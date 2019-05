EN DIRECT DES MARCHES : STMicroelectronics, TechnipFMC, Marie Brizard, Plastivaloire, Tesla, Sprint...

"dans les prochains mois".

Le département américain du Commerce est revenu lundi sur une partie des restrictions qu'il a imposées à Huawei en autorisant temporairement, jusqu'au 19 août, le géant chinois des télécoms à conserver ses réseaux existants et à fournir des mises à jour logicielles pour les possesseurs de ses téléphones. La mise à l'index du Chinois a provoqué une purge du secteur hier des deux côtés de l'Atlantique, notamment un -9% pour STMicroelectronics Liberum fait le pari d'un éclatement de WPP , dans une étude parue ce jour, un scénario qu'il voit comme une aubaine pour les actionnaires, qui pourraient profiter de la vente de beaux actifs. "Nous pensons qu'un groupe pourrait s'offrir la totalité de WPP et aurait des raisons stratégiques de le faire : c'est Vivendi , après la cession d'une part de sa musique", écrit l'analyste Ian Whittaker. Un scénario intéressant.Jacques Veyrat serait prêt à envisager d'apporter ses 50,1% de Neoen Engie en échange d'une part du capital du gérant de l'énergie, a appris BFM Business.. Qui crée l'argent et comment, les banques centrales sont-elles toutes puissantes ? La réponse dans notre nouvelle vidéo Zonebourse . La justice française aurait ouvert une information judiciaire pour déterminer la responsabilité de TechnipFMC dans au moins trois suicides de salariés survenus entre 2015 et 2017 (AFP, L'Obs). Deux cas ont fait l'objet de signalements par l'inspection du travail, tandis qu'un troisième, survenu à l'étranger, est venu se greffer à la procédure. En 2018, la CFDT et la CGT avaient assigné l'entreprise pour violation grave de son obligation de sécurité et de prévention.. Toujours pas d'accord sur le refinancement de Marie Brizard , mais des avancées et une date pour l'assemblée générale : ce sera le 27 juin prochain. Le groupe a notamment obtenu le maintien du sursis à l'exigibilité anticipée d'un prêt de 45 millions d'euros jusqu'au 28 février 2020. La COFEPP a réitéré son accord pour accompagner la restructuration, même si toutes les conditions n'ont pas encore été levées. La procédure s'annonce encore longue, puisque le management explique que l'objectif est de trouver un accord. Trois nominations au comité exécutif d' Electricité de France . S&P confirme la notation crédit "BBB-" de Teleperformance . Séché Environnement émet 80 millions d'euros d'obligations. Fnac Darty va ouvrir un second magasin franchisé Darty en Martinique.va faire transférer sa cotation vers Euronext Growth. XPO Logistics accompagne Stokomani pour l'externalisation de sa supply chain. CNIM optimise la production de chaleur renouvelable de la Ville de Nantes. Guillaume Sauvé est nommé Président d' Eiffage Génie Civil et Président d'Eiffage Métal. Colas boucle la vente de Smac. Lapeyre choisit Esker pour digitaliser son cycle "Purchase-to-Pay". Nouveau contrat pour un méthanier pour GTT . En préclinique, le GKT831 de Genkyotex montre une "régression rapide de la fibrose cholestatique dans un modèle de fibrose hépatique avancée". OSE Immunotherapeutics renforce la protection d'OSE-127 (antagoniste du récepteur à l'IL-7) par un brevet aux Etats-Unis. Plastiques du Val-de-Loire a publié ses comptes. Tesla signe un plancher de deux ans en séance, alors que les investisseurs s'inquiètent pour le financement du constructeur automobile. Le bureau d'études Wedbush s'inquiète des projections de croissance, qui dépendent uniquement de la Model 3, après un trimestre catastrophique qui a vu les livraisons chuter par rapport au trimestre précédent. La personnalité fantasque d'Elon Musk, malgré sa discrétion récente, ne contribue pas à la sérénité des investisseurs sur le dossier. Sprint et T-Mobile US ont reçu le soutien du président de l'antitrust américain pour leur projet de fusion, après de nouveaux engagements de cession, mais le feu vert du Département de la justice serait loin d'être acquis selon les informations obtenues par Bloomberg. Hier, l'action Sprint a terminé en hausse de 12,5% et celle de T-Mobile US de 3,9%.. La chaîne de discount Dia a signé un accord avec ses banques créancières, qui écarte une faillite imminente. Cet accord de dernière minute a été signé entre le principal créancier, Santander, et le nouveau propriétaire, le fonds L1.. 19,3 millions de téléspectateurs américains ont regardé dimanche soir l'épisode final de la série "Game of Thrones" sur HBO (Groupe AT&T ), un record. Le Keytruda de Merck n'atteint pas ses principaux objectifs d'efficacité en phase III dans certains cancers du sein. American Airlines assigne ses syndicats de mécaniciens pour mettre fin à un débrayage.