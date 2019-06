EN DIRECT DES MARCHES : Renault Fiat, Crédit Agricole, bioMérieux, Rémy Cointreau, CGG, Boeing...

Le conseil d'administration de Fiat Chrysler a retiré "avec effet immédiat" cette nuit son offre de mariage avec Renault , blâmant les "conditions politiques" en France pour expliquer cette décision, tout en restant persuadé du bien-fondé d'un rapprochement. Comme le Transalpin a salué le travail du président et le CEO du constructeur français, c'est clairement vers Bercy que les critiques se tournent. Le Ministère a expliqué ce matin que les compteurs étaient au vert, hormis le soutien explicite de Nissan . Tout est-il perdu pour autant ? Pas forcément, car les deux managements ont l'air persuadés du bien-fondé de l'opération… et les marchés aussi.. Le Crédit Agricole présente aujourd'hui son nouveau plan stratégique. A l'horizon 2020, le groupe prévoit 5 milliards d'euros de bénéfice net part du groupe pour l'entité cotée, et un ratio CET1 de plus de 11% pour CASA et de plus de 16% pour le Groupe Crédit Agricole dans son ensemble. Amundi a confirmé pour sa part les objectifs de son plan dévoilé dès février. Pour Maxence le Gouvello du Timat (Jefferies), le plan est dans la continuité du précédent, qui a été couronné de succès. La banque est plus prudente sur la macro (le coût du risque notamment) mais le bénéfice net visé en 2022 est un peu supérieur au consensus.. L'exercice clos le 31 mars s'est soldé par 1,216 milliard d'euros de revenus (+7,9%), une marge opérationnelle en hausse à 21,7% et un bénéfice net ajusté de 167,8 M€ (+16,3%). Un dividende exceptionnel de 1 EUR viendra compléter le coupon annuel inchangé de 1,65 EUR. Le management de Rémy Cointreau ne formule pas de prévisions chiffrées mais précise que l'exercice en cours "se déroule dans le cadre des objectifs moyen terme du groupe". Dans les clous donc, mais sans doute pas exceptionnel. En première lecture, Ed Mundy de Jefferies parle d'un dépassement de 1% du consensus, de prévisions prudentes et d'absence de grosse acquisitions dans les tuyaux au vu du dividende exceptionnel. CHez Liberum, on trouve le cash-flow faiblard. bioMérieux renforce de 54 à 67% ses parts dans sa filiale chinoise Suzhou Hybiome Biomedical Engineering, acquise en novembre dernier. Les 13% ont été payés 20 millions d'euros. Le groupe lyonnais rappelle à cette occasion que la Chine et sa seconde filiale en termes de chiffre d'affaires.. Le groupe immobilier a signé une promesse de vente avec un investisseur sud-coréen pour l'immeuble Crystal Park de Neuilly- sur-Seine. Les 44 000 m2 sont partis pour 691 millions d'euros hors droits, hors ajustements et travaux divers restant à la charge d' Icade Europcar finalise l'acquisition de ses franchisés Finlandais et Norvégien. Ducasse Eduction dans l'escarcelle de Sommet Education et Eurazeo Capital. Voltalia tient une conférence investisseurs. Publicis et Arkema ont placé, chacun de leur côté, des obligations. Eurovia ( Vinci ) remporte un contrat pour la rénovation d’une voie de chemin de fer à l’Est de Prague. Euronext a connu une baisse de 14% de ses transactions quotidiennes moyennes en valeur au mois de mai sur ses marchés cash. Drone Volt livre deux Hercules 5 à une agence gouvernementale américaine. CGG coopère avec Fairfield pour une étude multiclients Wide-Azimuth à Austin Chalk en Louisiane. AB Science publie le compte rendu de sa dernière conférence téléphonique de présentation stratégique. Pharmagest finalise son entrée au capital de la société italienne Pharmathek. Transgene publie des données additionnelles confortant l'intérêt de TG4001 et TG6002. Innate recrute le premier patient dans l'étude de phase II TELLOMAK avec IPH4102. Visiomed fait du teasing sur ses revenus semestriels. Gaussin signe un contrat-cadre avec UPS. Jérôme Seydoux se fait remplacer par Ardavan Safaee au conseil de l' Olympique Lyonnais Media 6 et Abeo ont publié leurs comptes.. La Comco serait proche d'infliger 90 millions de francs d'amende à quatre banques anglo-saxonnes pour avoir manipulé le marché des changes, selon le Financial Times. Barclays JP Morgan Chase et Citigroup seraient concernées. Ford devrait annoncer aujourd'hui la fermeture de son usine de moteurs de Bridgend, au Pays de Galles, selon des sources syndicales. L'usine, située à l'ouest de Cardiff, emploie plus de 2000 salariés. General Electric a des soucis avec le GE9X, qui doit motoriser le gros porteur B777X de Boeing . La version la plus moderne du "triple 7" devrait entrer en service commercial en 2020, même si le calendrier paraît de plus en plus compliqué à tenir. En outre, si le programme de certification se durcit à cause du précédent B737MAX, cette entrée en exploitation à de bonnes chances de glisser en 2021.. Pékin a accordé des licences 5G à ses principaux opérateurs, dont China Telecom China Mobile et China Unicom . China Mobile a d'ores et déjà prévu de couvrir 40 villes chinoises d'ici la fin de l'année. Avec des équipements Huawei ? Amazon.com disposera dans les mois à venir de drones capables de livrer en 30 minutes, sans préciser sur quel marché. DWS et Carlyle seraient proches de déposer une offre sur le groupe britannique de transport Arriva, propriété de Deutsche Bahn, a appris Reuters. ProsiebenSat.1 et RTL ont créé une coentreprise dédiée à un ciblage plus précis du public par leurs annonceurs. Le spécialiste des vélos d'appartement Peloton en lice pour entrer à Wall Street. Brown-Forman , pénalisé par les surtaxes européennes frappant son Jack Daniel's, craint l'impact des barrières tarifaires au Mexique sur la tequila. Auto Trader et D'Ieteren