EN DIRECT DES MARCHES : Renault, Alstom, CGG, Airbus, Seb, Vinci, Apple, Fiat...

. La demande de remise en liberté de Carlos Ghosn, qui clame son innocence, a été rejeté par le tribunal japonais qui suit le dossier, a rapporté l'Agence Jiji tôt ce matin. Le traitement de faveur réservé au dirigeant de Renault et ex- Nissan continue à soulever des interrogations.. Les dirigeants d' Alstom et Siemens Mobility ont discuté hier avec la Commissaire à la concurrence de l'UE pour sauver leur mariage, mais rien n'a filtré. L'antitrust a jusqu'au 18 février pour se prononcer sur la transaction, à la confluence de l'économie, de la politique et de la géostratégie. Complexe.. Après avoir annoncé en début de semaine un gros contrat avec Aramco, TechnipFMC récidive avec un contrat "significatif" (dans la tranche 75 à 250 millions de dollars) avec BP dans le cadre de la phase 3 du projet Atlantis.. Finalement, Airbus est parvenu à livrer 800 appareils en 2018, un peu moins que son concurrent Boeing , qui en totalise 806, mais en ligne avec l'objectif. L'Américain espérait en revanche 810 à 815 livraisons. On reste sur des niveaux très élevés. Boeing devancera en revanche Airbus assez largement sur les commandes, dont la teneur exacte est en revanche inconnue.. La puissante division diabète de Sanofi va continuer à souffrir cette année, a expliqué son directeur financier. Toutefois, les nouveaux produits vont plus que compenser l'expiration des brevets aux Etats-Unis.. Le groupe a officialisé les informations déjà révélées par les autorités portugaises : Vinci va investir 1,15 milliard d'euros pour accroître les capacités de l'aéroport de Lisbonne et créer une seconde infrastructure civile en profitant de la base militaire de Montijo.. Le groupe a racheté l'américain Wilbur Curtis, spécialiste du café filtre professionnel, dans des conditions non précisées. Le financement sera assuré par les ressources existantes. Cette entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 90 millions de dollars sur son dernier exercice et affiche une croissance régulière. Seb confirme ainsi son offensive dans le café.. Comme souvent, le T4 de la société est particulièrement dynamique : 432 millions de dollars de revenus, +16% sur un an, et une dette en baisse à 736 millions de dollars. Les résultats détaillés de CGG ne seront disponibles que le 8 mars.. Les parlementaires vénézuéliens contestent l'accord entre PDVSA et Maurel et Prom , au motif qu'il n'a pas été validé par les députés. Mais le régime fait que la position du congrès ne sera pas forcément écoutée. La compagnie française a prévu de co-investir 400 millions de dollars dans le pays, dans le cadre d'un accord tripartite avec PDVSA et Erepla. Air France KLM transporte plus de 100 millions de passagers en 2018, une première. Orange emprunte 4 milliards d'euros sur le marché obligataire, dans de bonnes conditions. Valeo en partenariat avec Mobileye. Recylex , situation de trésorerie "tendue mais stable". Moratoire sur la dette de Pamier ( Foncière Paris Nord ). Deux petites acquisitions pour Derichebourg LDC et CBo Territoria ont publié leurs chiffres.. Tim Cook, le patron d' Apple , vole au secours de ses fournisseurs en jugeant l'écosystème de son groupe sous-apprécié, assurant que sa santé à long terme n'a jamais été aussi bonne. En parallèle, les documents officiels déposés à la SEC permettent de constater que le dirigeant a bénéficié d'un salaire de 15,7 millions de dollars en 2018, en hausse de 22%, après que certains objectifs internes eurent été atteints. Fiat Chrysler serait proche d'un accord avec les autorités américaines pour clore le contentieux né des émissions polluantes de certains SUV. Une annonce d'amende pourrait avoir lieu dès cette semaine. Le constructeur italo-américain a provisionné 713 millions d'euros pour ce litige.Alors que l'Italie a créé un fonds de 1,3 milliard d'euros pour voler au secours de Banca Carige , l'établissement sonderait un éventuel adossement. Une dizaine d'institutions, dont Unicredit Banco BPM et BNP Paribas , auraient été contactées, selon la rumeur. Verizon enregistre une vive accélération de ses abonnés mobiles au 4ème trimestre. Sears Holdings attend une nouvelle offre de son président, sans quoi la liquidation semble inévitable. RTL Group s'offre le britannique Yospace. La Deutsche Bank se préparerait à réduire de 10% ses bonus.