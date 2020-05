EN DIRECT DES MARCHES : Renault, Airbus, TechnipFMC, Drone Volt, SoftBank, Baidu, Roche, Stadler Rail...

En France

Une aide conditionnelle. Le gouvernement met la pression sur Renault et son projet de restructuration, via Bruno Le Maire dans Le Figaro, qui rappelle que "Renault joue sa survie" et doit prendre des engagements sur le maintien en France de certaines activités et qu'il ne signera le PGE de 5 Mds€ qu'après avoir obtenu ces garanties. Outre cette menace, le gouvernement peut compter pour faire pression sur la participation publique de 15% au capital de l'entreprise. Le constructeur doit présenter d'ici quelques jours son nouveau plan stratégique, dont certains éléments ont déjà fuité.

Les gros porteurs ne font plus recette. Etihad Airways, la compagnie d'Abu Dhabi, va abandonner ses A380 et envisage de ne pas réceptionner les A350 qu'elle avait commandés à Airbus, selon les informations de Reuters. Le transporteur est en grande difficultés, alors qu'il se prépare à supprimer 1200 postes sur 20 500 salariés. Les gros-porteurs n'ont plus vraiment la cote en ce moment, reste à savoir si c'est une tendance durable. Contrairement à Boeing, Airbus reste en très bonne position sur les avions plus petits, grâce au succès de sa gamme A320neo.

TechnipFMC se finance. TechnipFMC a renforcé ses ressources financières en souscrivant au programme de soutien Covid-19 de la banque d'Angleterre, à hauteur de 600 M£, et en signant un crédit revolving de 500 M€ avec ses banques.

En bref. Maisons du Monde tiendra son assemblée générale à huis clos le 12 juin prochain. Drone Volt lève 2,17 M€ grâce à une augmentation de capital réservée à ses actionnaires historiques, réalisée à 0,075 EUR par action. Financière Marjos lève 1,8 M€ à 0,10 EUR pièce et devient une commandite par actions. Genomic Vision a publié ses trimestriels.

Le régime se poursuit. SoftBank Group poursuit son vaste plan de cession en annonçant la vente de 5% de sa filiale japonaise de téléphonie mobile SoftBank Corp pour 310,2 MdsJP¥ (environ 2,6 Mds€). Le géant japonais a prévu de céder une enveloppe colossale de 38 Mds€ d'actifs en 12 mois, pour soulager un bilan alourdi par certains investissements hasardeux.

Retour à la normale. Amazon.com reprend une configuration "pré-pandémie", notamment en cessant de favoriser les produits de première nécessité dans ses livraisons. Selon le Wall Street Journal, l'entreprise est en train de prendre des mesures pour faire revenir ses activités à la normale, notamment ses deux journées de promotion Amazon Prime traditionnellement organisées en septembre. Il faudra quand même au groupe américain composer avec la pression de ses employés, qui n'ont guère apprécié la légèreté avec laquelle la poursuite de l'activité avait été gérée dans certains entrepôts.

Le B737MAX dans le flou. Le vol de test du Boeing 737Max de devrait pas avoir lieu avant le mois de juin, selon les informations obtenues par l'AFP. Une autre source a même précisé qu'aucun calendrier n'a pour l'heure été arrêté.

Inquiétudes chez Nissan. L'Agence Kyodo croit savoir que Nissan va supprimer quelque 20 000 emplois dans le monde dans le cadre de la sévère restructuration qui se profile. Le groupe, comme son partenaire Renault, doit publier très prochainement les détails de son plan stratégique pour le moyen terme.

Persona non grata. Le géant chinois Baidu songerait à quitter le Nasdaq, face au regain de tension entre la Chine et les Etats-Unis. Ces informations ont été obtenues par Reuters, dans un contexte de suspicion vis-à-vis des entreprises chinoises en général et de leur système comptable en particulier. Récemment, les parlementaires américains ont adopté un projet de loi qui pourrait barrer la route à la cotation des entreprises chinoises aux États-Unis. Un texte qui s'inscrit dans un contexte plus large de durcissement de la position américaine vis-à-vis de son grand rival économique.

Pas si mal. Burberry fait moins bien que les autres groupes européens du luxe au 1er trimestre, mais est un peu mieux placé que ce que le consensus redoutait. Le titre gagnait 2% en début de séance, malgré la pression exercée sur le secteur par le retour de la nervosité à Hong Kong.

Côté publications de résultats. NVIDIA a publié des résultats en vive hausse et des prévisions solides, mais le titre stagne hors séance. Stadler Rail n'atteindra pas ses objectifs 2020 et doit trouver un nouveau CEO, après la décision de Thomas Ahlburg de quitter son poste pour divergences stratégiques. Hewlett Packard Enterprise déçoit sur ses résultats, le titre perd plus de 5% hors séance.

Roche se renforce. Le laboratoire va racheter Stratos Genomics, une société spécialisée dans le séquençage de l'ADN. Les conditions de rachat de la petite entreprise basée à Seattle, aux États-Unis, n'ont pas été communiquées par Roche.

En bref. Jean-François van Boxmeer, le directeur général d'Heineken, va prendre la présidence de Vodafone le 3 novembre à la place de Gerard Kleisterlee. Le gouvernement US apporte 1,2 Mds$ de financement AstraZeneca pour sa recherche d'un vaccin contre le Covid-19. SelectQuote, la plus grosse entrée en bourse aux États-Unis depuis le mois de février, flambe de 36% pour sa première journée de cotation. Xiaomi prend 27,4% de Zimi pour 102,8 M$. Roche et Abbott vont fournir 10 millions de tests sérologiques à la Grande-Bretagne, pour les personnels de santé, a fait savoir le gouvernement britannique.

