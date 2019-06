EN DIRECT DES MARCHES : Renault, Euronext, Total, AXA, Europlasma, Genfit, Egide...

. Le conseil d'administration de Renault se réunit à nouveau aujourd'hui pour continuer à étudier le projet de fusion soumis par Fiat Chrysler . Ses membres ont besoin de plus de temps pour trancher sur une entrée en négociations, même si le constructeur a précisé que les administrateurs continuent à considérer "avec intérêt" le mariage, signe qu'il y a de bonnes chances pour qu'une nouvelle étape soit rapidement franchie. Le conseil a par ailleurs validé hier une saisine de la justice néerlandaise pour enquêter sur les dépenses de Carlos Ghosn, notamment 11 millions d'euros de frais litigieux. Le conseil de ce mercredi aura lieu en fin de journée. Euronext N.V. A récupéré 61,4% du capital d'Oslo Bors dans le cadre de son OPA, couronnée de succès. C'est une belle prise pour l'opérateur boursier paneuropéen, d'autant qu'il a fallu pour cela triompher de l'offre concurrente du Nasdaq. Le rachat valorise la Bourse d'Oslo 691 millions d'euros. L'opération pourrait être bouclée d'ici la fin du mois.. Le conseil d'administration de CNP Assurances a pris acte de la décision de ses actionnaires publics de conférer, à terme, son contrôle à La Banque Postale. Dans ce cadre, BPCE et La Banque Postale ont prévu d'étendre leur partenariat. "Le conseil d’administration à l’unanimité considère que dans ce contexte l’évolution actionnariale envisagée et les projets de partenariats renouvelés correspondent à l’intérêt social de CNP Assurances", a-t-il indiqué. Total a déclaré une situation de de force majeure sur la production de kérosène de sa raffinerie allemande de Leuna après la contamination de livraisons de pétrole brut en provenance de Russie. En chimie, la force majeure permet notamment de limiter les pénalités sur les contrats en cas de non-livraison. Moscou avait interrompu en avril ses livraisons de brut en direction de l'Europe de l'Est et de l'Allemagne après la découverte de niveaux élevés de produits chlorés dans son pétrole.. La période d'observation d' Europlasma est étendue le temps pour le tribunal de commerce d'examiner le plan de continuation soumis par Zigi Capital. Le projet devrait passer en audience en juillet. Pour les actionnaires, un plan de continuation est l'option la plus favorable car leurs actions conserveront normalement une certaine valeur. Restent à voir les conditions du projet, notamment la façon dont les créanciers seront associés à la continuation. Les titres restent pour l'heure suspendus. AXA a cédé 40 millions d'actions de sa filiale américaine AXA Equitable à Morgan Stanley et Barclays, banques garantes de l'offre secondaire d'actions AEH. Michelin et General Motors ont dévoilé lors d'un sommet consacré à la mobilité durable au Canada, une nouvelle génération de pneus sans air comprimé à l'épreuve des crevaisons. Vivendi place un emprunt obligataire de 2,1 milliards d'euros. La Cour constitutionnelle allemande a rejeté une requête de Sanofi dans le litige l'opposant à Amgen sur des brevets de son anticholestérol Praluent. Solocal nomme Olivier Regnard directeur financier. Genfit a lancé une phase II pour évaluer elafibranor sur la composition lipidique du foie dans la stéatose hépatique. Jacques Ehrmann va devenir directeur général d' Altarea Cogedim CGG collabore avec Microsoft dans le cloud. Néovacs publie des précliniques de l'IFNalpha Kinoïde pour le traitement du diabète de type 1. Theranexus se dote d'un conseil scientifique. Biosynex lance son autotest Exacto pour le gluten. Egide boucle son augmentation de capital. L'épidémie de peste porcine contraint Fleury Michon à l'avertissement. Deinove et Dow signent un accord de collaboration pour le développement d'un nouvel actif cosmétique. Medincell et Groupe Pizzorno ont publié leurs comptes.. Les hauts dirigeants des plus grandes entreprises technologiques américaines vont devoir passer sur le gril. Le comité judiciaire de la Chambre des représentants des Etats-Unis veut entendre les arguments des patrons de Google Facebook et autre Apple sur la domination que leurs sociétés exercent dans leurs domaines respectifs, alors que les autorités américaines cherchent à limiter leur influence. Des enquêtes seraient en cours, ce qui a contribué à mettre les titres des "stars de la tech" sous pression à Wall Street dernièrement. Samsung va réduire sa production de smartphone en Chine à cause du renforcement de la concurrence dans le pays. Le groupe est confronté en Chine à une part de marché réduite, très inférieure à celle qu'il affiche à l'échelle mondiale. Malgré un sursaut en début d'année, ses ventes restent modestes face à celles des colosses chinois.. Chang'An Ford, la coentreprise chinoise de Ford, a écopé d'une amende antitrust de 162,8 millions de yuans (environ 23,6 millions de dollars) pour avoir imposé des prix planchers aux concessionnaires de la région de Chongqing. Parfois, Pékin ne plaisante pas avec le libre-échange. Salesforce.com a relevé ses prévisions. L'italien Autogrill prêt à des acquisitions dans les concessions dans les années à venir. Le Groupe Mach propose de racheter Transat avec une prime sur l'offre d'Air Canada. Des développeurs ont assigné Apple en justice à cause des coûts d'accès à l'AppStore, en accusant le groupe de profiter de son monopole.