EN DIRECT DES MARCHES : Renault, Safran, Vallourec, EDF, LafargeHolcim, Juul...

Le marché allemand pesait 280 millions d'euros de revenus pour Vallourec en 2017, trois fois plus que la France. Le groupe y comptait 3 495 salariés contre 3 621 en France fin 2017.

. Les dirigeants de l'Alliance Renault Nissan Mitsubishi se réunissent à Amsterdam aujourd'hui, un sommet crucial en pleine tempête Ghosn. La date avait été fixée avant les révélations sur le dirigeant, qui a déjà passé onze jours en détention au Japon.prévoit une croissance organique de son chiffre d'affaires de 4 à 6% en moyenne sur la période 2019-2022 et une marge opérationnelle courante qui tendra vers une fourchette de 16% à 18%. La journée investisseurs a lieu aujourd'hui.Le groupe a démenti des rumeurs de gros plan social en France mais confirme qu'un projet est en cours en Allemagne. Electricité de France vend 200 actifs immobiliers à Colony Capital sous forme de "sale and leaseback", bouclant le plan de cession d'actifs 2015-2020 de 10 milliards d'euros. Le montant précis n'a pas été communiqué. LafargeHolcim ne prévoit pas de fermeture de site en Europe, a indiqué hier son CEO, mais pourrait moduler les cadences selon les dynamiques locales. Jan Jenisch s'attend à un marché nord-américain solide et à pouvoir passer des hausses de prix en Inde l'année prochaine.. "Pour les capitalisations entre 150 millions et 1 milliard d'euros, on est passé de 5 à 3 analystes en moyenne en 6 mois, entre octobre 2017 et mai 2018", indique l'AMF dans un bilan de la réforme. Un effet pervers pourtant largement dénoncé en amont. Soitec et Wendel ont publié leurs comptes. Veolia émet 750 millions d'euros d'obligations à 11 ans au taux de 1,94%. Covivio progresse vers la fusion avec Beni Stabili Cellnovo signe un accord technologique avec Roche Frey a racheté des OPIRNANE. Mersen confirme ses prévisions.. Les sept établissements financiers britanniques concernés par les tests de résistance conduits par la Banque d'Angleterre ont passé l'écueil. La BoE estime quepeuvent tenir le choc, notamment en cas de Brexit dur.. Le Président américain brandit à nouveau la menace d'une taxation des voitures importées aux Etats-Unis, surtout après le choc des suppressions d'emploi chez General Motors Ford a pour sa part indiqué que des réorganisations de production internes sont en cours mais a ajouté qu'aucune suppression d'emploi n'est en vue. Altria négocierait son entrée au capital du fabricant de cigarettes électroniques Juul. Reuters estime que le géant pourrait prendra 20 à 40% des parts, une opération à plusieurs milliards de dollars puisque Juul a été valorisé 16 milliards lors d'un tour de table conduit en juillet.. Le premier générique du Rituxan de Roche a été validé aux Etats-Unis. Rio Tinto va injecter 2,3 milliards d'euros dans une nouvelle mine de fer en Australie, dont la production débutera dans trois ans. Onur Genc remplace Carlos Torres comme directeur général de BBVA . Bruxelles ouvre une enquête approfondie sur le rachat des compresseurs frigorifiques de Whirlpool par Nidec Daimler produira des véhicules électriques en Chine dès 2019.