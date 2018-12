EN DIRECT DES MARCHES : Renault, Total, Airbus, Eramet, Roche...

. Le patron de Renault pourrait rester en détention provisoire, sur un second chef d'inculpation couvrant la période 2015 à 2018, après celui concernant 2010 à 2015, selon plusieurs médias japonais.. Le géant pétrolier s'est vu refuser le droit de forer sur cinq secteurs à l'embouchure de l'Amazone. L'agence environnementale Ibama a estimé que le projet est entaché de problèmes techniques, présentant des risques pour les récifs coraliens et la biodiversité.. Le groupe revendiquait 380 commandes nettes sur 11 mois en 2018, ainsi que 673 livraisons. Airbus devra livrer près de 130 appareils en décembre pour atteindre son objectif de 800 unités sur l'année, une cadence infernale à laquelle l'industriel est habitué.. Le trafic passagers d' Air France KLM a progressé de 4,8% en novembre sur un an, avec un taux d'occupation en hausse à 86,3%. Le cargo était aussi en légère progression.. Le groupe minier a découvert des dysfonctionnements dans son suivi qualité, qui ont entraîné la livraison de produits non-conformes par sa branche alliages : l'impact financier ne peut encore être quantifié mais il sera "matériel". Un coup dur pour Eramet Alstom décroche un contrat de signalisation en Israël. Bouygues Telecom signe l'accord de rachat de Keyyo Eurazeo a tenu sa journée investisseurs vendredi. Fosun Pharma injecte 15 millions d'euros dans EOS Imaging Séché réorganise son actionnariat familial. Europlasma doute de parvenir à restructurer sa dette avant la fin de l'année et doit par conséquent envisager d'autres sources de financement. EuropaCorp remplace JP Morgan par Messier Maris pour trouver un partenaire, selon 'Les Echos'. Catana a publié ses comptes. International Business Machines a cédé 1,8 milliard de dollars de produits logiciels à HCL Technologies . Parmi eux, Appscan, BigFix ou Unica. Gilead pourrait embaucher le CEO de la branche Pharma de Roche Daniel O'Day, selon le 'WSJ'. Roche a confirmé le départ du dirigeant, remplacé par William Anderson, le patron de la filiale Genentech.. Berlin serait prêt à orchestrer un mariage Deutsche Bank Commerzbank , selon 'Focus'. Par ailleurs,aurait réduit de 4 à 3 le nombre d'investisseurs susceptibles d'entrer dans son capital, selon Bloomberg : Cerberus et Apollo en feraient partie. ENI vend 45% de la concession Nour à Mubadala et BP Plc . Le transalpin conserve 40% des parts de ce permis situé au large du delta du Nil. Volkswagen a dû démentir ce weekend des rumeurs selon lesquelles son président Hans Dieter Pötsch était au courant du trucage des tests d'émissions polluantes trois mois avant le "Dieselgate". Rheinmetall voudrait prendre le contrôle de KNDS. Lonza va se doter d'un site de bioproduction en Chine. Baloise fait évoluer son conseil. Elon Musk ( Tesla ) se paie encore la Fed.