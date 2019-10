EN DIRECT DES MARCHES : STMicroelectronics, Vivendi, L'Oréal, Verallia, HP, Apple, Facebook...

Sur le terrain judiciaire. Vivendi a saisi la justice italienne pour faire invalider la nouvelle structure approuvée par les actionnaires de Mediaset. C'est le transalpin qui l'a annoncé hier soir, en précisant que son actionnaire français lui réclame une indemnisation ainsi qu'à Fininvest, le holding de la famille Berlusconi. Vivendi avait déjà saisi la justice aux Pays-Bas et en Espagne. Mediaset est parvenu à faire voter la création d'une holding néerlandaise qui lui permet, notamment de s'affranchir de la pression du Français.

Bienfait collatéral. On surveillera aujourd'hui les acteurs des semiconducteurs, notamment ceux exposés à Apple, puisque Nikkei a lancé la rumeur selon laquelle le Californien a demandé à ses fournisseurs d'accroître leurs livraisons de composants pour l'iPhone 11 de 10%, signe d'une demande plus forte que prévu. On pense à STMicroelectronics, bien présent dans le nouveau smartphone.

RIP les fonds en euros. Panique chez les assureurs ! Avec des taux négatifs, comment garantir un rendement sans risque aux millions détenteurs d'assurances-vie ? Notre analyse en vidéo.

Des tubes cosmétiques en carton. L'Oréal a développé avec Albéa le premier tube cosmétique à base de carton. Cette innovation permet de remplacer "la majorité du plastique par un matériau biosourcé et certifié de type papier" écrivent les partenaires dans un communiqué. L'Oréal espère parvenir aux premières fabrications dès l'année prochaine.

L'IPO de l'année en France. Verallia a fait son entrée en bourse hier à 27 EUR l'action, dans le bas de la fourchette 26,50 à 29,50 EUR qui avait été définie. "Le prix d’entrée semble élevé au regard des multiples de valorisation et des perspectives de croissance et de rentabilité, dans une période où le cycle économique donne des signaux clairs de ralentissement", écrivait hier Antoine Fraysse-Soulier, analyste marchés chez eToro. Première cotation prévue aujourd'hui.

En bref en France. JCDecaux Japon remporte un contrat de 20 ans à Nagoya. Horizontal Software lève 0,35 M€ par augmentation de capital réservée. GTT reçoit deux nouvelles commandes en Corée du Sud. Biosynex commercialise un test d'angine à 1 EUR. Les actions Artprice.com deviendront Artmarket.com à partir du 7 octobre sur Euronext Paris. Harvest, Median Technologies, Enensys, Quantum Genomics et LDC ont publié leurs comptes.

HP se transforme. HP Inc va supprimer sur trois ans entre 7000 et 9000 emplois, jusqu'à 16% de ses effectifs, ce qui coûtera 1 Md$ environ, pour faire face au ralentissement du marché des imprimantes. Cela devrait permettre d'économiser, à partir de 2022, 1 Md$ de coûts par an. Les départs se feront par pré-retraite et volontariat. HP n'a pas précisé la localisation des postes supprimés. La stratégie consiste à davantage se tourner vers le numérique et moins vers le matériel.

Cook se livre. Apple n'a pas l'intention de lancer sa propre cryptomonnaie, selon son patron Tim Cook, qui plaide par ailleurs pour que l'OCDE tranche la question de l'imposition des multinationales. "La question qui nous est posée, à nous les multinationales, est de savoir si nous payons nos impôts au bon endroit. Nous pensons que oui", a indiqué Cook dans un entretien aux Echos. Le dirigeant a une vision conservatrice des moyens de paiement. "La monnaie, comme la Défense, doivent rester dans les mains des Etats, c'est au cœur de leur mission", précise-t-il.

Une actualité chargée. Facebook a lancé un service de messagerie pour partager des photos avec ses amis proches, dont l'annonce a envoyé Snap au tapis. Threads fonctionne en solo mais aussi avec le puissant réseau Instagram. Notez que Mark Zuckerberg est apparu hier en direct lors d'une session de questions-réponses normalement réalisée en interne avec des salariés, pour dédramatiser la publication d'une autre de ces séances dans les médias. Enfin, Washington, Canberra et Londres ont essuyé un refus de Facebook, qui a été exhorté à ne pas crypter ses plateformes sans en donner l'accès aux forces de l'ordre.

En bref ailleurs. Le CEO de BP Plc, Bod Dudley, va passer la main à Bernard Looney après 40 années passées dans le groupe. Le second méga-fonds technologique de Softbank, Vision Fund, peine à recruter après la débâcle WeWork. Costco Wholesale rassure avec ses trimestriels. Partners Group a levé l'équivalent de 371 MCHF en lançant son fonds PG Global Income Fund sur la bourse de Sydney.