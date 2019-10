EN DIRECT DES MARCHES : Renault, Saint-Gobain, Genfit, Icade, Crédit Suisse, Apple...

Trompe l'œil. Les immatriculations de véhicules neufs ont rebondi de 16,6% en France en septembre, profitant d'une base de comparaison très favorable puisque septembre 2018 avait vu l'introduction de nouvelles normes d'émissions polluantes, ce qui avait artificiellement dopé les ventes d'août et déprimé celles de la rentrée. Sur neuf mois, les immatriculations se contractent de -1,28% dans l'hexagone. Dans ce contexte, les marques de Renault ont nettement rebondi, comme celles de Peugeot.

Qui est le plus agile ? Le cabinet Innosight vient de sortir son étude sur les entreprises qui se sont le plus transformées pour s’adapter aux changements économiques et écologiques. On retrouve les géants de la technologie, mais pas tous ! Découvrez le palmarès commenté dans notre dernière vidéo Zonebourse.

Saint Gobain maigrit. Le groupe vend sa distribution allemande à Stark pour 335 M€ de valeur d'entreprise. Le groupe poursuit sa cure d'amaigrissement, puisqu'il avait annoncé un peu plus tôt la vente d'une grosse division vitrage en Corée du Sud. Saint-Gobain Building Distribution Deutschland a dégagé l'année dernière 1,92 Md€ de revenus mais seulement 21 M€ de résultat d'exploitation, soit une rentabilité éloignée des standards du groupe. La sortie du périmètre de cet actif permet à Saint Gobain d'atteindre l'objectif de 3 Mds€ de cessions fixé en 2019.

Tic-tac pour Genfit. La biotech française la plus prometteuse aux yeux des investisseurs a publié ses résultats semestriels hier. Les espoirs se fondent principalement sur les résultats intermédiaires de la phase III avec elafibranor dans la NASH, espérés dans les semaines à venir. En attendant, le laboratoire disposait de 282 M€ de ressources au 30 juin dernier pour poursuivre ses développements, une manne conséquente pour répondre aux frais importants engendrés par les études au stade avancé en cours.

En bref en France. Icade vend 49% de la tour Eqho à La Défense pour 365 M€. Worldline finalise le rachat des 35% d'EquensWorldline qu'il ne détient pas. Biom'Up décale la publication de ses comptes. Drone Volt signe un partenariat avec Protec. Transgène et Innate publient des données durant l'ESMO. L'émission obligataire de Navya est souscrite. Baikowski acquiert Mathym. Wedia prend le contrôle de Galilée. Egide décroche un contrat avec Leonardo. ECA remporte deux contrats robotiques. Groupe Pizzorno, Genfit, Barbara Bui, AB Science, Riber, DMS, Crosswood, Mediawan, HF Company, Engie EPS, Proactis et Kaufman & Broad ont publié leurs comptes.

Bouée saute, Thiam reste. La rocambolesque affaire de l'espionnage du banquier du Crédit Suisse passé chez UBS AG prend un tour dramatique avec le suicide de l'un des protagonistes qui avait participé à l'embauche des enquêteurs privés. La banque a parallèlement annoncé ce matin la démission de Pierre-Olivier Bouée de son poste de COO, remplacé par James B. Walker, et les conclusions de l'enquête menée sur cette affaire. Le COO aurait pris l'initiative de la surveillance seul, sans en référer au CEO Tidjane Thiam. Le responsable de la sécurité a lui aussi quitté la banque.

Retour en grâce. Tim Cook a contribué au regain de confiance des technologiques américaines hier, après avoir expliqué à Bild que les ventes des nouveaux iPhone 11 avaient bien démarré, alors en parallèle que JPMorgan a relevé ses prévisions de ventes sur le produit vedette d'Apple. La banque américaine a confirmé sa recommandation surpondérer et a relevé son objectif de cours de 242 à 265 USD.

En bref ailleurs. Aramco promet de verser 75 Mds$ de dividendes chaque année entre 2020 et 2024 pour séduire les investisseurs en amont de l'introduction en bourse dont tout le monde parle mais que personne n'a encore vue. Dans le même registre, la société WeWork renonce pour l'instant à son IPO après avoir beaucoup fait parler d'elle négativement. La grève chez General Motors aux Etats-Unis en est au début de sa 3e semaine, sans avancée notable. SGS rachète le finlandais FIOH. Implenia tient une journée investisseurs. KPN va finalement nommer Joost Farwerck comme CEO.