EN DIRECT DES MARCHES : Renault, Air France, Navya, Huawei, Tesla, Fiat Chrysler...

. Carlos Ghosn pourrait être mis en examen lundi au Japon, a appris 'Nikkei', alors que, pendant ce temps, Renault espère avoir bouclé son enquête interne la semaine prochaine pour déterminer le sort de son PDG.. Guillaume Gestas, pilote Transavia, aux commandes du SNPL Air France . Son équipe voudrait se concentrer davantage sur les pilotes et moins sur les revendications de l'intersyndicale, indique 'Reuters'.. Le spécialiste français du véhicule autonome fraîchement entré en bourse ne réalisera pas 30 mais "17 à 19 millions d'euros" de revenus cette année, à cause du décalage de certains projets sur 2019 et du changement de cadre réglementaire aux Etats-Unis. Navya reste confiant dans ses perspectives. Natixis regroupe ses équipes dérivés actions et obligataire. Korian et Icade s'associent pour trois nouvelles cliniques qui ouvriront en France d'ici 2021. Europcar ouvre de nouvelles franchises dans 16 pays. Le directeur général adjoint de Pierre et Vacances , Thierry Hellin, cessera ses fonctions en fin d'année. Rougier finalise la cession de Rougier Sylvaco Panneaux au Groupe Malvaux. Visiativ boucle le rachat de Dimensions Group. Derichebourg va réaliser la collecte des déchets de deux arrondissements parisiens additionnels. Oeneo .... L'affaire Huawei pourrait avoir des conséquences sur HSBC : Washington soupçonnerait la banque britannique d'avoir participé aux transactions réalisées par le chinois pour contourner l'embargo iranien. Huawei qui devrait être exclu des appels d'offres au Japon, comme ZTE , selon 'Reuters'.. Le constructeur propose à ses obligataires de rembourser l'échéance de mars 2019 à 50-50 en numéraire et en actions. Par ailleurs, Tesla nomme un nouveau secrétaire général et annonce que le configurateur de la Model 3 est disponible en France, Suisse, Suède, Pays-Bas et Norvège.. Au Brésil, la justice bloque l'opération entre Boeing et Embraer. Un tribunal fédéral a estimé qu'il fallait surseoir à l'opération en attendant l'arrivée aux commandes de la nouvelle équipe exécutive emmenée par Javier Bolsonaro. Le titre a chuté hier en bourse, à cause des interrogations concernant le B737MAX après l'accident de Lion Air en octobre. Fiat Chrysler devrait rouvrir une usine fermée à Detroit en 2012, pour y fabrique des Jeep Cherokee à partir de 2021, a appris la presse locale. Cela pourrait créer 400 emplois dans cette métropole économiquement exsangue.. Le Tecentriq de Roche autorisé par la FDA en association avec la chimiothérapie dans le cancer du poumon. Actelion ( Johnson & Johnson ) accepte de payer 360 millions de dollars aux Etats-Unis pour éviter un procès. Danske Bank pourrait céder ses actifs retraite en Suède. Broadcom et Hewlett Packard Enterprise ont publié de bons trimestriels. Le japonais Pioneer va quitter la bourse grâce à Baring Private Equity.