EN DIRECT DES MARCHES : Renault, Suez, Elior, DBV Technologies, Lufthansa, Tilray...

. La justice japonaise refuse de prolonger la détention de Carlos Ghosn ( Renault ), tandis que le patron de Nissan et Thierry Bolloré ont eu un entretien à huis clos hier. Ghosn pourrait être libéré sous caution aujourd'hui.. Bertrand Camus serait le prochain patron de Suez , rapporte 'Le Figaro'. La décision approche, alors que la société fait l'objet d'une enquête de l'AMF, a-t-on pu lire dans 'La Lettre A'. Société Générale va vendre sa filiale serbe à OTP Bank. La transaction aura un impact négatif de 108 millions d'euros sur le résultat 2018, et un impact légèrement positif sur le CET1. Electricité de France a créé une coentreprise avec Royal Dutch Shell pour des projets aux Etats-Unis. L'entité vise à développer des projets éoliens en mer au large du New Jersey, pouvant totaliser 2 500 MW. Elior espérerait retirer jusqu'à 1,3 milliard d'euros de la vente d'Areas, selon un informateur de 'Reuters'. La vente serait à un stade "très avancé". Morgan Stanley a été mandatée pour orchestrer la cession. Lagardère serait sur les rangs. Bourbon n'a pas encore trouvé d'investisseurs pour restructurer sa dette, a fait savoir le management, en réaction aux rumeurs de 'Challenges' selon lesquelles trois fonds américains seraient prêts à reprendre la société en injectant 200 millions d'euros. DBV Technologies a retiré provisoirement son dossier de demande de mise sur le marché de Viaskin Peanut aux Etats-Unis, à cause d'interrogations de la FDA sur la fabrication et les contrôles qualité. Le titre coulait cette nuit hors séance à Wall Street. Fnac Darty et Ceconomy seraient convaincus de l'intérêt d'un rapprochement à terme, selon 'BFM'. L'Allemand est le premier actionnaire du Français avec plus de 24% du capital. Le secteur connaît une fin d'année compliquée. Publicis rachète Soft Computing à 25 EUR l'action. Accor lance la seconde phase de son programme de rachat d'actions. La justice britannique reconnaît coupables de pots-de-vin des anciennes divisions et cadres d' Alstom Natixis a repris les parts de son partenaire La Banque Postale dans leur coentreprise Titres Cadeaux. Covivio cède un gros portefeuille d'actifs en Italie. Tikehau boucle le rachat d'ACE Management. Wallix s'allie à EBRC. Eurazeo vend le bloc de contrôle de Vignal Lighting. Metabolic Explorer reçoit le feu vert pour construire son usine à Carling Saint-Avold. Keyrus rachète Lynx Conseil. Laurent Burelle devient PDG de Burelle AbbVie et Voluntis vont développer des logiciels thérapeutiques compagnons. AB Science a réalisé la mise à niveau de ses installations cliniques et attend la position de l'ANSM pour la reprise des essais. Abivax présente des données sur ABX464 en Congrès. Riber vend une machine de recherche. Veolia et Engie vont verser des primes à leurs salariés. Renault signe une alliance avec jmcg en Chine. AB Inbev signe avec Tilray un accord pour développer des boissons sans alcool à base de cannabis. Le partenariat se limite pour l'instant au Canada. Expedia et leurs homologues saisissent l'UE sur les pratiques tarifaires de Lufthansa . Ils estiment que la compagnie allemande a fait retomber 1 milliards d'euros de charges sur les consommateurs utilisant des canaux indépendants depuis 2015, en profitant de sa position dominante en Allemagne et en Autriche. Altria pourrait prendre 35% de Juul pour 12,8 milliards de dollars, selon le 'Wall Street Journal'. Cela valoriserait la société spécialisée dans les cigarettes électroniques quelque 38 milliards de dollars. Facebook à nouveau attaqué après de nouvelles révélations sur l'utilisation des données de ses utilisateurs. Le titre a chuté hier de plus de 7%. La société est attaquée par la justice dans l'affaire Cambridge Analytica et se retrouve encore accusée par le 'New York Times' d'avoir permis à plusieurs entreprises commerciales d'accéder à des données personnelles indument. Clariant signe une lettre d'intention en vue de monter une coentreprise avec Saudi Kayan. Pinterest prépare une IPO pour 2019, avec une valorisation qui pourrait avoisiner 12 milliards de dollars.