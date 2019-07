EN DIRECT DES MARCHES : Renault, Altran, Casino, Vivendi, Facebook, AB Inbev, Galapagos...

. Le constructeur a, sur réquisition du Parquet de Nanterre, transmis le rapport final du cabinet Mazars sur Renault Nissan BV. Le constructeur français avait révélé dès le mois d'avril qu'un audit interne tendait à démontrer une gestion pour le moins laxiste de cette entité, avec notamment 11 millions d'euros de dépenses potentiellement indues. Renault collabore à cette enquête, collatérale à la mise en cause de Carlos Ghosn.. Les ventes mondiales de PSA ont reculé de -12,8% au 1er semestre, à 1,9 million d'unités, avec un net reflux pour Peugeot (-23,7%) et Citroën (-6,4%), mais une bonne tenue pour Opel (-0,67%) et une légère hausse pour DS (1,46%). L'Europe tient (+0,27%) mais le reste du monde s'effondre, avec notamment -60,6% en Chine et en Asie du Sud-Est ou -29,3% en Amérique Latine.. Il faut garder un œil sur le rachat amical d' Altran par Capgemini après que le fonds activiste Elliott a pris des positions via des swaps sur Altran, avec pour intention initiale de ne pas forcément apporter à l'offre, sans que ses motivations actuelles ne soient très claires. On se souvient qu'Elliott avait déjà compliqué la tâche de l'américain XPO lors du rachat de Norbert Dentressangle. Le fonds est d'ailleurs toujours présent à hauteur de 9% de la filiale européenne XPO Logistics , que la maison-mère n'a pu retirer de la cote pour cette raison (NB : comme le signale Invest Securities ce matin, la loi PACTE réduit le seuil de détention de 95 à 90% pour un retrait obligatoire, ce qui favoriserait Capgemini par rapport à XPO à l'époque).. Les holdings de Casino Finatis ) ont annoncé des opérations de financement garanties par des nantissements sur des titres de leurs filiales en cascade, à la suite de quoi le distributeur a tenu à préciser que ces opérations "n'ont aucun impact sur le contrôle exercé par Rallye et ses holdings sur Casino" et qu'une perte du contrôle de Casino par Rallye "n'aurait aucun impact juridique sur la dette de Casino et ne constituerait pas un cas de défaut". De quoi compliquer encore, un peu plus, la structure de détention du distributeur.La loi italienne qui a contraint Vivendi à renoncer à la plus grande partie de ses droits de vote dans Mediaset "pourrait ne pas être conforme aux règles européennes", selon un avis de la Commission européenne consulté par Reuters. À ce stade, il ne s'agit que d'un avis consultatif, qui, s'il était confirmé, pourrait compliquer les projets de la famille Berlusconi de créer un holding aux Pays-Bas. C'est à la Cour de Justice de l'UE de trancher désormais. L'Oréal muscle son comité exécutif avec l'arrivée de trois directeurs généraux issus des divisions ESR, Chine et Travel Retail. LafargeHolcim rachète le cimentier roumain Somaco. Eiffage et l'Aéroport Marseille-Provence deviennent concessionnaires de l'aéroport de Lille-Lesquin. Les discussions avec les créanciers et d'autres financiers se poursuivent pour Europacorp Safe Orthopaedics réalise ses premières interventions chirurgicales avec SteriSpine PS au Japon Sogeclair boucle son augmentation de capital. Dalet rachète l'activité flex media platform d’ooyala. HF Company Covivio Hotels et Egide ont publié leurs comptes. Facebook paiera 5 milliards de dollars aux autorités américaines pour ses errements en matière de protection des données personnelles de ses utilisateurs…une punition jugée relativement clémente par le marché au regard de l'évolution du cours de bourse. Reste à connaître les conditions du règlement amiable trouvé entre la société et les autorités, qui devraient entraîner des obligations plus strictes à l'encontre du réseau social. Gilead a signé un gros accord de développement avec Galapagos , d'un montant de 5,1 milliards de dollars, entraînant notamment une montée de l'Américain de 12,3 à 22% de la biotech belge, voire 29,9% après levée d'une option. Une transaction qui, paradoxalement, "sécurise l'indépendance de Galapagos pour la prochaine décennie", selon Jefferies, et lui fournit les ressources nécessaires pour accélérer ses développements. Le bureau d'études considère que la prime payée sur l'opération est une véritable reconnaissance pour le pipeline de la société de biotechnologie, même si la clause de statu quo de 10 ans supprime un parfum spéculatif au dossier. Anheuser-Busch Inbev a renoncé à l'entrée en bourse de sa filiale asiatique, faute de conditions suffisamment propices. Ce cuisant échec pour la filiale Budweiser Brewing prive en outre le groupe d'une levée de fonds de 8,3 à 9,8 milliards de dollars. Pour Edward Mundy, qui suit le dossier chez Jefferies, cette annulation réduit de 3 ou 4 EUR sa valorisation par la somme des parties du dossier, ralentit le rythme de désendettement et retarde, sans toutefois l'éliminer, la prochaine acquisition. Le "plan B", la croissance organique, n'est pas inintéressant mais pas aussi séduisant que le projet de base. Il reste par conséquent à sousperformance avec une valorisation de 63 EUR par action.Le retour en exploitation du B737Max pourrait n'intervenir qu'en 2020, selon plusieurs rumeurs, même si Boeing vise toujours 2019. Le Wall Street Journal, dont les sources semblent haut placées à la FAA, parle de janvier 2020 pour un retour en vol. American Airlines et United Airlines avaient fait savoir vendredi qu'elles n'anticipaient pas une ré-exploitation avant novembre prochain.. Le principal Salon Automobile allemand est en train de dépérir. L'édition de septembre s'annonce terrible, avec une liste d'absent colossale : Toyota Renault Nissan Mitsubishi, Peugeot (sauf Opel), Fiat Chrysler Volvo … et d'autres encore ne se rendront pas à Francfort.. Les salariés de sept centres Amazon.com en Allemagne ont lancé hier une grève pour ce lundi, jour de promotion "Prime Day" du géant américain. Quatre investisseurs, dont Atlantia , se proposent d'appuyer Ferroviere dello Stato pour reprendra Alitalia. Huawei va supprimer des centaines d'emplois aux Etats-Unis, a appris le Wall Street Journal, après sa mise au ban par l'administration Trump, qui devrait toutefois commencer à autoriser des entreprises américaines à commercer au cas par cas avec le Chinois dans deux semaines, aux dernières rumeurs. Axfood ou Poxel