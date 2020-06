EN DIRECT DES MARCHES : Renault, Sanofi, Airbus, EDF, Unibail, Bonduelle, Lufthansa, Masmovil Ibercom...

En France

Le marché automobile se remet lentement. Les immatriculations de véhicules neufs ont reculé de 50,3% en mai 2020 par rapport à mai 2019, a indiqué le CCFA. Sur la période, Peugeot a vu ses immatriculations reculer de 56,1% et Renault de 50,4%. Sur les cinq premiers mois de l'année, les ventes de véhicules neufs particuliers ont reculé de 48,5% en France par rapport à la même période de l'année précédente. Le mois de mai a encore été tronqué par le confinement.

Grosse plus-value. Sanofi a cédé la quasi-totalité de ses actions Regeneron, hormis 400 000 titres, pour un produit brut de 11,7 Mds$. Les titres ont été placés sur le marché ou rachetées par Regeneron. Le laboratoire français a précisé que les fonds obtenus vont lui permettre de renforcer ses capacités de recherche et de développement. Les relations entre les deux entreprises ne sont pas remises en cause pour autant. Le mouvement de Sanofi est aussi tactique, car l'action Regeneron était à son plus haut historique.

Airbus planche sur ses cadences. Au programme du conseil d'administration d'Airbus cette semaine, une probable révision des cadences de production de l'A320, selon les informations de Bloomberg. Le timing n'est pas étonnant, d'autant que le PDG, Guillaume Faury, avait déjà prévenu que les cadences seraient discutées au mois de juin. L'industriel doit s'adapter à la nouvelle donne du secteur aérien, dont la visibilité n'a jamais été aussi basse, même après le 11 septembre 2001.

Une bonne nouvelle. Electricité de France et CGN ont franchi un nouveau jalon dans la construction du projet de centrale nucléaire EPR d'Hinkley Point C (Royaume-Uni), avec l'achèvement du radier du réacteur n°2, conformément au calendrier fixé. C'est une étape importante pour le projet, d'autant qu'elle a été franchie durant le confinement. Les deux groupes précisent que l'expérience accumulée sur le réacteur numéro un porte ses fruits et permet d'accélérer sur le second chantier. La centrale, d'une puissance de 3200 MW, doit permettre à terme de couvrir environ 7% de la demande d'énergie en Royaume-Uni. Le projet est crucial pour EDF, après les ratés des EPR précédents.

Senard sur le gril. Renault n'a pas l'intention de fermer le site de Maubeuge (Nord) mais pourrait céder celui de Caudan (Morbihan), a indiqué le président du groupe, Jean-Dominique Senard, sur LCI. Le dirigeant s'emploie à rassurer ses troupes, échaudées par l'annonce récente d'un vaste plan de restructuration, qui réduira l'empreinte industrielle du constructeur. Plus de détail ici.

En bref. Unibail-Rodamco-Westfield a finalisé la cession de cinq centres commerciaux français pour plus de 2 Mds€. Société Générale a lancé voilà deux semaines une revue stratégique de ses activités de trading actions après les lourdes pertes récentes. Bonduelle va réduire son taux de distribution habituel. Carrefour, Onxeo, Albioma ont communiqué postérieurement à la tenue de leurs assemblées générales. Sanofi, Nanobiotix et Erytech dévoilent leurs programmes pour l'ASCO. Amoeba a déposé le dossier de demande d'autorisation de sa solution de biocontrôle en Europe. En s'offrant le "Club Berri", Groupe Partouche dispose d'une salle de jeu dans Paris. Total Gabon, ADLPartner, Signaux Girod, Genomic Vision et Baccarat ont publié leurs comptes.

Dans le monde

Relocalisation. L'industrie des semiconducteurs, via la Semiconductor Industry Association, exhorte l'administration américaine à adopter un plan de 37 Mds$ pour renforcer l'implantation d'entreprises de production aux Etats-Unis, selon le Wall Street Journal. Selon une version non encore publiée du rapport, la SIA préconise des aides à la construction de nouvelles unités de production ou un accroissement du soutien à la R&D.

Cette fois, c'est conclu. Lufthansa a accepté au cours du week-end les nouvelles conditions posées par la commission européenne à son plan de sauvetage de 9 Mds€. Les concessions comprennent la libération de slots sur les deux principaux aéroports allemands, équivalent à huit appareils. Les rumeurs laissent penser que l'antitrust européen exigeait à l'origine l'équivalent de 20 appareils.

MAS bientôt racheté ? KKR et Cinven seraient en négociations pour racheter Masmovil Ibercom pour quelque 3 Mds€, selon la presse spécialisée espagnole et des informations obtenues par la suite par Reuters. L'offre valoriserait l'entreprise de télécommunications entre 22 et 23 EUR par action, contre un cours de clôture de 18,72 EUR vendredi soir. MAS est le 4e acteur du secteur.

Thai Beverage attend le bon moment. Le brasseur thaïlandais attend des conditions plus favorables pour l'introduction en bourse de sa filiale à Singapour, a-t-il indiqué. Thai Beverage avait démenti la semaine dernière des rumeurs de mise en vente de sa filiale au Vietnam.

En bref. L'Allemagne met en place un plan de soutien de 5 Mds€ à la filière automobile. Samsung Electronics a démarré la construction d'une nouvelle ligne de production de mémoire flash NAND en Corée du Sud. Amazon.com participe au tour de table de la jeune pousse logistique britannique Beacon. Occidental Petroleum réduit son dividende de 91% à 0,01 USD. Des rumeurs concordantes laissent penser que le président de Coty, Peter Harf, va aussi endosser le rôle de CEO. Zoom Video Communications prévoirait d'introduire un niveau de cryptage plus élevé pour ses clients payants.