EN DIRECT DES MARCHES : Renault, Thales, Casino, Bolloré, Volkswagen...

L'automobile est à l'honneur ce matin avec des immatriculations dopées en France en août en prévision d'une modification réglementaire et un scandale qui pourrait prendre de l'ampleur chez Volkswagen, même si les chiffres de ventes ont montré que la clientèle n'a pas vraiment puni le constructeur pour ses tricheries. A suivre aussi, Casino et Thales. La liste est mise à jour régulièrement. Immatriculations dopées en France. Le marché automobile français s'envole de 40% en août (données CCFA), avant l'entrée en vigueur de normes d'homologation plus strictes, faisant briller



Le marché automobile français s'envole de 40% en août (données CCFA), avant l'entrée en vigueur de normes d'homologation plus strictes, faisant briller Peugeot (+22,7%) et surtout Renault (+52,4%).Le PDG de Thales , Patrice Caine, a confirmé au 'JDD' que son groupe réalisera 4 à 5% de croissance organique cette année et que ses dépenses d'investissement R&D croîtront jusqu'à 4 milliards d'euros d'ici 2021, dont 25% sur fonds propres.Le laboratoire a reçu l'autorisation de vendre en Europe le Cablivi (caplacizumab), dans le traitement du PTT acquis. Un examen prioritaire a été accordé aux Etats-Unis pour le candidat de Sanofi Carrefour a créé un "comité d'orientation alimentaire" pour piloter sa stratégie qualitative, dont font notamment partie Emmanuel Faber ( Danone ), Myriam Bouré, François Mandin ou Caroline Robert.Il faudra suivre le dossier Casino , à nouveau attaqué vendredi sur sa dette après de nouvelles révélations de Muddy Waters.Le géophysicien français va ouvrir un centre d'imagerie avec le Malaisien à Kuala Lumpur. CGG est engagé pour 5 ans.. L' Olympique Lyonnais a acheté deux joueurs (Moussa Dembélé et Lenny Pintor) pour 27 millions d'euros hors compléments de prix. Blue Solutions et le reste de la "galaxie" de sociétés de Vincent Bolloré, Memscap Le "dieselgate" de Volkswagen pourrait passer à l'essence : le 'Bild am Sonntag' a révélé que des ingénieurs du groupe ont indiqué aux enquêteurs que certains modèles essence de VW, Audi et Porsche étaient aussi équipés d'un logiciel pour manipuler les résultats des tests antipollution.Le laboratoire va "adapter" sa production mondiale pour atteindre ses objectifs alors que les prix baissent aux Etats-Unis, a fait savoir son président Jörg Reinhardt dans le 'NZZ am Sonntag'.Le fondateur de JD.com a été arrêté puis relâché aux Etats-Unis dans une affaire "d'inconduite sexuelle", de laquelle il aurait été blanchi.Les restrictions sur les panneaux solaires chinois prennent fin en Europe. La débâcle argentine coûte cher à certains gros fonds obligataires. La rentrée parlementaire au Royaume-Uni sera chaude sur le Brexit. Un terrible incendie ravage le musée national brésilien. Donald Trump menace le Canada de l'isoler en l'absence d'accord commercial. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BLUE SOLUTIONS 0.62% 16.3 -5.07% BOLLORÉ -1.58% 4.124 -8.92% CAC 40 -1.30% 5406.85 1.77% CARREFOUR -1.57% 15.37 -14.80% CASINO GUICHARD-PERRACHON -10.22% 27.31 -45.99% CGG -2.05% 2.39 30.82% DANONE -0.99% 67.82 -3.05% JD.COM 0.97% 31.3 -24.43% MEMSCAP 1.05% 1.92 -10.28% OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE -0.34% 2.89 1.40% PEUGEOT -1.58% 23.7 39.78% RENAULT -0.67% 74.2 -11.57% SANOFI -1.19% 73.69 2.56% THALES -0.74% 121.35 35.01% VOLKSWAGEN -1.41% 140.84 -15.39%

