EN DIRECT DES MARCHES : Renault, Société Générale, L'Oréal, Casino, Stallergènes...

vendre un traitement numérique contre l'usage inapproprié de substances, le Reset, développé avec Pear Pharma. Cette pilule numérique permet aux praticiens de suivre à distance la prise de médicaments ou de substances de leurs patients.

. C'était attendu, depuis le temps qu'on en parle : la Société Générale va verser 1,2 milliard d'euros aux autorités américaines pour clore les enquêtes liées à des violations de l'embargo économique imposé par Washington, un niveau conforme aux provisions constituées par la banque. Nissan et Mitsubishi ont chuté ce matin de plus de 5% alors que le dirigeant est pris dans une tempête sans précédent , qui devrait le voir perdre ses mandats. Renault a pris acte des événements et prévoit une réunion rapide de son conseil.. Chez L'Oréal , Christophe Babule remplace Christian Mulliez comme directeur général administration et finances et Cyril Chapuy prend les commandes de la division luxe. Mulliez est parti pour "raisons personnelles", tandis que Nicolas Hieronimus reste numéro deux du groupe et chapeautera Chapuy.. Le distributeur a pris 5% du capital de la société de paiements Lyf Pay. Casino et la fintech collaborent depuis 2017, avec un déploiement dans tous les formats qui se poursuit. Les modalités financières ne sont pas connues.. Les autorités indiennes ont ouvert une enquête approfondie sur le rachat des activités E&A de Larsen & Toubro par Schneider . Le groupe prend son mal en patience.. Le candidat de Stallergènes Greer dans la rhinite allergique due aux acariens a satisfait aux critères principaux et secondaires de l'étude de Phase III menée sur 1 600 patients. Des résultats détaillés seront présentés lors du congrès de l'EAACI. Le laboratoire va pouvoir préparer les demandes de mise sur le marché aux Etats-Unis et en Europe.. Emergent BioSolutions et Valneva obtiennent des résultats positifs de Phase I pour leur candidat vaccin contre le virus Zika. Mauna Kea amende son accord de financement avec IPF. Mastrad réalisé un placement privé de 1 million d'euros.. La Deutsche Bank a réalisé des opérations en Estonie pour le compte de la Danske Bank , accusée d'avoir blanchi des montants élevés de capitaux, mais a cessé de le faire en 2015 après avoir découvert des pratiques douteuses. Apple et Nvidia pèsent sur la cote américaine et contribuent au nouveau décrochage de 3% du Nasdaq, comme Facebook Amazon ou Netflix . Le marché renâcle à payer aussi cher qu'avant le secteur, alors que des signes de ralentissement se profilent.. La filiale de Novartis a obtenu le feu vert de la FDA pour