent) leurs projets de hausses tarifaires. Vinci , il en est aussi question au Portugal. Le groupe aurait prévu d'investir 1,15 milliard d'euros dans l'agrandissement de l'aéroport de Lisbonne et dans la construction d'un aéroport secondaire, selon la presse locale. En échange, le groupe négocierait des conditions de concession plus favorables. Air France KLM aurait assigné Air Madagascar en justice pour récupérer 40 millions de dollars de location de deux appareils, selon 'L'Express'. Le transporteur malgache utilise depuis 2012 des quadrimoteurs A340 appartenant au Franco-Néerlandais.. Le débat fait toujours rage au parlement en Inde concernant le contrat Rafale de Dassault Aviation Carmila rachète une galerie commerciale en Espagne. Valneva publie des données positives en phase I dans le Chikungunya. EOS Imaging a publié ses trimestriels et sera suivi ce soir de Trigano . Christian Meissner serait bien placé pour prendre la succession de Sergio Ermotti chez UBS . L'ancien patron de la BFI de Bank of America aurait été contacté, selon Bloomberg. Mais Ermotti pourrait rester en place encore deux ans, selon d'autres sources.Spéculation sur General Electric , sur fond de rumeur de cession de GECAS, sa branche de financement aéronautique, à Apollo GM, pour une valorisation de l'ordre de 40 milliards de dollars. L'information a elle aussi été rapportée par Bloomberg et son inévitable "source proche du dossier". Apollo monterait un plan de financement de 30 milliards de dollars. Tesla démarre les travaux de son usine chinoise dès ce 7 janvier, avec pour objectif de commencer à produire dès la fin de l'année. La "gigafactory" de Shanghai produira des Model 3 de base, tandis que les modèles plus élaborés resteront produits en Chine, a pris soin de préciser Elon Musk.. Au Brésil, Jair Bolsonaro attise les doutes sur l'opération entre Embraer et Boeing . Si le nouvel homme fort du pays n'a pas d'objections sur le principe, il entend veiller à ce que le patrimoine industriel aéronautique ne disparaisse pas à terme.. Donald Trump a exhorté Apple à fabriquer aux Etats-Unis plutôt qu'en Chine. ". La filiale américaine d' Ahold Delhaize rachète King Kullen Grocery. Vifor Pharma obtient des résultats positifs en phase I avec. L'énergéticien PG&E Corporation dans la tourmente après les incendies californiens.