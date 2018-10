EN DIRECT DES MARCHES : Renault, Atos, Ingenico, Innate, Linde, Airbus...

Clos du Bois, Mark West, Arbor Mist et Cooks.

. Le PDG de Total ira au sommet dit "Davos du désert" organisé en Arabie Saoudite, mais pas celui d' Electricité de France ni celui de Siemens , ont-ils fait savoir. Umanis , APRR ( Eiffage ) ont publié leurs comptes. Ingenico et Atos ont averti, Renault abaisse sa prévision de croissance du marché mondial. Eurofins et Sartorius Stedim Biotech ont relevé les leurs. TechnipFMC a remporté un beau contrat auprès d' Exxon Mobil pour la phase 2 du projet Liza, au large du Guyana. Total démarre les livraisons de GNL à partir d'Ichtys LNG, au large de l'Australie. La production avait démarré fin juillet. Danone a confirmé, lors d'une journée dédiée aux investisseurs, ses objectifs de moyen terme. Les analystes hésitent toujours entre valorisation faible et confiance modérée dans les perspectives.. Déjà engagé dans le processus de rachat d'Essar Steel, ArcelorMittal lorgne toujours Uttam Galva, selon la presse indienne. Axa a prévu de céder ses activités d'assurance en Ukraine à Fairfax Financial. La finalisation est conditionnée aux éléments usuels. Ingenico avertit, examine ses options stratégiques et songe à faire évoluer sa gouvernance.. Le groupe n'aidera pas Altifort à racheter Ascoval. L'acquéreur cherchait à obtenir une aide de 51 millions d'euros. Vallourec estime que cela reviendrait à surpayer de 30% l'acier produit.. Le laboratoire a signé un vaste accord avec AstraZeneca (et sa filiale biotech Medimmune). Le Britannique prend 9,8% du Français et acquiert les droits de monalizumab en oncologie, plus une option sur IPH5201 et quatre autres produits en préclinique. Innate acquiert de son côté les droits de commercialisation de Lumoxiti.. S&P note la dette d' Atos "BBB+". AB Science boucle le recrutement de sa phase III avec Masitinib dans la maladie d'Alzheimer. Derichebourg organise une journée analyste. Toupargel s'allie à Naturalia. GTT décroche un nouveau contrat.. La justice américaine rejette l'appel de Monsanto ( Bayer ) après sa condamnation dans l'affaire du Roundup, mais propose de réduire la compensation proposée au jardinier victime d'un cancer, de 289 à 78 millions de dollars. Sur le fond, le tribunal estime toujours que le chimiste a agi avec malveillance en cachant le risque cancérigène du glyphosate. Constellation Brands cherche preneur pour ses marques de vins américains, selon Reuters. Une opération qui pourrait rapporter près de 3 milliards de dollars via la vente de domaines comme Lufthansa hésite entre le B787 de Boeing à l'A350 d' Airbus . C'est en tout cas l'information obtenue par Bloomberg, qui pense que le transporteur veut commander une vingtaine de long-courriers.. L'antitrust américain valide la fusion entre Linde et Praxair mais fixe des conditions : il faudra vendre des actifs dans les gaz industriels sur neuf marchés aux Etats-Unis.. Apollo Global aurait proposé de racheter Arconic pour 11 milliards de dollars, a appris Reuters. Netflix émet 2 milliards de dollars d'obligations. Julius Baer pourrait cesser ses activités au Panama et au Pérou, selon la rumeur.