EN DIRECT DES MARCHES : Renault, Vivendi, Engie, Solutions 30, Neopost, Alibaba, Huawei...

Bombardier Transport a été nommé soumissionnaire préférentiel pour la fabrication et la livraison d'un nouveau système de monorail à la ville du Caire en Égypte.

. Le conseil d'administration de Renault va tenir des séances de travail cette semaine pour évaluer l'offre de mariage de Fiat Chrysler , avec pour objectif de trancher dès la semaine prochaine, selon les dernières rumeurs. Dans un premier temps, la décision pourrait concerner un accord non-engageant, de façon à avancer dans les discussions. L'hypothèse a déjà reçu l'aval du marché, puisque l'action Renault s'est envolée de 12% hier, tandis que Fiat Chrysler progressait de 8%. C'est Peugeot qui en fait les frais, avec un titre qui a perdu plus de 3%, puisque le constructeur était éventuellement pressenti pour une alliance avec le groupe turinois.Découvrez ces deux approches d'investissement et laquelle vous correspond le mieux dans notre dernière vidéo Zonebourse , la chaîne finance qui sort des sentiers battus.. Canal + ( Vivendi ) va dépenser un peu plus d'1 milliard d'euros pour s'offrir l'opérateur de télévision payante M7. Propriété du fonds Astorg, M7 est un fournisseur de contenus OTT qui opère en Belgique, aux Pays-Bas, en Autriche, en République tchèque, en Slovaquie, en Hongrie et en Roumanie, avec 3 millions d'abonnés. La transaction apporterait environ 400 millions d'euros de revenus annuels au groupe, et porterait sa base d'abonnés à près de 20 millions.Les affaires se compliquent pour Engie au Brésil : un membre de la Cour suprême fédérale veut faire suspendre les cessions d'actifs de la compagnie nationale Petrobras , en particulier le réseau de gazoducs TAG, promis au Français pour 8,6 milliards de dollars. Il est toutefois un peu tôt pour juger des implications concrètes de cette prise de position, alors que l'opération a été validée par le vendeur, les autorités et une juridiction (inférieure toutefois à la Cour suprême).. Le syndicat de pilotes SNPL a accepté d'ouvrir des négociations pour augmenter le nombre d'appareils de Transavia, la filiale à bas coûts d' Air France KLM . La flotte est actuellement plafonnée à 40 appareils. Les analystes ont bien accueilli la nouvelle. Reste à concrétiser un accord.. L'assemblée générale de Solutions 30 qui s'est tenue hier revêtait cette année une importance particulière, quelques jours après la prise de position vendeuse adoptée par le célèbre fonds baissier Muddy Waters. Le management s'est employé à envoyer un message rassurant, aussi bien sur les finances actuelles que sur les perspectives de moyen terme. Pour enfoncer le clou, la direction a indiqué vouloir, éventuellement, se porter à l'achat de titres de la société pour montrer sa confiance dans le modèle. Il faudra surveiller les opérations de dirigeants sur le site de l'AMF dans les jours et les semaines qui viennent. Solutions 30 a aussi engagé les démarches pour passer aux standards IFRS et pour transférer sa cotation sur le marché réglementé d'Euronext. Elior a remporté pour les trois prochaines années la gestion de la restauration des 20 sites de Renault en France. Parrot retenu avec cinq autres acteurs dans le cadre d'un prototype de drone pour l'armée américaine. Deux nouveaux administrateurs chez Soitec Ingenico lance un plan d'actionnariat salarié. Après plus de trois ans d'enquête, la commission européenne blanchit Gascogne dans une enquête antitrust. Nanobiotix lance Curadigm, une nouvelle plateforme de nanotechnologie pour la santé. Gour Medical lance un produit de détente au cannabidiol pour animaux. Genoway nomme Christian Grenier comme PDG. Esker accélère ses recrutements. Visiomed signe un financement dilutif sous forme d'OCA avec Negma, pour un montant allant jusqu'à 20 millions d'euros. Xilam fait distribuer un film d'animation par Netflix Transgene enrôle son dernier patient dans l'essai de phase II avec TG4010 en combinaison dans le cancer du poumon au stade avancé. Drone Volt vend deux drones au distributeur britannique Westcoast. Neopost et BigBen ont publié leurs comptes. Alibaba envisagerait de lever 20 milliards de dollars à Hong Kong, qui deviendrait sa seconde place de cotation après New York. Les informations émanent de l'agence Bloomberg. Le géant chinois du commerce s'était introduit en 2014 à Wall Street, en levant 25 milliards de dollars. Pour l'instant, l'entreprise a refusé de commenter.. Le patron de la banque d'investissement de la Deutsche Bank est sur la sellette. Les rumeurs se multiplient concernant Garth Ritchie, à cause des performances de sa division alors même qu'il est le dirigeant le mieux payé de l'établissement. Ritchie aurait prévenu ses collègues qu'il n'a pas l'intention de partir sans compensation s'il est poussé vers la sortie. Voilà qui ne devrait pas améliorer une ambiance déjà lourde au sein de la première banque allemande. Global Payments rachèterait Total System Services , selon Bloomberg. L'agence financière avait déjà propagé la rumeur en fin de semaine dernière, mais elle revient à l'assaut ce matin. L'opération serait réalisée en titres pour une valeur d'environ 20 milliards de dollars, à peu près la capitalisation actuelle de TSS.. Patto dei Mille, un groupe d'investisseurs de Bergame, a quasiment doublé ses parts au capital d' UBI Banca pour atteindre 6,94% et devenir le premier actionnaire de la banque.Huawei remet en cause ses relations avec FedEx après avoir accusé la société américaine de détournement de colis. Le plus gros fonds de pension norvégien, KLP, bannit les investissements dans l'alcool et les sociétés de paris.