EN DIRECT DES MARCHES : Renault, Airbus, Axa, Lagardère, Banca Carige, Bayer...

Carlos Ghosn reste aux commandes de Renault , pour l'instant : le conseil d'administration a désigné un tandem provisoire composé de l'administrateur référent Philippe Lagayette pour la présidence et du directeur général adjoint Thierry Bolloré pour la conduite des opérations. La polémique monte sur les raisons de la mise au ban du dirigeant au Japon, alors que le 'FT' affirme que Ghosn était en train de fusionner Renault et Nissan , au grand dam du japonais. Une théorie du complot est toujours séduisante, mais elle reste à démontrer. En attendant, Ghosn se serait vu signifier 10 jours de garde à vue. Airbus va dévoiler d'ici vendredi l'identité des futurs occupants de deux postes clefs, son directeur financier et son directeur des opérations. Le groupe est dans une phase de profonde mue de son haut management, notamment sur les postes les plus stratégiques.. L'assureur a ramené de 72,2 à 59,3% sa détention dans sa filiale Axa Equitable après avoir placé de nouvelles actions, qui lui rapportent 1,8 milliard de dollars. Une option de surallocation pourrait rapporter 200 millions de dollars de plus à Axa . Le promoteur, en marge de la confirmation de ses objectifs de moyen terme, interpelle le gouvernement sur sa politique qui contribue à réduire la production de logements. Nexity a fait parvenir une liste de 22 mesures à l'exécutif, pour un choc d'offre.. Le groupe boucle le rachat de HBF pour 330 millions de dollars.est un spécialiste de la restauration aéroportuaire en Amérique du Nord. L'entité rejoindra Lagardère Travel Retail. Amundi lance un rachat d'actions pour couvrir la dilution de ses stock-options. Néovacs brevète son nouveau candidat vaccin pour le traitement des allergies. Deinove renouvelle son equity line. Celyad a publié ses comptes.. La nervosité reste de mise chez l'aciériste, cette fois au sujet de la rémunération du directeur financier de Daimler , pressenti pour présider le directoire. Le conseil de surveillance a échoué à s'entendre.. La Banca Carige va soumettre à ses actionnaires un projet d'augmentation de capital de 400 millions d'euros, ainsi qu'une proposition pour regrouper 1 000 actions anciennes en 1 nouvelle, ce qui permettra de régler le statut de "penny stock" dont pâtit le titre, qui cote… 0,0017 EUR.. La filiale de Bayer fait appel de sa condamnation dans le dossier Roundup aux Etats-Unis. Un jardinier avait obtenu 289 millions de dollars du groupe, reconnu coupable d'avoir masqué le caractère potentiellement cancérigène du glyphosate. La sanction avait par la suite été ramenée à 78,5 millions de dollars.. Un problème de serveur a provoqué une grosse panne chez Facebook . D'ailleurs, on ne dit pas "problème" ni "panne", mais "expérience dégradée pour les utilisateurs". Tout semble être rentré dans l'ordre chez Facebook et Instagram.. Le négociant en métaux va prêter 650 millions de dollars à Nyrstar pour lui permettre d'assurer son fonctionnement, mais les sommes ne peuvent servir à refinancer la dette obligataire, qui fait toujours l'objet d'une réflexion en vue d'une restructuration. Pacific Drilling sort de faillite. Kuehne und Nagel s'empare de l'américain Quick International Courier. Dufry s'engage avec P&O Ferries pour 15 ans. La Maison Blanche invite les CEO de l'industrie automobile allemande à discuter.