EN DIRECT DES MARCHES : Renault, Eurotunnel, Valneva, Vente-Unique, Santander, Netflix, Panalpina

Orcel trop cher

. Andrea Orcel ne sera finalement pas directeur général de Banco Santander en raison d'un désaccord sur sa rémunération.

. Le gouvernement français aurait demandé au conseil d'administration de Renault de réfléchir à un successeur à Carlos Ghosn, selon Reuters et Bloomberg, avec réunion prévue dimanche. Le refus de la demande de mise en liberté du dirigeant, mardi, a sans doute accéléré la prise de décision.. Les immatriculations de véhicules neufs ont reculé de 8,4% en décembre, selon les chiffres publiés par l'Association européenne des constructeurs automobiles (ACEA). Au final, le bilan 2018 est marginalement meilleur que celui de 2017, avec 15 158 874 immatriculations, contre 15 136 590 immatriculations un an plus tôt dans l'UE (0,1%). A l'exception de Daimler (8,9%), tous les constructeurs du Top10 ont vu leurs ventes reculer.. La dernière étude Kantar (26 novembre – 23 décembre) dans la distribution alimentaire française montre que Carrefour et Casino perdent à nouveau des parts de marché, que Leclerc se reprend et que Lidl et Intermarché brillent. Pour Bernstein, il s'agit de la troisième période de déception pour Carrefour , après les signaux encourageants entrevus durant l'été. Chez Casino , c'est l'enseigne Leader Price qui souffre. Getlink (Eurotunnel) a pris acte du vote du Parlement britannique sur le Brexit, en appelant les autorités à s'accorder au plus vite sur le passage à la frontière, tout en soulignant se préparer puis deux ans aux différents scénarios. "Uni et l'Union Européenne passent par le Tunnel, représentant plusieurs centaines de milliers d'emplois BNP Paribas aurait perdu 80 millions de dollars en 2018 sur le trading d'indices US. Elis finalise l'acquisition de Curantex en Allemagne. Le trafic des Aéroports de Paris a progressé de 3,8% en 2018. JCDecaux remporte un contrat publicitaire à Rotterdam. OSE Immunotherapeutics reçoit un premier brevet japonais sur Tedopi. Prodways lance une première imprimante 3D destinée à la joaillerie. Lectra renforce son comité exécutif. Theradiag obtient le marquage CE pour un nouveau test. Nouveau contrat avec les autorités américaines pour Valneva Aviation Latécoère obtient un contrat avec Rolls-Royce Vilmorin va distribuer une action gratuite. Mediawan prend le contrôle du studio italien Palomar. GTT verse une prime à ses salariés. Poursuite de la réorganisation chez ASIT Biotech Delta Drone pousse ses pions en Afrique du Sud. Vente-Unique La Française de l'Energie et GL Events ont publié leurs comptes.LE conseil d'administration de la banque espagnole a expliqué qu'il est apparu durant la discussion que "le coût pour Santander de la compensation de M. Orcel pour les rémunérations différées qu'il a obtenues au cours des sept dernières années et d'autres avantages lui ayant été précédemment attribués, représenterait une somme significativement supérieure aux prévisions initiales". Netflix a flambé à Wall Street après avoir annoncé un gros relèvement tarifaire aux Etats-Unis. Le groupe va passer des hausses de prix de 13 à 18% pour financer la production de ses contenus originaux. Les nouveaux tarifs sont immédiatement en vigueur et sera progressivement appliqués aux anciens clients dans les prochains mois.Le gouvernement allemand poursuivrait ses consultations concernant un éventuel rapprochement entre Deutsche Bank et Commerzbank , selon le 'Handelsblatt'. La BaFin aurait ainsi été sondée.. Le Danois a proposé 170 CHF par action du Suisse pour le racheter, dans le cadre d'une offre non sollicitée. Cela représente une prime de 24% sur le dernier cours de 137 CHF. Le conseil de Panalpina va étudier la proposition de DSV Nestlé va supprimer les pailles en plastique à compter du mois de février. Apollo serait proche de racheter l'équipementier aéronautique Arconic pour 10 milliards de dollars. BASF réfléchirait à une cession de ses pigments. Le directeur financier de Snap démissionne. Teleflex va remplacer PG&E dans le S&P500.