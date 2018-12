EN DIRECT DES MARCHES : Renault, Suez, Sequana, Technicolor, Rémy Cointreau, Twitter...

tribunal de commerce de Nanterre a prorogé la période d'observation de Sequana jusqu'au 17 mai 2019, date à laquelle la société devra présenter un nouveau plan de sauvegarde.

. Carlos Ghosn veut "rétablir son honneur" sitôt une éventuelle libération sous caution entérinée aujourd'hui, même s'il apparaît que la justice japonaise a prononcé de nouvelles charges contre le patron de Renault et ex-patron de Nissan . Ghosn risque donc de passer Noël enfermé.. Bertrand Camus prendra la succession de Jean-Louis Chaussade aux commandes de Suez, comme prévu, à partir de mai prochain. Le successeur de Gérard Mestrallet à la présidence reste à désigner.. La société précise que la Cour d'appel britannique qui doit se prononcer sur le litige BAT ne statuera probablement pas avant la fin de l'année. Par ailleurs, le. Le spécialiste de l'inox jette l'éponge après les objections de l'UE sur l'opération. Le management d' Aperam fustige la politique de l'antitrust. La valeur d'entreprise de VDM dans le cadre de la transaction avoisinait 600 millions d'euros. Technicolor va rembourser par anticipation le prêt de 90 millions d'euros accordé par la BEI avant la fin de l'année. La société précise que son Ebitda sera en ligne avec le consensus (i.e. un peu plus bas que l'objectif initial) et qu'aucune discussion n'a été engagée sur sa division Maison Connectée. Société Générale a rétrocédé ses 35% de La Banque Postale Financement à son coactionnaire, ce qui entraînera une charge de 35 millions d'euros. Le ratio CET1 de la banque devrait légèrement s'améliorer. Rémy Cointreau a signé la vente de sa distribution tchèque et slovaque à Mast-Jägermeister. La finalisation est prévue le 1avril après le feu vert des autorités réglementaires. Un accord de distribution a été signé avec le nouveau propriétaire.. La justice canadienne abandonne son enquête sur le prix des médicaments, dans laquelle Sanofi était cité, faute de preuve. Legrand a racheté deux entreprises : Kenall (USA) et Trical (Nouvelle-Zélande). Worldline signe un crédit syndiqué de 600 millions d'euros. Spie vend son câblage sous-marin allemand. Bertin ( CNIM ) vend sa division de conseil en modélisation. Maurel et Prom boucle le rachat d'actifs de Shell au Venezuela. Casino boucle la vente des murs de certains de ses magasins. Colas se renforce par une acquisition au Pérou. CrossJect lève 4 millions d'euros. Voltalia démarre la construction de deux centrales solaires. Nicox s'allie à Novaliq. GeNeuro obtient 7,5 millions d'euros de financement. Euronext prend le contrôle de Commcise. Pas de quorum lors de l'AGM d' Hybrigenics Bleecker et Lacroix ont publié leurs comptes.. La banque danoise lance un avertissement sur ses objectifs 2018. Danske Bank , touchée par un vaste scandale de blanchiment, a expliqué que les conditions de marché se sont durcies. Le bénéfice net annuel se situera autour de 15 milliards de couronnes danoises, contre 16 à 17 espérées jusque-là.. Le groupe a dépassé le consensus sur son second trimestre fiscal. Le titre Nike progressait fortement post-clôture, car les investisseurs redoutaient une mauvaise nouvelle après une vague d'avertissements dans la distribution spécialisée.. La gestion baissière Citron Research s'attaque à Twitter , qui a dévissé de 11% à la cloche hier à Wall Street. Citron pense que la société ne sortira pas indemne de la nécessité de dépolluer l'application des commentaires haineux qui se multiplient. Elle estime que le titre vaut 20 USD (vs. 29,29 USD à la clôture hier). Qualcomm remporte une victoire judiciaire en Allemagne contre Apple Delivery Hero vend sa filiale allemande à Takeaway pour 930 millions d'euros. Deux nouveaux administrateurs chez Pandora . Singapour va étendre à Goldman Sachs l'enquête sur le fonds 1MDB. L'UE accorde une extension d'homologation au Kisqali de Novartis