EN DIRECT DES MARCHES : Renault Nissan, LVMH, Air France, Ubisoft, Amazon, Google, Roche...

. Le directeur général de Nissan joue l'apaisement avec Renault , en appelant à stabiliser et renforcer l'Alliance. Hiroto Saikawa est monté au créneau dans un entretien accordé au Financial Times. Les deux constructeurs doivent "stabiliser et renforcer" leur partenariat, a-t-il expliqué. Compliqué, puisque toutes les parties semblent tirer la couverture à elles. Pendant ce temps, les rumeurs d'une reprise de contacts avec Fiat Chrysler continuent à circuler.. Louis Vuitton ( LVMH ) est la marque française la plus puissante du dernier classement mondial Brandz de Kantar (22position globale) devant Chanel (31) et Hermès (37). LV est évaluée à 47,21 milliards de dollars, juste derrière Nike, après une progression de 4 places. C'est encore loin d'Amazon.com, crédité de 315,5 milliards de dollars de valeur, qui occupe le premier rang en 2019. Le classement a été établi par rapport aux réponses d'un vaste panel de consommateurs. Ce type d'exercice est sans doute critiquable mais il fournit une bonne vision des marques les plus importantes à l'échelle mondiale et de leur perception par le public. La première marque non-luxe française du classement est Orange (64).. Nouvelle vidéo de finance comportementale pour étudier le biais du "House money". De quoi s'agit-t-il et comment l'éviter ? La réponse avec Xavier Delmas, dans une nouvelle vidéo Zonebourse . La major a commencé à pomper sur le gisement de gaz à condensats de Culzean, au large d'Aberdeen en Mer du Nord. Total prévoit d'atteindre un plateau de production de 100 000 barils équivalent pétrole par jour (bep/j). Culzean représente 5% de la consommation de gaz au Royaume-Uni. Total assure désormais 18% de l'approvisionnement en gaz du pays. La production devrait durer 13 ans Airbus devrait profiter du salon du Bourget pour présenter la version à très long rayon d'action de son A321neo, baptisée "XLR", selon Citigroup. Cette version du plus gros des monocouloirs de la gamme A320 occuperait un créneau inédit, celui des bimoteurs capables de relier l'Europe à des villes américaines au-delà de la côte est. Ou, à l'inverse, de partir de la façade est des Etats-Unis pour des vols directs à l'est de l'Europe continentale. Airbus propose déjà un A321LR capable de franchir 4 000 nm (7 400 km). Le XLR pourrait disposer de 500 à 700 nm additionnels, selon Citi.. Lors de l'E3, Ubisoft a annoncé une offre d'abonnement mensuel et son futur line-up. Le groupe se lance donc dans le modèle par abonnement, alors que le secteur est en train de connaître des nouvelles mutations. Vendu 14,99 EUR par mois, l'abonnement d'Ubi devrait donner accès à une centaine de jeux, dans les nouveautés. Il sera lancé sur PC en septembre.. En mai, le trafic passagers total d' Air France-KLM a progressé de 4,8% pour une offre en hausse de 2,6%, ce qui améliore mécaniquement le coefficient d'occupation à 87,3%. Dans le cargo, la tendance est identique avec un trafic en hausse de 4,3% et des capacités en progression de 2,3%, pour un coefficient de remplissage qui progresse à 59,3%. En mai 2018, Air France avait connu 4 jours de mouvements sociaux.. Alexis Garcin a été nommé PDG de la filiale nord-américaine de Michelin Equinor confie à CGG un contrat de traitement de données de suivi permanent du champ Johan Sverdrup. Don't Nod signe un accord stratégique avec Epic Games et devient coproducteur de Twin Mirror. Ucar propose une LOA avec mise à disposition en location du véhicule aux tiers. Atari a conclu des partenariats de distribution exclusifs de sa console Atari VCS avec Walmart.com et GameStop.com. L'autotest HIV de Biosynex retenu par les experts de l'ONUSIDA comme l'une des innovations majeures de l'année 2019 pour lutter contre le virus du sida. Moulinvest a publié ses comptes.. La dernière étude Brandz de Kantar propulse Amazon.com , avec 315,5 milliards de dollars, en tête des marques les plus "chères" du monde, devant Google et Apple . Alibaba est la première marque non-américaine du classement, avec une valorisation de 131,25 milliards de dollars et une 7place (+3 places). Le premier européen est l'Allemand SAP, 16avec une valeur de 57,53 milliards de dollars.. Donald Trump "souhaite" que le rapprochement entre Raytheon et United Technologies aille à son terme, mais s'est dit préoccupé par les conséquences d'une réduction de la concurrence dans le secteur. Il faut dire que les Etats-Unis sont le principal client de l'industrie de la défense.. L'association professionnelle américaine News Media Alliance, dans une étude déjà contestée, accuse Google de profiter des contenus de presse pour gagner des milliards de dollars sans compensation adéquate. Un universitaire spécialisé dans le secteur estime que les méthodes de calcul utilisés dans l'étude sont contestables, même s'il ne conteste pas une asymétrie entre les revenus que la filiale d'Alphabet génère de ces contenus et les atouts que confèrent les outils Google aux éditeurs de presse en matière de visibilité. Intel va racheter la startup Barefoot Networks. Merck s'offre Tilos Therapeutics pour un prix allant jusqu'à 773 millions de dollars. Slack Technologies, qui doit entrer en bourse en juillet, prévoit une croissance de ses revenus de 50% cette année. Audi ( Volkswagen ) a dû rappeler 540 modèles de son nouvel E-Tron vendus aux Etats-Unis, à cause d'un risque d'incendie de la batterie, selon l'agence Bloomberg. Roche a obtenu une procédure accélérée ("fast track") de l'agence américaine du médicament pour la combinaison Polivy / Rituxan dans le traitement des lymphomes. En Australie, AGL Energy veut se lancer dans les télécoms en rachetant Vocus pour 2,1 milliards de dollars. Apollo Global va racheter Shutterfly pour 2,7 milliards de dollars. Bellway et le trafic de mai d' Air France KLM