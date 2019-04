EN DIRECT DES MARCHES : Renault, Engie, Sanofi, Euronext, Air France KLM, BMW, Fiat, Spotify

mettent un terme à la phase "Recherche et Options" de leur alliance dans les maladies rares datant de 2014.

. Les actionnaires de Nissan (dont Renault détient 42,3%) ont voté en assemblée générale extraordinaire ce jour la destitution de Carlos Ghosn, accusé de malversations financières, de son mandat d'administrateur. Ils ont aussi entériné celui de Jean-Dominique Senard. Le patron de Nissan a laissé entendre que la société pourrait réclamer des dommages-intérêts à son ancien homme fort. Enfin, l'épouse de Carlos Ghosn a quitté le Japon précipitamment en craignant d'être incarcérée, a-t-elle expliqué au JDD, en criant au complot contre son époux.. Le consortium Engie a présenté l'offre la mieux-disante pour racheter 90% du réseau de gazoducs TAG appartenant à Petrobras, pour 8,6 milliards de dollars. Associé à la CDPQ, l'énergéticien doit encore recevoir le feu vert de la gouvernance du Brésilien et des autorités locales de la concurrence. L'offre comprend un versement de 800 millions de dollars de dette à la banque brésilienne de développement BNDES.. Les deux laboratoiressont inchangées, mais Alnylam va continuer le développement d'un agent expérimental additionnel jusqu'aux études, dans une maladie rare tenue secrète. Sanofi pourra en récupérer les droits pour la suite du développement et la commercialisation. Le Français a en outre obtenu la possibilité de lever l'engagement de conservation des titres Alnylam en sa possession, sans donner plus de détails.. Le Français s'est offert un petit acteur britannique, The Good Care Group, spécialisé dans le marché des soins avec hébergement du soignant. Le montant de la transaction n'a pas été précisé mais l'entité génère 37 millions d'euros de revenus annuels, ce qui ne pèse pas grand-chose à l'échelle de Sodexo S&P a relevé à "A+" la notation crédit de BNP Paribas . Le trafic passager d' Air France-KLM a progressé de 2,8 % en mars, mais son coefficient d'occupation est en baisse. Eurazeo vend à AXA ses parts dans Capzanine. Avenir Telecom émet des OCABSA et réduit le nominal de ses titres. Mediawan prend le contrôle de Nice Pictures (Johann Sfar). Genkyotex présente des données de phase II lors de l'EASL Sercel ( CGG ) lance deux nouvelles marques. Claranova va devenir une SE. Alpha Mos et Carbios ont publié leurs comptes. Deutsche Bank pourrait renforcer la restructuration de sa banque d'affaires américaine dans le cadre du rapprochement envisagé avec Commerzbank , selon les informations obtenues par Reuters. Boeing réduit les cadences de production du B737MAX. L'industriel n'a pas vraiment le choix, puisqu'il ne peut plus livrer les appareils. Le rythme de production va reculer de 52 à 42 avions mensuels à compter de la mi-avril. Boeing avait prévu d'atteindre une cadence de 57 appareils par mois à partir du mois de juin. BMW devrait prendre une provision de plus d'1 milliard d'euros après les conclusions préliminaires d'une enquête de l'UE sur une collusion avec Daimler et Volkswagen sur la dissimulation des émissions polluantes réelles de leurs véhicules. Le constructeur bavarois estime que cela aura un impact compris entre 1 et 1,5 point sur sa prévision initiale de marge d'exploitation, 6 à 8%. Apple Music aurait dépassé Spotify aux Etats-Unis en nombre d'abonnés, selon Reuters. Fin février, la marque à la pomme revendiquait plus de 28 millions d'abonnés payants, alors que son concurrent n'atteignait que 26 millions. En dehors des États-Unis, le Suédois est toujours leader. Fiat Chrysler va rejoindre un "pool" créé par Tesla pour bénéficier des crédits zéro émissions du Californien. L'information, sortie initialement par le Financial Times, a été confirmée par le constructeur. Concrètement, ce dernier va verser plusieurs centaines de millions de dollars à l'américain pour que le parc zéro émissions de Tesla contrebalance ses propres émissions polluantes afin d'échapper à des sanctions en Europe, le temps de se mettre aux normes. Ce montage est apparemment réglementairement possible. Moralement, c'est probablement une autre histoire.. Le Fed tient aujourd'hui une réunion de travail sur l'encadrement des banques étrangères, qui pourraient se voir imposer les mêmes contraintes qu'aux établissements américains. Warren Buffett presse Wells Fargo de trouver son nouveau PDG en dehors de Wall Street. Robert Enslin, le chef du cloud de SAP , démissionne. BHP va supprimer 700 postes de cadre. Décès du président de Korean Air Lines , Cho Yang-Ho. Carlyle acquiert 30% de Cepsa. Sinopec et Shell vont réaliser une étude commune dans le pétrole de schiste sur un bloc de l'est de la Chine. Aux dernières rumeurs, le prix d'introduction en bourse de Pinterest serait inférieur à la dernière valorisation qui avait circulé sur la société.