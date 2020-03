EN DIRECT DES MARCHES : Renault, Sanofi, Air France, Boiron, Nicox, Adidas, Fincantieri...

La Chine se reréveille. L'industrie se réveille doucement en Chine, après avoir été mise en sommeil à cause du coronavirus : Renault a prévu de reprendre la production le 16 mars à Wuhan, tandis que Peugeot devrait redémarrer autour du 20 mars. Les autorités de la province du Hubei, berceau du coronavirus, ont indiqué que l'activité pourrait commencer à reprendre à partir du 11 mars.

Kevzara contre le COVID-19 ? Sanofi et Regeneron veulent tester le Kevzara, développé pour traiter la polyarthrite rhumatoïde, contre les coronavirus, selon le Wall Street Journal. "L'objectif serait dans les deux prochaines semaines de disposer d'un essai opérationnel et, quelques semaines ou mois après cela, de disposer des données", a indiqué le directeur scientifique de Regeneron au quotidien américain.

L'Italie sans avions. Air France-KLM annule ses vols vers l'Italie entre le 14 mars et le 3 avril. Les compagnies à bas coût EasyJet et Ryanair ont, elles aussi, annoncé la suspension de leurs liaisons avec le pays.

Boiron dans le dur. Boiron s'apprêterait à supprimer 600 emplois en France, a appris l'Agefi, soit près d'un quart de ses effectifs, après la décision des autorités de dérembourser l'homéopathie à partir de 2021. Le groupe rhodanien emploie environ 3700 personnes dans le monde, dont les deux-tiers dans l'hexagone. Boiron aurait prévu de fermer une dizaine de sites de préparation et de distribution, ainsi que son usine de Montrichard.

Des nouvelles de Nicox. Le laboratoire a modifié ses accords avec Ocumension Therapeutics, qui versera 15 M€ immédiatement à la place des paiements d'étape initialement prévus, et qui récupère en échange des droits supplémentaires pour le NCX 470 pour la Corée et l’Asie du Sud-Est et qui paiera la moitié des coûts de la deuxième étude clinique de phase III dans le glaucome pour le NCX 470. La trésorerie de Nicox est désormais portée à 47 M€.

En bref en France. bioMérieux met à disposition le premier de ses trois tests de diagnostic du coronavirus SARS-CoV-2. Cellectis obtient un nouveau brevet aux États-Unis couvrant les CAR-T allogéniques ingénieriées avec CRISPR-Cas9. Carmat se félicite d'avoir atteint une période de deux ans de fonctionnement individuel avec son cœur artificiel. Drone Volt signe un protocole d'entente avec Hydro Québec. Bpifrance monte à 7,61% du capital de Technicolor. Un administrateur de Solocal renforce ses positions au capital. Lacroix convainc deux salariés français sur trois de devenir actionnaire. Gaumont, Barbara Bui, McPhy Energy, MG International, Rothschild, Abionyx, Dexia, Inventiva et Devoteam ont publié leurs comptes.

Adidas chiffre le coronavirus. Le groupe estime que le coronavirus pourrait effacer 800 M€ à 1 Md€ de revenus. Adidas a publié de solides résultats 2019 et a fourni des prévisions de progression en 2020, hors impact du coronavirus, qui pourrait donc avoir un effet massif. Cette situation est importante car elle pourrait servir de marqueur pour d'autres sociétés du secteur de la consommation.

Consolidation en vue. Telefonica Brasil et TIM Participações pourraient déposer une offre commune de reprise de l'opérateur brésilien en difficultés Grupo Oi. Les deux entreprises ont pris contact avec Bank of America Merrill Lynch, chargée des intérêts d'Oi.

Pas de champion des chantiers navals. Aux dernières rumeurs, Bruxelles bloquerait la reprise des Chantiers de l'Atlantique par Fincantieri. Les informations obtenues par Reuters laissent penser que le groupe italien ne sera pas en mesure de proposer des concessions suffisantes sur le front de la concurrence pour obtenir le feu vert. Le débat sur les règles de concentration en Europe risque de resurgir.

Tata Steel va supprimer des emplois. Le sidérurgiste prévoit de supprimer 1250 emplois en Europe à cause de difficultés opérationnelles. "Notre situation financière est grave et il y a un besoin urgent d'améliorer la performance de notre entreprise et notre situation de trésorerie", a indiqué le directeur général Henrik Adam. En novembre dernier, Tata Steel avait parlé de la suppression de 3000 emplois.

En bref ailleurs. Cathay Pacific s'attend à de lourdes pertes en raison du coronavirus. Telecom Italia a retrouvé le chemin des bénéfices en 2019. La FDA approuve un test précoce de Roche contre le cancer du col de l'utérus.

