EN DIRECT DES MARCHES : Renault, Pernod Ricard, Exel, DBV Technologies, GAFA, Nokia, Traton...

ous projetons une réduction significative de notre activité d'Arracheuses de Betteraves sur le second semestre et un contexte difficile pendant au moins deux ans qui nous amène à ajuster nos capacités de production

", a indiqué le directeur général Guerric Ballu. Exel Industries va voir ses revenus et ses résultats baisser sur l'exercice en cours.

codétenus pour l'heure par CGG et Eidesvik Offshore (via GSS) et 2 bâtiments plus anciens. Le Français aura accès à la flotte pendant plusieurs années en échange d’un engagement d’activité et de flux de trésorerie. L'accord comprend aussi un contrat de fourniture par la filiale Sercel d'équipements streamers d’acquisition sismique marine. CGG conserve l'exploitation des navires jusqu'à la fin de la réalisation des contrats en cours et la clôture de la transaction, qui doit recevoir l'aval des banques qui financent la dette de GSS.