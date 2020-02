EN DIRECT DES MARCHES : Safran, Carrefour, Air France, Valneva, Nokia, Microsoft, LafargeHolcim...

Bilan succinct des publications :

Safran : après un très bon exercice 2019, les revenus vont baisser cette année à cause des déboires du B737MAX, mais la rentabilité sera en hausse et la génération de cash-flow aussi. Attention, le groupe table sur une croissance des activités de services pour moteurs civils entre 7% et 9% "dès lors que l'impact du Coronavirus sur le trafic aérien ne se prolonge pas au-delà du 1er trimestre 2020".

Carrefour : en marge de la publication des résultats 2019, le groupe relève ses objectifs 2022 avec de nouvelles cessions, davantage d'économies et l'amélioration de son score de promotion (NPS).

Engie : résultats 2019 en hausse et dividende relevé à 0,80 EUR. Les objectifs 2021 ont été décalés en 2022.

Getlink : vise 580 M€ d'Ebitda cette année "incluant une prudence liée à l’appréciation actuelle du risque COVID-19".

Bureau Veritas : le groupe prend un compte

Scor : pas de mention du virus dans les résultats annuels, en hausse malgré "une troisième année consécutive marquée par un nombre élevé de catastrophes naturelles et de sinistres industriels et commerciaux ainsi que par la persistance des taux d’intérêt bas".

Groupe Seb : 6 des 7 sites industriels en Chine ont repris leur activité et la quasi-totalité des sous-traitants ont relancé leurs productions. Pas de problèmes de stocks à ce stade. La perte de chiffre d’affaires pour le 1er trimestre est actuellement estimée autour de 250 M€ en Chine.

Arkema : le groupe vise un niveau d'EBITDA 2020 comparable à celui de l'an dernier hors impact du Covid-19, évalué pour l'heure à -20 M€ d'Ebitda.

Valneva : table sur une EBITDA négatif de -35 M€ maximum en 2020, du fait des investissements nécessaires aux programmes Lyme et chikungunya vers le dernier stade de développement.

Ipsos : Le groupe a réitéré ses objectifs 2020 et estime ses ambitions 2021 atteignables, tout en reconnaissant que le coronavirus crée une incertitude. La Chine a représenté 7,5% de son chiffre d'affaires l'année dernière.

LafargeHolcim : objectifs tenus avec un bénéfice net accru de près de 50%. Les perspectives sont solides, selon le cimentier, qui n'intègre pas, à ce stade, les conséquences de l'épidémie de coronavirus.

Mauvaise passe. Air France-KLM fait le dos rond et réduit ses dépenses au maximum pour limiter les effets de la crise. Les annulations de vols ne concernent plus seulement l'Asie du Sud-Est, mais toutes les destinations. En outre, les voyages professionnels se réduisent, à l'image de Nestlé qui a interdit à ses collaborateurs de voyager jusqu'au 15 mars.

Encore raté. La justice néerlandaise a rejeté mercredi la demande de Vivendi de suspendre le projet de Mediaset de créer une holding aux Pays-Bas pour y regrouper ses activités en Espagne et en Italie. C'est un nouveau revers pour Vivendi, qui peine à faire valoir des droits que le groupe estime légitimes. Une décision sur le fond est attendue durant l'été en Espagne.

En bref en France. Arkema renouvelle le mandat d'administrateur de Thierry le Hénaff. 2CRSi avertit à cause du coronavirus. Novastep (Amplitude Surgical) signe un contrat de distribution aux Etats-Unis. Pharmagest référencé par la centrale d'achat du RESAH. Abivax inclut le premier patient dans la phase I/II avec ABX196 dans le carcinome hépatocellulaire aux États-Unis. TechnipFMC, Groupe Seb, Eiffage, Vilmorin, Robertet, Prodways, Bilendi, Groupe Gorgé, ECA, Ekinops, Bourrelier, Ramsay Générale de Santé, Ipsos et FNAC Darty ont notamment publié leurs comptes.

A la croisée des chemins. Nokia serait en train de réfléchir à son avenir en explorant plusieurs options, selon les informations obtenues par Bloomberg, notamment des cessions voire un adossement ou un rapprochement, le nom d'Ericsson étant évoqué. Le Finlandais aurait embauché des conseils pour l'aider dans sa démarche. A ce stade, et selon la formule consacrée, il n'y a aucune certitude qu'une opération sera annoncée. Espérons seulement que les Européens sauront protéger leur fleuron de la concurrence d'Huawei et des appétits américains.

Serial warning. Après Apple et HP Inc, c'est au tour de Microsoft d'être rattrapé par le coronavirus avec un avertissement sur les objectifs, tandis que Marriott s'attend aussi à un impact sur son activité. Anheuser-Busch Inbev manque le consensus et avertit que le coronavirus va peser sur ses performances.

En bref ailleurs. L Brands prend une charge de 700 M$ sur la vente de sa division lingerie en difficultés Victoria's Secret. Standard Chartered, inquiet de l'impact du virus, va racheter 500 M$ d'actions. La coentreprise espagnole entre Denso Corp et Fujitsu dans les équipements audio pour automobiles va cesser sa production faute d'approvisionnement en composants depuis la Chine. Facebook va bloquer les publicités douteuses sur le coronavirus. Le chinois CATL (Contemporary Amperex) cherche à lever l'équivalent de 2,85 Mds$^pour financer ses projets dans les batteries. Une fusillade fait six victimes, dont le tireur, au siège du brasseur Molson Coors à Milwaukee. Zalando va se lancer dans le vêtement d'occasion. Aston Martin veut repartir sur de nouvelles bases en 2020 après l'impasse dans laquelle se trouve le constructeur.

Ça publie. Anheuser-Busch Inbev, British American Tobacco, Bayer, VMWare, Safran, Reckitt, Baidu, Engie, LafargeHolcim, Adyen, Ferrovial, Saint-Gobain, Veolia, Carrefour et une floppée d'autres.