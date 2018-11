EN DIRECT DES MARCHES : Renault-Nissan, Peugeot, Air France KLM, General Motors, Logitech...

pompes à insuline.

. Le feuilleton Renault Nissan continue : des dirigeants des deux groupes et de leur allié Mitsubishi vont se rencontrer, alors que Carlos Ghosn clame son innocence et que les analystes parlent d'un rééquilibrage des termes de l'Alliance, même si c'est oublier un peu vite que Nissan n'aurait sans doute pas survécu sans Renault. Le Français a en parallèle lancé un audit de la situation.. Le groupeva construire la première unité de production de grande taille d'hydrogène destiné au marché de l'énergie aux Etats-Unis. L'investissement représente 150 millions de dollars.. Le groupe tricentenaire va accélérer la rotation de son portefeuille pour renforcer ses performances, avec une dizaine de cessions programmées. Saint-Gobain va en outre supprimer des emplois.. Vauxhall ( Peugeot ) va supprimer 241 postes à Ellesmere Port au Royaume-Uni l'année prochaine, en plus de 250 déjà annoncés, soit un peu plus que ce qui avait été initialement annoncé (400 sur 1 900). BNP Paribas fait partie des 28 banques qui soutiennent les principes de l'ONU sur le climat, mais Oxfam brocarde dans le même temps les établissements hexagonaux, qui consacrent davantage de ressources aux énergies fossiles que renouvelables.. Les PNC de la compagnie long courrier à bas coût d' Air France KLM , Joon, sont éreintés, ont-ils fait savoir, à cause de cadences trop élevées et d'une mauvaise gestion des plannings.. L'ONG Sherpa a déposé une plainte au PNF concernant le contrat Dassault Aviation en Inde pour le Rafale. L'association veut éclaircir les conditions de passation de ce contrat, obtenu après des années d'hésitations des autorités locales, réputées pour tergiverser.. Comme prévu, le chinois CNPC va remplacer Total dans le projet iranien South Pars. Kering muscle son offre digitale. Icade tient sa journée investisseurs. O2i attribue des BSA à ses actionnaires. L'Etat de New York valide le test de MDxHealth pour le cancer de la prostate. ASIT Biotech dispose désormais d'une unité de production pour ses lots cliniques. Nouveaux contrats pour MND Group General Motors devrait lancer une grosse restructuration, notamment via la fermeture d'une usine de 3 000 personnes à Oshawa, près de Toronto, selon Radio Canada. Logitech a discuté d'un rachat de l'américain Plantronics , mais la transaction, qui représentait quelque 2 milliards de dollars, n'a pas abouti. Kuehne und Nagel lorgne son compatriote Panalpina , qui veut rester indépendant. Le premier logisticien pèse plus de 16 milliards de francs, le second un peu plus de 3 milliards de francs. Aston Martin veut toujours plus que doubler ses ventes d'ici 2025 et ne voit pas de ralentissement, que ce soit à cause du Brexit ou des tensions commerciales avec la Chine.. Les valeurs pétrolières et Apple ont continué à être attaquées à Wall Street. Aramco va signer pour 25 milliards de dollars de contrats avec une trentaine de groupes pour soutenir son développement. Une enquête journalistique internationale d'ampleur met en lumière le laxisme du contrôle du marché des implants médicaux, notamment les pacemakers, les prothèses mammaires ou de hanche et les