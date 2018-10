EN DIRECT DES MARCHES : Safran, EssilorLuxottica, Orange, Renault, Casino...

AFP•01/10/2018 à 17:27



Orange Bank, la banque mobile du groupe télécoms Orange, gagne entre 15.000 et 20.000 clients CHAQUE MOIS, affirme dans une interview le responsable des services financiers du groupe, précisant que plus de la moitié des ouvertures de compte s'effectuent en agence.



donc en 1 Trimestre c'est 45 000 à 60 000 ouverture de compte ( 3 fois plus que ce que vous écrivez )