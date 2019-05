EN DIRECT DES MARCHES : Renault Fiat Chrysler, Recylex, Lagardère, M6, Huawei, Novartis, Boeing

. Les rumeurs de rapprochement entre Renault et Fiat Chrysler se confirment : le groupe italien a annoncé ce matin proposer une fusion entre égaux, qui créerait le numéro trois mondial du secteur (avant éventuelle intégration de l'Alliance avec Nissan Mitsubishi). En parallèle, l'UFC Que Choisir a alerté sur les malfaçons affectant certains moteurs 1.2 de Renault équipant des véhicules de la marque et de Dacia, Mercedes et Nissan. Fiat Chrysler progresse de 19% à l'ouverture, Renault de 17%, après avoir été incotables dans les premiers échanges.. Le Nasdaq a officiellement retiré sa proposition d'achat d' Oslo Bors , qui n'avait aucune chance d'aboutir. La voie est libre pour Euronext , qui avait obtenu il y a quelques jours le sésame des autorités norvégiennes pour racheter l'opérateur de la bourse d'Oslo. Recylex a dû revoir en hausse les besoins de financement de sa filiale allemande, ce qui modifie les bases de discussions avec les créanciers, à qui il a été demandé d'accepter un nouveau report d'échéances. Glencore a accepté de remettre la main à la poche pour assurer la continuité d'exploitation de la filiale. Recylex est dans l'attente de la décision des créanciers. En parallèle, la société a appris le rejet par le Tribunal de l'UE de son recours contre l'amende de la Commission (26,7 millions d'euros, infligée en 2017) et réfléchit aux suites à donner. Alstom annonce l'entrée en service commercial du métro de Sydney. Le paiement en actions du dividende d' Atos a été choisi par des actionnaires représentant près de 70% des titres en circulation. M6 a racheté à Lagardère son pôle télévision, notamment les chaînes pour enfants Gulli, Canal J et Tiji, pour 215 millions d'euros de valeur d'entreprise. Viviane Monges entre au conseil d'administration de DBV Technologies Osmozis finalise le rachat d'EWI-Mediawifi. Début de l'augmentation de capital d' Egide Artrprice.com relève nettement ses prix. La division thermale de Lebon toujours confrontée à un problème de bactérie à Brides-Les-Bains. Sensorion signe avec l'Institut Pasteur d'un accord cadre de partenariat sur des programmes de Thérapie Génique ciblant les pertes de l'audition. Bleecker et EuropaCorp ont publié leurs comptes.. Le fondateur d'Huawei, Ren Zhengfei, a déclaré à Bloomberg qu'il serait le premier à s'opposer à des représailles de Pékin contre Apple , tout en estimant que "cela ne se produira pas". Il a par ailleurs estimé que les restrictions imposées par les Etats-Unis allaient considérablement réduire l'avance de son groupe sur ses concurrents. Novartis a reçu le feu vert de la FDA pour sa thérapie génique Zolgensma dans l'atrophie musculaire spinale, proclamé "médicament le plus cher du monde" puisque sa prise unique coûte 2,125 millions de dollars. Le traitement viendra concurrencer le Spinraza de Biogen, lui-même fort coûteux mais multi-injections. L'AMS est la première cause de mortalité infantile, selon les promoteurs du traitement. Ces thérapies géniques font débat et entraînent sur le terrain du difficile débat de la prise en charge collective des coûts et donc du prix de la vie.. Le gendarme de la bourse américaine, la SEC, enquête sur la façon dont Boeing a communiqué sur les problèmes du B737 MAX, selon Bloomberg, ainsi que sur la sincérité de la prise en compte de ces soucis dans la comptabilité. Bayer va fermer le site de Monsanto de Morges, en Suisse, en 2020, et transférer ses activités à Bâle. Teva a payé 85 millions de dollars à l'État de l'Oklahoma pour éteindre une action en justice concernant la dépendance aux opioïdes. Third Point s'est invité au capital de Centene pour forcer le groupe à envisager d'autres options, dont sa mise en vente, avant de racheter WellCare Health Plans. First Sensor négocie son rachat par l'Américain TE Connectivity . La caisse des dépôts italienne songe à vendre sa participation dans Open Fiber à Telecom Italia , selon Il Messaggero.