EN DIRECT DES MARCHES : Renault, Société Générale, Airbus, Air France, Alstom, Huawei, Apple...

. La rumeur se confirme : le ministre de l'économie français a annoncé que le gouvernement avait initié le processus pour que le conseil d'administration de Renault remplace Carlos Ghosn. Au Japon, l'avocat du dirigeant a fait appel du refus de libération sous caution de son client.. La banque rouge et noire a prévenu que sa performance du quatrième trimestre 2018 sera grevée par deux éléments principaux, l'application de la norme IFRS 5, et une forte baisse de ses revenus sur le marché de capitaux. Société Générale à l'intention de proposer un dividende stable avec faculté de paiement en action.. Grâce à sa future usine de Mobile dans l'Alabama, Airbus va commencer à assembler des avions A220 au 3ème trimestre. La ligne est située sur le même site que celui où sont assemblés les A320 destinés au marché américain. La livraison du premier A220 produit à Mobile aura lieu en 2020.. Le directeur général d' Air France-KLM craint qu'une privatisation des Aéroports de Paris ne nuise à la compétitivité de la compagnie. Benjamin Smith intervenait devant le Sénat français. Il a également plaidé pour une concurrence plus équilibrée, notamment avec les compagnies du golfe, qui bénéficient de généreux subsides de la part de leurs gouvernements de tutelle.. Selon Bloomberg et Reuters, les régulateurs bancaires européens préféreraient voir les deux plus grandes banques allemandes, Deutsche Bank et Commerzbank , trouver une solution paneuropéenne de préférence à un rapprochement entre elles.Berlin estime qu'un mariage entre Alstom et Siemens Mobility est capital pour maintenir la compétitivité de l'industrie ferroviaire européenne. L'antitrust communautaire doit se prononcer sur l'opération d'ici au 18 février, mais les dernières indications faisaient craindre un veto, compte tenu du risque pour la concurrence dans certains états européens. En parallèle, Alstom a publié ce matin ses derniers trimestriels.. L'Arcep somme Orange de respecter ses obligations de qualité sur le marché des entreprises. Ramsay Générale de Santé verse à son tour une prime à ses salariés. Elis boucle son acquisition colombienne. Voltalia construit un premier projet solaire avec stockage. Keyrus se renforce avec Arcadie, Bureau Veritas avec Capital Energy. Sercel ( CGG ) signe un partenariat avec Apave. Nanobiotix envisage une cotation aux États-Unis. Cybergun signe un contrat de conseil avec un grand manufacturier d'armes. Nicox Manutan et Neolife ont publié leurs comptes. Apple aurait mis la pédale douce sur les embauches dans certaines de ses divisions, après ses ventes décevantes du dernier trimestre 2018, selon des sources bien informées citées par Bloomberg.. Les informations de Reuters laissent penser que le président de Sears Holdings, Eddie Lampert, a remporté une enchère pour la reprise de la chaîne de magasins en proposant 5,2 milliards de dollars. Bombardier réfléchit à toutes les options possibles pour son programme d'avions régionaux CRJ, toujours déficitaire. La direction espère une décision en 2019. Le Canadien avait déjà été forcé de se séparer de son programme de jets CSeries, vendu à Airbus et rebaptisé A220.. Le Wall Street Journal rapporte que des procureurs fédéraux américains ont officiellement ouvert une enquête sur Huawei, laquelle pourrait aboutir rapidement à une inculpation. Son compatriote ZTE est aussi dans le collimateur des parlementaires américains.. Les grandes banques américaines brillent à Wall Street après leurs résultats. Norwegian Air réduit la voilure. La FDA examine une extension d'indication pour le Tecentriq de Roche . Standard & Poor's assigne un BBB+ à Lonza