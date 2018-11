EN DIRECT DES MARCHES : Renault, Orange, Peugeot, Fnac Darty, ENI, Huawei...

. France et Japon s'emploient à éteindre l'incendie Ghosn en assurant qu'ils croient en la collaboration entre Renault et Nissan , un message partagé par le nouveau PDG du japonais. Thierry Bolloré, qui tient les rênes de la marque au losange, estime qu'elle est "parfaitement" organisée pour faire face à la tempête qui frappe son dirigeant. En coulisses, les théories du complot se multiplient. Peugeot et Toyota vont réduire d'ici 2021 leur collaboration en la recentrant sur les utilitaires, rapportent 'Les Echos'. Le Japonais devrait racheter les parts de PSA dans leur coentreprise et reprendra le contrôle total du site tchèque de Kolin, qui fabrique les petites autos des deux constructeurs.. Le groupe a vendu une partie de son activité de canalisation en Chine pour 200 millions d'euros. Saint-Gobain a lancé un plan pour rationaliser et améliorer la rentabilité de cette division.. L'opérateur poursuit son offensive en Afrique en signant un accord avec l'opérateur sud-africain MTN, pour assurer leur interopérabilité dans les services financiers mobiles. Une coentreprise, Mowali, naît de ce partenariat, avec une vocation panafricaine.. Commande militaire pour Drone Volt Lumibird veut lever 6,8 millions d'euros à 9 EUR l'action. Nomination chez Cnova Gecina vend des actifs lyonnais à Primonial REIM. TF1 et BeIN s'entendent sur la diffusion de matchs de handball. BigBen va éditer et commercialiser 'Werewolf'. Delta Plus s'allie à Vertic aux Pays-Bas. Fnac Darty s'installe en Tunisie, son 12ème pays. Sensorion négocie avec l’Institut Pasteur sur des programmes de thérapie génique ciblant les pertes d’audition. OMV et ENI font partie des prétendants à une participation de 40% dans la raffinerie ADNOC, à Abu Dhabi, qui pourrait valoir jusqu'à 8 milliards de dollars, a appris Bloomberg.. Trois familles d'actionnaires de Barry Callebaut signent une clause de lock-up, qui va seulement jusqu'au 15 mars 2019, après qu'elles eurent récemment cédé 2,7% du capital. Samsung va dédommager ses ouvriers employés dans des usines de semiconducteurs ayant développé des cancers. La procédure a duré de nombreuses années.. Les Etats-Unis ont demandé à leurs alliés, notamment l'Europe et le Japon, de barrer la route aux équipements télécoms Huawei , selon le 'WSJ', ce qui contribue à peser sur les marchés boursiers chinois ce jour.a mis en production en Mer du Nord un nouveau champ, au terme d'un des plus gros investissements depuis longtemps dans la zone. L'objectif est de pomper 120 000 barils par jour sur ce gisement situé au large des Shetlands, dans lequel Chevron et Royal Dutch Shell ont aussi des parts. Kuehne und Nagel cherche une grosse acquisition. Novartis peut lancer en Europe la vente de Luxturna, médicament pour traiter une maladie rare de la rétine.