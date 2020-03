EN DIRECT DES MARCHES : Renault, EssilorLuxottica, Iliad, DBV, EuropaCorp, Nokia, Twitter...

Démission chez EssilorLuxottica. Hilary Halper, la codirectrice financière d'EssilorLuxottica, démissionne, son successeur sera annoncé sous peu. Le groupe franco-italien n'a pas fourni d'indications sur les raisons du départ de la dirigeante.

Sanofi puni. Sanofi va payer 11,85 M$ pour éteindre un litige sur l'utilisation présumée d'une organisation caritative pour favoriser la prescription d'un de ses médicaments contre la sclérose en plaques. L'accord a été signé avec le département américain de la justice, et ne constitue en aucun cas une reconnaissance de culpabilité, annonce le laboratoire, comme il est d'usage de le faire en pareille circonstance.

RDV en mai. Renault a publié vendredi soir un communiqué pour préciser que son "plan d’optimisation" vise réduire les coûts de structure d’au moins 2 Mds€ en trois ans mais que ses modalités ne sont pas encore arrêtées : elles seront dévoilées en mai. Par ailleurs, le CCFA a annoncé une contraction de 2,7% des immatriculations françaises en février.

IFT passe chez InfraVia. Iliad a finalisé ses accords avec le fonds d'infrastructure français InfraVia, en lui cédant 51% de la Fibre des Territoires (IFT) pour environ 300 M€, la structure qui gère les tranches de co-financement FTTH dans les zones moyennement denses et peu denses. La société pourra proposer ses services aux opérateurs tiers. Free vise 4,5 millions d'abonnés fibre à l'horizon 2024.

Des fonds en plus. L'option de surallocation de la levée de fonds de DBV Technologies aux Etats-Unis a été partiellement exercée, portant le montant global à 160,7 M$. Cette manne doit servir à l'entreprise à lancer son premier produit sur le marché, Viaskin Peanut, si toutefois l'agence américaine du médicament donne son autorisation.

EuropaCorp repris par son principal créancier. Le fonds Vine prend le contrôle d'EuropaCorp par conversion de créances en actions dans le cadre du plan de sauvegarde de la société, qui reste conditionné à la réalisation d'un certain nombre de conditions. Vine détiendra un peu plus de 60% des actions post-opération. Il signera avec Luc Besson, le président-fondateur-actionnaire, un pacte d'actionnaires. La période d'observation de la procédure de sauvegarde est étendue au 13 mai 2020. Lourdement déficitaire depuis plusieurs exercices, EuropaCorp a du pain sur la planche pour se redresser.

En bref en France. Solocal vend QDQ Media à AS Equity Partners. Dumont Investissement rachète les 21,13% détenus par BME France dans Samse pour 136 M€. Predilife lève 1,7 M€ via un placement privé à 7 EUR par action. MND rattrapé par la crise en Chine. Fromageries Bel, Nanobiotix, Baccarat, Unibel, Artea, Touax, Société Française de Casinos, Proactis, Televerbier, ADLPartner, Soditech ont publié leurs comptes.

Le CEO de Nokia va passer la main. Rajeev Suri acquittait les commandes de Nokia. Après plus de 10 ans passés en tant que président et CEO, il laisse les rênes à Pekka Lundmark, qui deviendra CEO le 1er septembre. Il est actuellement le patron de Fortum après être passé par Konecranes et avoir déjà officié chez Nokia.

Coronavirus-impact. Des avertissements. NXP Semiconductors avertit sur ses résultats à cause du coronavirus, tandis que Volkswagen se montre prudent sur ses perspectives pour la même raison. Le constructeur allemand a anticipé la date de publication de ses résultats 2019, initialement prévue le 17 mars.

Elliott cible Twitter. Elliott part en croisade contre le management de Twitter. Le fonds activiste veut faire remplacer le président-fondateur, Jack Dorsey, selon CNBC. Cette rumeur a fait bondir le titre du réseau social en bourse.

En bref ailleurs. Walmart et Verizon discutent d'une expérimentation pour lancer des services 5G dans certains magasins du distributeur. Les autorités du Hainan prennent le contrôle du conglomérat chinois en difficultés HNA, pour lui éviter de couler. Le CEO d'Harley-Davidson, Matt Levatich, démissionne. Spirit Aerosystems prévoit de relancer la production de pièces pour le Boeing 737MAX en mars, mais en petites quantités. Le CEO de Coty, Pierre Laubies, va passer la main après deux ans aux commandes. Samsung Electronics commence la construction d'un centre de R&D au Vietnam qui nécessitera 220 M$ d'investissements. American Airlines suspend ses vols vers Milan à cause du coronavirus. Le fonds souverain d'Abu Dhabi envisagerait un investissement dans NMC Health, a appris Bloomberg.

Ça publie. Dentsply, Emmi, Pirelli, ISRA Vision, Albioma…