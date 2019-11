EN DIRECT DES MARCHES : Renault, Saint-Gobain, TechnipFMC, Ipsen, Neoen, Sunrise, Tesla...

Chez Renault, Nissan souffre. Nissan a contribué aux résultats de Renault à hauteur de 233 M€ au titre du 3e trimestre, mais la publication du Japonais est très mal accueillie : les actions Nissan chutent après l'abandon de son objectif de dividende. Par ailleurs, Renault a annoncé avoir renoncé à la clause de non-concurrence de son ancien directeur général, Thierry Bolloré.

Saint-Gobain investit aux USA. Le groupe français va racheter l'américain Continental Building Products à 37 USD l'action, soit une facture globale de 1,4 Md$ (1,3 Md€), pour renforcer ses positions dans les plaques de plâtre outre atlantique. L'opération a reçu le soutien unanime du conseil d'administration de la cible. CBP devrait réaliser cette année un chiffre d'affaires de 510 M$ et 130 M$ d'Ebitda ajusté. L'acquéreur souligne que les actifs offrent une bonne complémentarité avec son propre périmètre. Saint-Gobain anticipe une création de valeur à partir de la troisième année suivant la réalisation de la transaction.

1000 EUR en bourse. Est-il possible d'investir 1000 euros, voire moins, en bourse ? Quels sont les principaux risques ? Dans quel type d'actif investir ? Les réponses dans la dernière vidéo Zonebourse :

Casino étend la maturité de sa dette. Le distributeur a racheté 784 M€ d'obligations arrivant à échéance en 2020, 2021 et 2022, dans le cadre de l'offre lancée le 5 novembre. La facture s'élève à 806 M€ en intégrant les prix de rachat et les intérêts courus. Cela représente, selon nos calculs, 37,5% des 2,09 Mds€ en circulation. La maturité moyenne de la dette de Casino sera améliorée de 3,3 à 3,8 ans.

En bref en France. TechnipFMC vend son navire Subsea G1201 et prend une dépréciation de 125 M$ sur le bâtiment et son sister-ship G1200. Le Cabometyx d'Ipsen approuvé au Canada en traitement de seconde ligne du cancer du foie. A l'approche de la journée investisseurs du 17 décembre, Séché va séparer les fonctions de président et de directeur général, le premier poste étant dévolu à Joël Séché et le second à Maxime Séché. Synergie s'offre TIGLOO en Espagne. La Française de l'Energie s'associe à Quadran, la filiale de Total, pour des sites photovoltaïques dans les Hauts de France le Grand Est. Plastiques du Val-de-Loire, Rothschild, Medicrea, Neoen, SII, Lacroix, Union Financière de France, Cafom, AST Groupe, Innate, Akka ont publié leurs comptes.

Sunrise abandonne. Sunrise renonce officiellement à racheter UPC Suisse à Liberty Global, ce qui entraînera une pénalité de rétractation de 50 MCHF. En marge de la publication de ses résultats trimestriels de matin, l'opérateur suisse a ajouté que ses coûts supplémentaires liés à la transaction seront compris entre 70 et 75 MCHF, dont 27 MCHF déjà intégrés dans les comptes. Ce revers s'explique par l'hostilité de certains actionnaires à la transaction.

Tesla berliner. La grande usine européenne de Tesla sera construite près de Berlin, en Allemagne, a annoncé Elon Musk. Le site "construira des batteries, la motorisation et des véhicules, à commencer par le Model Y", a précisé le dirigeant sur Twitter (qu'il avait promis de ne plus utiliser il y a une semaine, avant de renoncer deux jours plus tard). Musk a notamment cité la qualité de l'ingénierie allemande pour justifier ce choix.

Victime de son succès. Le jour de son lancement, la plate-forme de streaming de Walt Disney a connu hier des ratés techniques. Les réseaux sociaux se sont rapidement remplis de messages d'utilisateurs qui ne pouvaient accéder au service ou qui se retrouvaient avec des erreurs ou des temps de chargement très importants. L'offre sera disponible en mars en France. Le groupe promet de remédier rapidement au problème : il en a largement les moyens.

Nike quitte Amazon. Nike va cesser de vendre en direct son textile et ses chaussures sur Amazon.com. Le groupe était présent sur la plate-forme depuis 2017, via un accord donnant-donnant, destiné à réduire la contrefaçon sur le site marchand. Nike précise qu'il préfère se concentrer sur la vente par son propre canal et sur d'autres partenariats.

En bref ailleurs. Le directeur financier de Mediaset a précisé que le groupe n'avait pas l'intention de racheter ProSiebenSat, en dépit de sa montée à 15,1% du capital. ThyssenKrupp aurait trois prétendants, au moins, pour son activité ascenseur, mais pas le suisse Schindler, qui craint les conséquences antitrust s'il se positionnait. Un régulateur américain se penche sur l'accord entre Google et Ascension sur l'exploitation de données de patients.

Ça publie. Cisco, Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui, ABN Amro, SSE, Terna, Bâloise, Lufthansa, Altice Europe ou British Land.